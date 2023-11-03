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    Возможно, лучшим вариантом будет полный бойкот Игр без возможности поехать в нейтральном статусе. В таком случае моментально прекратятся заявления типа «поехал – предатель», «не поехал – загубил карьеру».

    20 комментариев
    Кирилл Аверьянов Кирилл Аверьянов Румыния готовится поглотить Молдавскую православную церковь

    С началом президентской каденции Майи Санду в Молдавии активно начала развивать деятельность так называемая Бессарабская митрополия Румынской православной церкви. Бухарест готов тратить немалые деньги на то, чтобы подобрать ключи к юго-западным воротам РПЦ.

    3 комментария
    Дмитрий Орехов Дмитрий Орехов «Золотой миллиард» стремительно расчеловечивается

    С точки зрения Байдена, есть более ценные жизни (жизни американских военных) и менее ценные (жизни украинцев и русских), причем более ценные с помощью хитрых приемов администрации Байдена («разумных инвестиций») будут сохранены.

    16 комментариев
    3 ноября 2023, 09:28

    Решение Европы в отношении России назвали крупнейшей загадкой XXI века

    Вице-премьер Оверчук: Отказ Европы от российских энергоносителей станет крупнейшей загадкой XXI века

    Решение Европы в отношении России назвали крупнейшей загадкой XXI века
    @ Zheng Huansong/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Самой большой загадкой XXI века останется вопросом о том, почему Европа решила отказаться от своего главного конкурентного преимущества – надежного доступа к российским энергоносителям, заявил вице-премьер Алексей Оверчук.

    Оверчук, выступая на Веронском евразийском экономическом форуме, заявил, что введенные против России ограничительные меры стали мощным толчком для развития экономики страны, передает ТАСС.

    Вице-премьер отметил, что совместно со странами ЕАЭС, торговля с которыми на 90% ведется в национальных валютах, Россия обеспечивает продовольственную, энергетическую и технологическую безопасность.

    Россия, как подчеркнул Оверчук, стала рекордсменом мира по введенным против нее западным санкциям. Нашу страну уже не интересует, одной санкцией меньше или одной санкцией больше, сказал он, добавив, что при этом запреты на поставки в Россию вязальных спиц и иголок не могут не привлекать внимание.

    «В условиях санкций наша экономика не просто научилась выживать, не просто научилась жить, она научилась развиваться», – подчеркнул он.

    При этом Оверчук выразил надежду, что «где-то в Европе еще есть остатки здравого смысла». «Но, право, грустно присутствовать при закате великой цивилизации, к которой, как казалось, мы тоже имели отношение», – добавил он.

    Президент Владимир Путин ранее заявлял, что европейцы сейчас переплачивают за поставки нефти, нефтепродуктов, газа, в результате чего экономика ЕС находится около нулевой отметки, а промышленное производство с марта 2023 года и вовсе оказалось в отрицательной зоне.

    2 ноября 2023, 11:10
    Разговор премьера Италии с Вованом и Лексусом назвали «провалом планетарного масштаба»

    Экс-премьер Италии Конте назвал провалом планетарного масштаба разговор Мелони с пранкерами

    Разговор премьера Италии с Вованом и Лексусом назвали «провалом планетарного масштаба»
    @ Mauro Scrobogna/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Бывший премьер-министр Италии Джузеппе Конте назвал «провалом планетарного масштаба» телефонные переговоры действующей главы правительства Джорджи Мелони с российскими пранкерами Владимиром Кузнецовым (Вован) и Алексеем Столяровым (Лексус).

    По его словам, было крайне неприятно узнать, что протоколы безопасности правительства можно обойти и взломать столь вопиющим способом», однако еще больше его смутило содержание диалога, передает РИА «Новости».

    В частности, Конте отметил тот факт, что власти Италии не могут справиться с проблемой прибытия нелегальных мигрантов по морю, а также признают провал призванного остановить этот поток соглашения с Тунисом.

    Кроме того, экс-премьер назвал неприемлемым то, что Мелони рассуждает о российско-украинском конфликте и описывает его в выражениях, «абсолютно противоположных тем, которые она использовала в парламенте».

