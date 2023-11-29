Путин осмотрел выставку отечественного научного оборудования в Сириусе

Tекст: Вера Басилая

Экскурсию по выставке для Путина провела научный сотрудник МФТИ и университета «Сириус», соучредитель компании «Абисенс» Елизавета Мочалова. Она рассказала президенту о проекте «Наша лаба», который помогает ученым больше узнать об отечественных приборах, передает ТАСС.

Мочалова отметила, что многие исследователи даже не знали о существовании российских товаров, стоимость которых в разы ниже зарубежных аналогов.

Президенту показали приборы для научных исследований в области медицинской диагностики (в том числе ДНК-диагностики), фармацевтики, разработки и производства вакцин, химии, микроэлектроники, машино- и авиастроения, энергетики. «Получается все?» – спросил Путин. «Получается», – ответила научный сотрудник.

Завершая экскурсию, Мочалова обратила внимание, что у российского научного приборостроения «впереди большой путь», если удастся нарастить темпы, то будет обеспечен собственный технологический суверенитет, а также появится возможность выйти ключевыми игроками на мировой рынок. «Здорово. Вам спасибо», – оценил глава государства.

Проект «Наша лаба» представляет собой постоянно пополняемую, публично доступную базу данных производимого в России и Белоруссии научного оборудования, комплектующих к нему, расходных материалов и так далее. Он направлен на оказание содействия ученым и инженерам в поиске необходимых для работы оборудования, комплектующих, реагентов и прочего, а также производителям в продвижении их продукции как на внутреннем, так и на внешних рынках.

Ранее Путин заявил, что Россия довольно быстро слезает с «технологической иглы» Запада.