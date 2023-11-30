Захарова назвала отказ Болгарии пропустить самолет с ней «опасной глупостью»

Захарова указала на возможные проблемы у НАТО из-за решения Софии запретить ей беспосадочный пролет над Болгарией

Tекст: Антон Антонов

МИД Болгарии заявил, что разрешение лететь через воздушное пространство Болгарии касается главы МИД России Сергея Лаврова «и сопровождающей его делегации в соответствии с нотой», но не распространяется на Захарову, которая включена в санкционный список ЕС.

В дипломатических кругах указали, что санкции введены и против Лаврова. Было высказано предположение, что «официальная София боится Захарову, даже летящую в самолете», передает ТАСС.

В российской делегации отметили, что власти Болгарии ссылались на введенные Евросоюзом санкции, но такие случаи законодательно не регулируются, поскольку речи о пересечении болгарской границы не велось, передает РИА «Новости».



Захарова, оценивая «злобную глупость русофобов», заявила в Telegram, что «впервые в нашей истории официальные власти запретили находиться в небе не самолету, а человеку в самолете».

«Про то, могу ли я пролететь над Болгарией без самолета или можно ли воспользоваться для этого космическим пространством, ничего сказано (в официальной ноте болгарского МИД) не было», – заявила она.

Захарова считает, что «речь идет не просто о глупости, а об опасной глупости какого-то интригана во властных структурах Болгарии». Она пояснила, что правила воздушного сообщения определены Чикагской конвенцией 1944 года, в которой территорией государства считаются «сухопутные территории и прилегающие к ним территориальные воды», а воздушное пространство в термин «территория» не входит.

Захарова подчеркнула, что «действие и без того незаконных» санкций ЕС не может затрагивать «беспосадочный пролет на воздушном судне лица, которому запрещен въезд на территорию государства».

«Подумали ли болгарские чиновники о том, что к тысячам натовских функционеров, находящимся в наших зеркальных стоп-листах, могут быть применены подобные меры в качестве ответных? А подумали ли они в принципе о создании опасного мирового прецедента? Думаю, нет», – заявила Захарова.

Напомним, самолет Лаврова, который прибыл в столицу Северной Македонии Скопье, летел не через воздушное пространство Болгарии, как ожидалось, а над Турцией и Грецией.