    «Она признает, что не видит другого выхода, кроме переговоров, и что это единственное решение конфликта, который может продлиться годами», –подчеркнул он.

    Конте добавил, что в разговоре с Лексусом и Вованом Мелони «раскрыла правду, которую никогда не говорила итальянцам», а также признала, что не нашла в себе смелости выставить на обсуждение позицию Италии, которая предложит решение путем переговоров.

    «За эту трусость, однако, расплачиваются итальянцы, европейцы, но прежде всего – жертвы этой войны, число которых, к сожалению, продолжает расти», – заключил политик.

    Тем временем власти Италии нашли ответственного за звонок пранкеров из России – им оказался дипломатический советник Джорджи Мелони Франческо Тало, передает РБК со ссылкой на Corriere della Sera.

    В офисе советника выразили сожаление, что Мелони была введена в заблуждение самозванцем, который выдавал себя за президента комиссии Африканского союза и связался по телефону с премьером Мелони.

    Накануне премьер-министр Италии в разговоре с российскими пранкерами признала, что украинское контрнаступление принципиально ничего не изменило, но при этом многие устали от конфликта.

    Напомним, до этого бывший американский госсекретарь Генри Киссинджер рассказал Вовану и Лексусу о виновных в подрыве «Северных потоков».

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    2 ноября 2023, 19:48
    Медведев предсказал развал Евросоюза из-за Польши
    Медведев предсказал развал Евросоюза из-за Польши
    @ Екатерина Штукина/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Действия польских властей могут привести к тому, что Европейский союз прекратит свое существование в нынешнем виде, заявил зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

    В развитой части ЕС сохранится «плохо скрываемая ненависть» к Польше, полякам и к партии «Право и справедливость», что обострит отношения Варшавы с Германией и Францией, указал Медведев в статье для «Российской газеты».

    В этих европейских странах будут рассчитывать, что в Польше к власти придут другие проевропейские силы. Столицы Европы считают Варшаву «зловредной выскочкой», которая использует институты ЕС в корыстных целях, ничего не внося в «европейскую копилку».

    После начала СВО Польша присвоила себя славу «яростного защитника погибающей Украины» и главного союзника США в регионе, и в ЕС отношение к польской стороне ухудшилось. В конечном счете это поспособствует дестабилизации структуры ЕС, это может привести к полноценным разборкам внутри европейской семьи и даже к распаду Евросоюза по вине Польши, считает зампред Совбеза России.

    Эгоизм польских элит может привести к обострению отношений страны с Прибалтикой, которые рассматривают Польшу «в качестве коренного в нынешней русофобской упряжке». Но претензии на старшинство способны вывести из равновесия флегматичные балтийские элиты, предупредил Медведев.

    В таком случае их альянс даст трещину. Подрыв такого вынужденного союзничества Прибалтики и Польши «отвечает стратегическим российским интересам», отметил зампред.

    Также в статье Медведев заявил, что польское руководство нельзя допускать к памятнику в Катыни из-за его «омерзительного поведения».

    Коментарии (9)
    1 ноября 2023, 16:07
    Минфин предсказал искажение мирового алмазного рынка из-за санкций против «Алросы»

    В Минфине предсказали непредсказуемые последствия на мировом рынке алмазов из-за санкций против «Алросы»

    Минфин предсказал искажение мирового алмазного рынка из-за санкций против «Алросы»
    @ Reinhard Rohner/imageBROKER.com/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Возможное введение санкций против компании «Алроса» приведет к масштабным искажениям рынка, следует из письма замглавы Минфина Алексея Моисеева участникам Кимберлийского процесса.

    На сайте ведомства указано, что введение ограничительных мер против крупнейшего мирового поставщика неизбежно приведет к масштабным искажениям рынка, которые сильнее всего ударят по наиболее уязвимым слоям населения.

    «Для многих стран и местных сообществ то, что было достигнуто благодаря Кимберлийскому процессу, будет перечеркнуто. Беспрецедентно агрессивное вмешательство на мировом рынке предполагает распространение жесткой рыночной практики с непредсказуемыми последствиями», – подчеркивается в сообщении.

