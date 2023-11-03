Муфтий Дагестана поддержал политику Путина

«Мы поддерживаем политику президента России, потому что он (…) поддерживает слабые исламские государства. Зачем спрашивать у президента, какой он религии (…), для меня главное, что он в первую очередь поддерживает граждан во всем мире», – сказал Абдулаев.

Муфтий добавил, что мусульмане ко всем относятся с уважением.

Напомним, жители Дагестана устроили погром в аэропорту Махачкалы из-за приземления там борта из Израиля.

Президент Владимир Путин заявил, что беспорядки в аэропорту Махачкалы были инспирированы через соцсети, в том числе с Украины при участии западных спецслужб.

Российский лидер подчеркнул, что помочь Палестине можно только в борьбе с теми, кто стоит за этой трагедией, и Россия борется с ними в рамках специальной военной операции.

