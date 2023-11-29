Глава Марий Эл представил достижения региона на выставке «Россия»

«Сегодня на выставке презентация республики Марий Эл – здесь ее достижения и перспективные проекты ближайшего будущего для улучшения жизни людей. Марий Эл по праву гордится богатой историей и культурой в республике – многие столетия в мире и согласии живут разные народы», – приводятся слова Комарова в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Гостям выставки презентовали проект по развитию радиоэлектроники в республике. В рамках поручения президента по снижению зависимости РФ от импортной электронной компонентой базы на территории Марий Эл будет развернуто производство микросхем и печатных плат повышенного класса точности.

«Марий Эл есть что показать и чем удивить гостей. Конечно, это национальные особенности, самобытная культура Марийского края, известные достопримечательности. Помимо этого, на выставке мы представили наши достижения в самых разных отраслях экономики. Хочу отметить, что многие прорывные проекты нам удалось реализовать при поддержке федерального центра. Без слаженной работы нам не удалось бы добиться таких результатов», – рассказал Зайцев.

Глава региона рассказал посетителям выставки о реализации инициатив президента РФ по обеспечению роста качества туристических услуг и инфраструктуры на территории республики. Он отметил, что мощным импульсом для развития туристического потенциала республики является межрегиональный проект «Великий Волжский путь».

Знаковым инфраструктурным проектом для региона Зайцев назвал строительство нового пассажирского терминала аэропорта Йошкар-Олы, который позволит обслуживать более 400 пассажиров в час и повысит туристическую и инвестиционную привлекательность Марий Эл. Зайцев отметил, что строительство паромно-пассажирских причалов и реконструкция набережных в городах республики послужит импульсом для развития межрегионального сотрудничества и позволит обеспечить прием больших судов транзитных рейсов Москва – Астрахань и Нижний Новгород – Пермь.

В рамках углубления партнерства между Россией и Китаем и развития сотрудничества и межрегиональных связей Марийский государственный академический театр оперы и балета имени Эрика Сапаева систематически проводит гастроли в КНР, рассказал глава региона. Театр стал вторым после Мариинского, возобновившим гастроли в Поднебесной после снятия ковидных ограничений. Юрий Зайцев отметил, что активное становление марийского балета пришлось на 2010-е годы, когда труппа стала состоять на 96% из выпускников своей балетной школы.

Посетители выставки также познакомились со столицей республики – Йошкар-Олой. Мэр города Евгений Маслов представил достижения, архитектуру и точки притяжения республиканской столицы. Градоначальник в своем выступлении рассказал, как Йошкар-Ола прошла путь от провинциального местечка в Казанской губернии до центра Марий Эл.



Международная выставка-форум «Россия» проходит на территории ВДНХ в Москве с 4 ноября по 12 апреля.