    Из текста письма следует, что «западные страны легко играют с ящиком Пандоры, так как на карту поставлено процветание и благополучие других». При этом такая позиция была четко сформулирована коллегами-производителями алмазов из африканских стран в совместном заявлении, опубликованном членами Ассоциации производителей алмазов Африки (ADPA).

    «Западные страны, а именно G7 и ЕС, несут полную ответственность за последствия намеренного искажения мирового алмазного рынка и срыва Кимберлийского процесса, что может повлечь за собой рост социальных волнений и мятежей в определенных регионах, принося страдания местным сообществам стран-производителей и перерабатывающих стран», – говорится в письме.

    Ранее СМИ назвали объем нового пакета санкций против России

    Коментарии (11)
    2 ноября 2023, 14:12
    Бербок заявила о «геополитической необходимости» расширения ЕС

    Глава МИД Германии Бербок объяснила расширение ЕС «геополитической необходимостью»

    Бербок заявила о «геополитической необходимости» расширения ЕС
    @ Thomas Banneyer/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Расширение Евросоюза является «геополитической необходимостью» и шансом для объединения, заявила глава МИД Германии Анналена Бербок на конференции в Берлине.

    Бербок утверждает, что в ЕС есть единодушие относительно необходимости расширения, что является геополитическим следствием конфликта на Украине. Она утверждает, что союз имеет геополитический шанс в случае расширения, передает ТАСС.

    Ранее Politico сообщило, что в ЕС полагают, что с новыми членами объединения оно может стать «монстром Франкенштейна».

    Газета ВЗГЛЯД писала о грядущей большой реформе в ЕС, задача которой – не дать Евросоюзу развалиться под тяжестью новых членов.

    Коментарии (18)
    31 октября 2023, 13:18
    В Кремле заявили о недопустимости «свободного выхода» западных компаний из России

    Tекст: Вера Басилая

    «Свободного выхода» из России для компаний из недружественных стран не может быть, правительство принимает меры на этот счет, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Песков заявил, что условиями выхода западных компаний из России занимается специальная правкомиссия, которая строго регулирует, чтобы «свободного выхода» для них сейчас не было, передает ТАСС.

    Представитель Кремля подчеркнул, что те компании, которые остаются в России, продолжают заниматься выгодным бизнесом.

    Ранее Путин заявил, что бизнес в России «кошмарить» не собираются.

    Коментарии (3)
    31 октября 2023, 19:30
    СМИ назвали объем нового пакета санкций против России

    Стало известно о намерении ЕС ввести новые торговые ограничения против России

    Tекст: Ольга Иванова

    Евросоюз планирует ввести торговые ограничения против России, суммарный объем которых оценивается в 5,3 млрд долларов, сообщило агентство Bloomberg.

    Ограничения планируют принять в рамках 12-го пакета санкций против России. Отмечается, что новые предложенные рестрикции затронут экспорт сварочного оборудования, химическую продукцию и другие технологии, которые могут быть использованы в военных целях, передает ТАСС.

    Также в ЕС могут запретить выдачу лицензий на программное обеспечение и импорт некоторых обработанных металлов, алюминиевой и строительной продукции, товаров транспортного назначения и алмазов.

    Как ожидается, в новый санкционный список ЕС также внесут более 100 физических и 40 юридических лиц.

    Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что перед принятием ЕС новых санкций против России будет требовать проведения их глубокого анализа и возможного влияния на Евросоюз.

    Коментарии (3)
    2 ноября 2023, 23:11
    США ввели санкции против МГТУ имени Баумана

    США ввели санкции против МГТУ имени Баумана и ФАУ «Роскапстрой»

    Tекст: Антон Никитин

    Новые санкции министерства финансов США затронули МГТУ имени Н.Э. Баумана и ФАУ «Роскапстрой», следует из опубликованного документа американского ведомства.

    Рестрикции также затронули ряд дочерних компаний ПАО «Газпром нефть» и Научно исследовательский центр кибернетики и автоматики. В общей сложности введенные 2 ноября ограничения затронули почти 40 физических и свыше 190 юридических лиц, представляющих различные страны, включая Россию, передает ПРАЙМ.

