Мы вообще мало чего боимся. Есть один только страх. Что вот это все может быть зря. Что подвиг фронта и тыла, порыв и единство народа будут поменяны на что-то такое политическое в красивой обертке и даже комфортное, но совершенно пустое по сути своей.4 комментария
Блогер Шабутдинов помещен в СИЗО в Москве
Обвиняемый в мошенничестве блогер Шабутдинов помещен в СИЗО-7 в Москве
Блогер и бизнес-тренер Аяз Шабутдинов не жалуется на условия содержания в столичном СИЗО-7, сообщил посетивший его ответственный секретарь ОНК Москвы Алексей Мельников.
Мельников сообщил, что «Шабутдинов находится в четырехместной камере». В камере есть «телевизор, холодильник, радиоточка и чайник». При этом Шабутдинов пожаловался, что в изоляторе временного содержания, где он находился до суда, «ночью было холодно, а сотрудники ИВС отказали ему в выдаче куртки».
Как рассказал Мельников, Шабутдинов читает книгу Эриха Марии Ремарка. Отвечая на вопрос о морально-психологическом состоянии, Шабутдинов сказал, что «держится», передает ТАСС.
Напомним, Шабутдинова задержали в Москве, против него открыто уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. Таганский суд Москвы арестовал Шабутдинова до 16 декабря.