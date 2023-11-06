В Турции отметили нерадушный прием Блинкена в Анкаре

Tекст: Елизавета Шишкова

Политик прибыл в Анкару ночью, в аэропорту его встретил заместитель губернатора Анкары и посол США Джефф Флейк, которого ранее жестко раскритиковал президент Турции Реджеп Эрдоган за встречу с лидером оппозиции во время прошедших президентских выборов, передает РИА «Новости».

Турецкий журналист Зафер Шахин опубликовал фото с Блинкеном в соцсети Х и написал: «Очень элегантный прием».

В комментариях пользователи написали, что Блинкен «этого и заслуживает». Другие обратили внимание на то, что американский посол встречает Госсекретаря, засунув руку в карман.

Эрдоган критиковал Блинкена за его субъективный подход к палестино-израильскому обострению

Напомним, политолог-американист Малек Дудаков заявил, что визит Блинкена на Ближний Восток был провальным.