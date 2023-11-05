Есть воровство и воровство. Слегка подворовывать – это одно (хотя тоже нехорошо). Воровать с каким-то диким упоением, как это принято в Киеве – это другое.4 комментария
Анонсирован визит Путина в Казахстан
СМИ: Путин на следующей неделе посетит Казахстан
Президент России Владимир Путин на предстоящей неделе отправится с визитом в Казахстан, сообщается в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1».
Отмечается, что также глава государства продолжит заниматься внутренней повесткой, в частности уделит внимание теме лечения онкологии, передает ТАСС.
Кроме того, в графике Путина – совещания с правительством и членами Совбеза России.
Ранее президент России Владимир Путин направил телеграмму казахстанскому коллеге Касым-Жомарту Токаеву, в которой поздравил его с Днем республики, подчеркнув, что отношения двух стран находятся на высоком уровне.