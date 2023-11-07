Минтранс подготовил проект новых требований к дорожным камерам

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как пишет «Коммерсант», 1 сентября 2024 года вступит в силу разработанный по поручению президента закон, ужесточающий правила применения дорожных камер, его проект уже готов и проходит внутриведомственное согласование. После утверждения документ будет размещен на regulation.gov.ru для общественного обсуждения.

Как указано в документе, зоны контроля камер, фиксирующих одни и те же виды нарушений (например, превышение скорости), не могут находиться ближе 1 км друг к другу в населенных пунктах и не ближе 5 км за городом.

Кроме того, дорожные службы должны будут вешать приборы так, чтобы конструкции (Г-обратные опоры и т. д.) не закрывали собой дорожные знаки и светофоры, а если камера передвижная и применяется за городом, то зона контроля может обозначаться не только стационарными знаками, но и некими информационными щитами, где будут указаны «контролируемые условия и режимы движения». Также щиты будут ставить на расстоянии 150–300 метров перед зоной контроля, а региональные власти должны будут сообщать ГИБДД о включении новой камеры не позже чем за 20 дней.

Напомним, в мае президент России Владимир Путин подписал закон, регламентирующий установку фото- и видеокамер. Закон вступает в силу с 1 сентября 2024 года.