Возможно, лучшим вариантом будет полный бойкот Игр без возможности поехать в нейтральном статусе. В таком случае моментально прекратятся заявления типа «поехал – предатель», «не поехал – загубил карьеру».20 комментариев
Решение Европы в отношении России назвали крупнейшей загадкой XXI века
Вице-премьер Оверчук: Отказ Европы от российских энергоносителей станет крупнейшей загадкой XXI века
Самой большой загадкой XXI века останется вопросом о том, почему Европа решила отказаться от своего главного конкурентного преимущества – надежного доступа к российским энергоносителям, заявил вице-премьер Алексей Оверчук.
Оверчук, выступая на Веронском евразийском экономическом форуме, заявил, что введенные против России ограничительные меры стали мощным толчком для развития экономики страны, передает ТАСС.
Вице-премьер отметил, что совместно со странами ЕАЭС, торговля с которыми на 90% ведется в национальных валютах, Россия обеспечивает продовольственную, энергетическую и технологическую безопасность.
Россия, как подчеркнул Оверчук, стала рекордсменом мира по введенным против нее западным санкциям. Нашу страну уже не интересует, одной санкцией меньше или одной санкцией больше, сказал он, добавив, что при этом запреты на поставки в Россию вязальных спиц и иголок не могут не привлекать внимание.
«В условиях санкций наша экономика не просто научилась выживать, не просто научилась жить, она научилась развиваться», – подчеркнул он.
При этом Оверчук выразил надежду, что «где-то в Европе еще есть остатки здравого смысла». «Но, право, грустно присутствовать при закате великой цивилизации, к которой, как казалось, мы тоже имели отношение», – добавил он.
Президент Владимир Путин ранее заявлял, что европейцы сейчас переплачивают за поставки нефти, нефтепродуктов, газа, в результате чего экономика ЕС находится около нулевой отметки, а промышленное производство с марта 2023 года и вовсе оказалось в отрицательной зоне.