Депутат Ревенко: Единство – главная ценность России

Депутат Ревенко: День народного единства приобретает новое значение

Tекст: Андрей Резчиков

«Когда в середине 2000-х появился этот праздник, мы говорили о том, что празднуем возрождение страны и окончание нашего смутного времени 90-х годов. Но сегодня День народного единства приобретает особый смысл», – считает Евгений Ревенко, член думского комитета по физической культуре и спорту, замруководителя фракции «Единой России» в Госдуме.

Депутат напомнил, что в 90-е годы «наше единство подверглось тяжелому испытанию», а «сегодня мы противостоим давлению коллективного Запада, сражаемся с неонацизмом и встали на защиту Донбасса».

«Против нас работает, по сути, вся военная машина НАТО. Поэтому в нынешнее время праздник приобретает особый смысл и значение. Наши враги во все времена старались подорвать наше единство самыми изощренными методами, но у них никогда этого не получалось», – подчеркнул собеседник.

Главная задача и смысл праздника, добавил Ревенко, в укреплении единства. «День народного единства совпал с днем Казанской иконы Божьей Матери. Именно в 1612 году святейший патриарх Гермоген встал во главе народного сопротивления иноземцам, во главе патриотического движения. Народное ополчение с этой иконой изгнало поляков из Москвы. В этом есть глубокий исторический смысл. Наша сила в единстве нашего многонационального и многоконфессионального народа. Мы непобедимы», – убежден замруководителя думской фракции единороссов.

«Сохраняя наше единство, мы будем двигаться дальше и обязательно выйдем победителями из новых испытаний. Наша главная ценность – это наша сплоченность и наше единство. Россия – страна-цивилизация, которая объединила в себе более двухсот народов, множество конфессий», – добавил Ревенко.

События последнего времени показали, насколько важно укреплять единство. «Попытки Запада и националистов с Украины были и будут направлены на то, чтобы расшатать наше единство. Продолжатся попытки организовывать провокации, вбрасывать информационные фейки. Мы обязаны противостоять всему этому, причем эффективно. В этом залог успеха нашего будущего», – добавил собеседник. По мнению Ревенко, для достижения победы над общим врагом объединение должно происходить «вокруг президента, флага».

В субботу в России отмечается День народного единства. Праздник был учрежден в 2004 году в память о событиях 1612 года, когда народное ополчение под предводительством земского старосты Кузьмы Минина и князя Дмитрия Пожарского освободило Москву от польских интервентов. По мнению историков, именно они смогли объединить и сплотить население, чтобы освободить Россию от вторгшихся поляков.

В 1613 году царь Михаил Федорович учредил День очищения Москвы от польских интервентов. В 1649 году по указу царя Алексея Михайловича дата была объявлена церковно-государственным праздником. Русская православная церковь в этот день чтит память Казанской иконы Божией Матери «за избавление Москвы и России от нашествия поляков 1612 года». Впервые День народного единства Россия отметила в 2005 году.