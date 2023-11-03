Решение Европы в отношении России назвали крупнейшей загадкой XXI века

Вице-премьер Оверчук: Отказ Европы от российских энергоносителей станет крупнейшей загадкой XXI века

Tекст: Ольга Никитина

Оверчук, выступая на Веронском евразийском экономическом форуме, заявил, что введенные против России ограничительные меры стали мощным толчком для развития экономики страны, передает ТАСС.

Вице-премьер отметил, что совместно со странами ЕАЭС, торговля с которыми на 90% ведется в национальных валютах, Россия обеспечивает продовольственную, энергетическую и технологическую безопасность.

Россия, как подчеркнул Оверчук, стала рекордсменом мира по введенным против нее западным санкциям. Нашу страну уже не интересует, одной санкцией меньше или одной санкцией больше, сказал он, добавив, что при этом запреты на поставки в Россию вязальных спиц и иголок не могут не привлекать внимание.

«В условиях санкций наша экономика не просто научилась выживать, не просто научилась жить, она научилась развиваться», – подчеркнул он.

При этом Оверчук выразил надежду, что «где-то в Европе еще есть остатки здравого смысла». «Но, право, грустно присутствовать при закате великой цивилизации, к которой, как казалось, мы тоже имели отношение», – добавил он.

Президент Владимир Путин ранее заявлял, что европейцы сейчас переплачивают за поставки нефти, нефтепродуктов, газа, в результате чего экономика ЕС находится около нулевой отметки, а промышленное производство с марта 2023 года и вовсе оказалось в отрицательной зоне.