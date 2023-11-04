Хуснуллин на марафоне «Знание» отметил опережающие Китай темпы строительства жилья

Хуснуллин на марафоне «Знание» отметил превосходящие Китай темпы строительства жилья в России

В своем выступлении Марат Хуснуллин обозначил, что сейчас стоит задача создать новое качество инфраструктуры: строить новое жилье, автомобильные дороги, аэропорты, железные дороги, менять инженерные сети, развивать городскую среду. Он обратил внимание молодежи на то, что определена стратегия развития инфраструктуры страны до 2030 года.

«Мы работаем по системе национальных проектов. У нас есть конкретные цели, чего мы хотим достигнуть. Например, мы хотим построить до 2030 года в стране 1 млрд кв. м жилья. Что такое 1 млрд кв. м жилья? Это значит, что каждый пятый дом в стране будет новый, у каждой семьи появится новая комната. В прошлом году мы построили почти 103 млн кв. м жилья – это самый большой показатель по вводу жилья за всю историю нашей страны. Хочу сказать, что по строительству жилья в пересчете на душу населения мы строим больше, чем Китай», – сказал Марат Хуснуллин.

Он обратил внимание на то, как преобразилась Москва, и как за 10 лет ВДНХ превратилась из торгового рынка в прекрасную и современную выставку.

Вице-премьер отметил, что по планам, до 2030 года 36 млн российских семей улучшат жилищные условия, на 30 % увеличится качество жилищно-коммунальных услуг, две трети страны будут обеспечены качественными дорогами, будет построен 1 млрд кв. м жилья, города в 1,5 раза станут более благоустроенными.

Хуснуллин считает, «чтобы достигнуть этих результатов, нужна большая командная работа», а также качественное обучение специалистов строительной отрасли.

«Очень важно, чтобы в строительной отрасли готовили высококвалифицированных специалистов. Мы сейчас занимаемся программой обучения на базе Московского государственного строительного университета. Хотим построить программу обучения для всей страны. Вот вы – молодые ребята, и я очень надеюсь, что многие из вас будут работать в строительной отрасли» – сказал в заключении лекции Хуснуллин.