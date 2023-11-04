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На издательство «Эксмо» завели дело о пропаганде ЛГБТ
Депутат Госдумы России Хинштейн: На издательство «Эксмо» завели дело о пропаганде ЛГБТ из-за комикса «Голубь Геннадий»
В отношении издательства «Эксмо» возбудили административное дело о пропаганде ЛГБТ-отношений из-за комикса «Голубь Геннадий», рассказал глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн.
Парламентарий сообщил в своем Telegram-канале, что после его обращения столичная полиция возбудила дело о пропаганде ЛГБТ-отношений среди несовершеннолетних. Хинштейн подчеркнул, что комикс открыто формирует гомосексуальные установки, хотя имеет возрастную отметку +12.
Депутат также отметил, что автор комиксов находится на Украине и не скрывает, что направляет гонорары от книг на поддержку ВСУ. «На своей странице в соцсетях он уже экипировал «Голубя Геннадия» в украинскую военную форму. Но «Эксмо» это, похоже, ничуть не смущает», – обратил внимание Хинштейн.
Как сообщает «Афиша Daily», в отношении «Эксмо» составили протокол по ч.2. ст. 6.21.2 КоАП о «распространении среди несовершеннолетних информации, демонстрирующей нетрадиционные сексуальные отношения и (или) предпочтения либо способной вызвать у несовершеннолетних желание сменить пол». Издательству грозит штраф до 4 млн рублей или приостановление деятельности вплоть до 90 суток. В МВД также отметили, что попросили Роскомнадзор и Роспотребнадзор проверить «Эксмо» на нарушение законодательства о защите детей от информации, причиняющей вред их развитию (ст. 6.17 КоАП).
В «Эксмо» заявили, что последний тираж книги напечатали 21 января 2022 года. В издательстве утверждают, что договор с автором прекращен, автору ничего не выплачивается, всем клиентам «сделана рассылка о запрете продаж».
Напомним, в апреле Роскомнадзор утвердил критерии оценки материалов на пропаганду ЛГБТ.