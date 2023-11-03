В РПЦ призвали Пугачеву извиниться перед россиянами

Tекст: Валерия Городецкая

По словам Кипшидзе, Пугачева наравне с другими возвращающимися в страну россиянами должна принести извинения за неоднозначные слова о соотечественниках, если такие высказывания были допущены, передает РИА «Новости».

«Россия была и остается открыта для тех соотечественников, которые по разным причинам покинули страну в контексте проведения СВО. Но те из них, кто сопроводили свой уход оскорблениями своего народа или если они допустили неоднозначные высказывания, должны принести извинения. Это касается в том числе Аллы Борисовны», – сказал он.

Ранее в пятницу стало известно, что Алла Пугачева приехала в Россию. В Кремле отреагировали на возвращение артистки.