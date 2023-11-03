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В РПЦ призвали Пугачеву извиниться перед россиянами
Артистка Алла Пугачева должна извиниться за высказывания о соотечественниках, заявил заместитель председателя синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.
По словам Кипшидзе, Пугачева наравне с другими возвращающимися в страну россиянами должна принести извинения за неоднозначные слова о соотечественниках, если такие высказывания были допущены, передает РИА «Новости».
«Россия была и остается открыта для тех соотечественников, которые по разным причинам покинули страну в контексте проведения СВО. Но те из них, кто сопроводили свой уход оскорблениями своего народа или если они допустили неоднозначные высказывания, должны принести извинения. Это касается в том числе Аллы Борисовны», – сказал он.
Ранее в пятницу стало известно, что Алла Пугачева приехала в Россию. В Кремле отреагировали на возвращение артистки.