Юрий Трутнев на марафоне «Знание.Первые» рассказал о развитии Дальнего Востока

Трутнев заявил, что главной силой развития любой территории является человек. Он назвал позитивным фактором приток молодежи на Дальний Восток, что говорит о том, что у региона будет замечательное будущее,

Вице-премьер напомнил, что Дальний Восток был объявлен президентом России Владимиром Путиным национальным приоритетом на весь XXI век. За десять лет развития макрорегиона было принято 75 федеральных законов и 450 актов правительства России, которые создают особые условия развития для Дальнего Востока.

Он также отметил, что благодаря этим законам появились территория опережающего развития (ТОР), свободный порт Владивосток, «Дальневосточный гектар», специальный административный район, механизм снижения энерготарифов и Единая дальневосточная авиакомпания, «Дальневосточная ипотека». Для освоения Курильских островов создан отдельный преференциальный режим. Кроме того, недавно принят закон о северном завозе, а также создана целостная система управления развитием Дальнего Востока.

«За последние десять лет с государственной поддержкой стали реализовываться более 3 тыс. инвестиционных проектов, начали работу более 700 новых предприятий, создана 131 тыс. рабочих мест, а Дальний Восток получил инвестиции в размере 3,4 трлн рублей. Так, поддержку ТОР получили амурский газоперерабатывающий и газохимический заводы, горно-металлургический комбинат «Удокан», строительство объектов Баимского ГОКа и другие», – заявил Трутнев.

По мнению вице-премьера, Дальний Восток открыт для активных молодых людей. Он продемонстрировал одну из карьерных карт успеха от студента до начальника производства. Ряд дальневосточных предприятий заключил соглашения с вузами, проводит стажировки студентов, платит именные стипендии, гарантирует трудоустройство после завершения обучения в вузе.

Кроме того, молодежь может получить льготную дальневосточную ипотеку под 2 % годовых, а сейчас стартует программа по доступному арендному жилью.С помощью Дальневосточной президентской субсидии построен и отремонтирован 1591 объект социальной инфраструктуры. Это школы, детские сады, больницы, поликлиники, спортивные залы, дома культуры и другие.

По поручению главы государства реализуется масштабная задача по реновации 25 дальневосточных городов, где проживает более половины населения региона – 4,2 млн человек. Трутнев отметил, что мастер-планы городов разрабатывались при участии жителей, а для работы над ними были приглашены лучшие архитекторы. Правительство России на реализацию мастер-планов выделило более 400 млрд рублей, подчеркнул вице-премьер.

Также, по словам Трутнева, для Дальнего Востока разрабатываются новые инструменты развития. На стратегической сессии в координационном центре правительства России были представлены 14 новых инициатив, направленных на повышение качества жизни людей, развитие городов, привлечение инвесторов, стимулирование различных отраслей экономики.

«У нас никогда не возникает ощущения, что сделано уже все. Делать надо еще очень много. Прежде всего, когда говорим об ускорении развития, мы должны вспомнить о людях. Творцом экономики, творцом развития является человек. Развитие Дальнего Востока – стратегический приоритет для Российской Федерации», – подчеркнул Трутнев.

Просветительский марафон «Знание.Первые» стартовал в день открытия Международной выставки-форума «Россия» – самого масштабного образовательного, делового и культурно-развлекательного проекта в истории современной России. Российское общество «Знание» выступает генеральным партнером образовательной программы выставки, и программа марафона концептуально интегрирована в ее тематику.

Напомним, в ДФО региональные отделения и филиалы Российского общества «Знание» работают во всех дальневосточных регионах. С февраля этого года в округе прошло более 2 тыс. просветительских мероприятий разных форматов, их слушателями стали более 75 тыс. человек – школьников, студентов, государственных и муниципальных служащих.

Лекция о развитии Дальнего Востока состоялась 4 ноября, в первый день марафона, и вошла в программу тематического трека «Знание.Родина», посвященного богатому культурному и историческому наследию.