    Напомним, в ноябре 2021 года Соединенные Штаты ввели экспортные ограничения в отношении Московского физико-технического института (МФТИ).

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    2 ноября 2023, 10:35
    В «Калашникове» отреагировали на сообщения об аресте товарного знака в Финляндии

    «Калашников»: Концерн не получал официальных сообщений от Финляндии об аресте своих товарных знаков

    Tекст: Вера Басилая

    Оружейный концерн «Калашников» не получал от официальных органов Финляндии какой-либо информации об аресте своих товарных знаков и будет оспорен в случае его подтверждения, сообщили в АО «Концерн «Калашников».

    В концерне заявили, что официальные органы Финляндии какой-либо информации или уведомлений не присылали концерну, но в случае необходимости будут приняты законные меры по оспариванию таких действий, передает ТАСС.

    Ранее СМИ сообщили, что несколько товарных знаков российских юридических лиц, в их числе оружейный концерн «Калашников», находящихся под санкциями Евросоюза (ЕС), конфисковали в Финляндии.

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    3 ноября 2023, 07:58
    В Польше обвинили Украину в массовой депрессии у жителей Европы

    Interia: ЕС теряет 600 млрд евро в год из-за массовой депрессии

    Tекст: Антон Никитин

    «Эпидемией» в современной Европе становятся депрессия и тревога, вызванные украинским кризисом и пандемией коронавирусной инфекции, в итоге ухудшаются экономические показатели европейских стран, сообщают СМИ со ссылкой на результаты исследования Польского института экономики (PIE).

    По данным PIE, негативно оценили свое психическое здоровье из-за указанных факторов 62% респондентов в ЕС. Как отмечает польское издание Interia, у депрессии и психических расстройств имеется экономическое измерение, передает РИА «Новости».

    Так, общий убыток 27 стран – членов Евросоюза и Британии из-за проблем с психическим здоровьем превышает 4,2% ВВП, составляя более 600 млрд евро. Более трети этих затрат, по данным PIE, обусловлено снижением уровня занятости и производительности труда.

    Ранее польский полковник Мачей Матысяк заявил, что Киеву придется пойти на территориальные уступки в ходе переговоров с Россией.

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    1 ноября 2023, 14:30
    Евросоюзу предрекли превращение в монстра Франкенштейна

    Politico: Евросоюзу предрекли превращение в монстра Франкенштейна

    Евросоюзу предрекли превращение в монстра Франкенштейна
    @ Zheng Huansong/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Несколько стран Евросоюза полагают, что с новыми членами объединения оно может стать «монстром Франкенштейна», сообщили источники Politico.

    Несколько государств ЕС, в том числе Франция, Германия, Испания и Португалия, считают необходимым реформы объединения на фоне подготовки официальных переговоров о членстве Украины и Молдавии, пишет Politico, передает РИА «Новости».

    Без реформ, но при вступлении новых членов, ЕС может раздуться до 30 или более членов без отсутствия последовательного плана эффективного функционирования, при этом Евросоюз будет напоминать «что-то вроде монстра Франкенштейна» или, что еще хуже, ООН».

    Госсекретарь по европейским делам Португалии Тьягу Антунеш заявил, что нужны переговоры о модели для «более широкого ЕС в будущем» с большим числом государств-членов.

    Сейчас ведется работа по созданию совместных предложений по реформам Евросоюза. Глава МИД Германии Анналена Бербок планирует встречу с коллегами из других стран ЕС и представителями претендентов на членство в ЕС, чтобы проработать эти предложения.

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    2 ноября 2023, 12:20
    Песков заявил о дефиците идей у США и ЕС по новым санкциям

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Страны Запада не прекратят вводить антироссийские санкции, хотя они и столкнулись с нехваткой идей и сами сталкиваются с проблемами, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    США и ЕС продолжат придумывать новые рестрикции, хотя у них явно наблюдается «дефицит идей», сказал Песков, передает ТАСС.

    По его словам, и Вашингтон и Брюссель понимают, что действующие санкции бьют по интересам самих государств, которые ввели эти ограничения.

