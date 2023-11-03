Европейский корабль может просто не пережить еще пару штормов, подобных тем, что случились за последние года три. Идеи Brexit или просто Exit среди стран-членов становятся все более отчетливыми.5 комментариев
Муфтий Дагестана поддержал политику Путина
Председатель Центрального духовного управления мусульман Дагестана Ахмед Абдулаев выразил поддержку президенту России Владимиру Путину.
«Мы поддерживаем политику президента России, потому что он (…) поддерживает слабые исламские государства. Зачем спрашивать у президента, какой он религии (…), для меня главное, что он в первую очередь поддерживает граждан во всем мире», – сказал Абдулаев.
Муфтий добавил, что мусульмане ко всем относятся с уважением.
Напомним, жители Дагестана устроили погром в аэропорту Махачкалы из-за приземления там борта из Израиля.
Президент Владимир Путин заявил, что беспорядки в аэропорту Махачкалы были инспирированы через соцсети, в том числе с Украины при участии западных спецслужб.
Российский лидер подчеркнул, что помочь Палестине можно только в борьбе с теми, кто стоит за этой трагедией, и Россия борется с ними в рамках специальной военной операции.