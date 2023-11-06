Жители России и Украины увидели аномальное красное свечение в небе

В некоторых регионах России, Украины и Белоруссии жители увидели аномальное красное свечение в небе

Tекст: Антон Антонов

Сообщается, что произошел выброс корональной массы Солнца, после которого частицы, достигнув Земли, вызвали магнитную бурю, пишет «Московский комсомолец».

Астроном Александр Иванов объяснил, что речь идет о полярном сиянии, и подчеркнул, что такое явление для юга страны очень редкое. Иванов рассказал, что сам «наблюдал полярное сияние с разницей в 30 лет» – в Москве и Краснодаре, пишет «Комсомольская правда».

Он пояснил, что причина полярного сияния – протонные удары по магнитосфере. Как рассказал астроном, «магнитные бури возникли недавно, с обеда 5 ноября».

«Свечение как раз связано с этим. Фактически северное сияние, механизм такой же», – сказал Иванов.

Аномальное красное свечение наблюдали в том числе жители Донбасса, Крыма, Ростовской и Омской областей, передает RT.

Также его видели жители Краснодарского края, Воронежской области.