    Он добавил, что формат участия России в саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), запланированного на ноябрь на территории США, станет известен своевременно.

    Ранее посол России в США Анатолий Антонов заявил, что Москва сама определит уровень представленности страны на саммите, Вашингтону отведена техническая функция рассылки приглашений.

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    1 ноября 2023, 14:16
    В России сказали, когда в Европе подешевеет газ

    Министр Шульгинов: Газ в Европе подешевеет только при поставках из России

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Стоимость газа в Европе может сократиться только в случае возвращения на этот рынок российского газа, заявил глава Минэнерго Николай Шульгинов.

    Если в Европе захотят снизить цены на газ, то Россия может поставить туда это топливо, сказал Шульгинов, передает ТАСС.

    Он пояснил, что цены на газ в ЕС пойдут вниз только при условии поставок российского голубого топлива.

    У России есть огромные запасы газа – 70 трлн кубометров, она могла бы представить возможность его продажи в Европу по «приемлемым ценам».

    Ранее газета ВЗГЛЯД изучала, чем вызвана нервозность на европейских газовых хабах.

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    2 ноября 2023, 12:59
    Путин отменил норму об информировании генсека СЕ о военном положении

    Путин подписал закон об отмене информирования генсека Совета Европы о военном положении

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин отменил норму об обязанности России информировать генсекретаря Совета Европы о введении или прекращении действия военного и чрезвычайного положений.

    Как указывается в сопроводительных материалах, необходимость принятия закона вызвана прекращением членства России в Совете Европы. Закон вступает в силу со дня официального опубликования, следует из документа , опубликованного на официальном портале правовой информации.

    Ранее обязанность была закреплена в законах о военном и чрезвычайном положениях, в них также была установлена норма об информировании о введении в стране указанных положений генсекретаря ООН. Ее действие, согласно принятому закону, остается в силе.

    Коментарии (0)
    1 ноября 2023, 15:01
    В России предсказали превращение газа в основной источник энергии в мире

    Глава Минэнерго Шульгинов предсказал становление газа основным источников энергии в мире к 2050 году

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Газ может стать основным источником энергии в мире к 2050 году, этого нельзя сказать о возобновляемых источниках энергии, заявил глава Минэнерго РФ Николай Шульгинов в ходе пленарной сессии Петербургского международного газового форума.

    Он отметил, что такой прогноз возник в условиях неопределенности. По словам министра, газ не только является переходным видом топлива низкоуглеродной нейтральности, но также останется основным к 2050 году, передает ТАСС.

    При этом к возобновляемым источникам энергии надо подходить аккуратно, добавил Шульгинов.

    Ранее глава Роснефти Игорь Сечин отмечал, что возобновляемая энергетика, по сути, не является возобновляемой, а развитые страны могут вместо энергетической свободы заполучить новые зависимости – от погоды и Китая.

    Коментарии (0)
    1 ноября 2023, 13:57
    Миллер: Западные компании хотели бы возвращения российского газа

    Глава Газпрома Миллер: Западные компании хотели бы возвращения российского газа

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Западные деловые круги предпочли бы, чтобы газ из России вернулся на европейский рынок, заявил глава Газпрома Алексей Миллер на пленарном заседании Петербургского международного газового форума.

    Он отметил, что западные страны всегда потребляли больше, чем добывали, добывают и будут добывать, эту тенденцию переломить им не удается.

    «Ее невозможно переломить, таких запасов нет», – передает его слова ТАСС.

    Миллер уточнил, что сейчас идет трансформация мирового газового рынка, а отношения, которые складывались десятилетиями между поставщиками голубого топлива и потребителями, деформируются.

    Такая трансформация произошла за очень короткое время. Одной из причин этого Миллер назвал недобросовестную конкуренцию, грубейшие ошибки регуляторов в странах-потребителях газа и геополитическую нестабильность.

    В результате этого мировой рынок газа стал чрезвычайно волатильным и нестабильным. «При этом для стран Запада газовый рынок останется узким», – заключил Миллер.

    Газета ВЗГЛЯД разбирала причины, по которым Европа боится остаться без газа.

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