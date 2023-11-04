NI: Зима принесет ВСУ большие проблемы

Tекст: Антон Никитин

По мнению обозревателя издания, наибольшую опасность для Украины в зимний период будет представлять повреждение энергетической инфраструктуры, которое может оказать глубокое влияние на военные операции, так как отсутствие электричества «способно подорвать все» – от связи до работоспособности полевых госпиталей, передает РИА «Новости».

Кроме того, в публикации отмечается, что дроны, особенно меньшие по размеру, такие как DJI Mavic, которые используются украинскими военными, труднее использовать при низких температурах, ветре или снеге.

Обозреватель отмечает, что, в отличие от Украины, Россия приложила значительные усилия для подготовки к ведению боевых действий в зимний период при экстремальных температурах. По версии Мирон, именно с этой целью в течение многих лет российская армия проводила учения в Арктике.

Как считает автор статьи, зимние условия на Украине не должны стать для российских войск препятствием перед продолжением военных операций, учитывая то, что русские уделяют значительное внимание боеготовности, когда дело доходит до зимней войны, а также то, что на Украине не так холодно, как в Арктике.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что украинская власть вместо подготовки к зиме разворовала миллиарды долларов.