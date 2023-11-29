Москвичам пообещали полярное сияние

Астрофизик Абунина: Сильная магнитная буря ожидается в Москве 30 ноября и 1 декабря

Tекст: Вера Басилая

Абунина отметила, что причиной возможной одной из наиболее сильных магнитных бурь в этом году стала «хорошая» вспышка на Солнце прямо напротив Земли, передает РИА «Новости».

По словам астрофизика, ожидается, что буря может достигнуть показателя G3 (сильная) и на короткое время G4 (очень сильная), в результате полярное сияние дотянется до Москвы. Москвичи могут полюбоваться этим природным явлением при ясной погоде в четверг и пятницу.

Ранее в начале ноября жители России и Украины увидели аномальное красное свечение в небе.