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Жители России и Украины увидели аномальное красное свечение в небе
В некоторых регионах России, Украины и Белоруссии жители увидели аномальное красное свечение в небе
Жители ряда российских регионов, а также Белоруссии и Украины могли увидеть в небе аномальное красное свечение, вызванное сильной магнитной бурей, сообщают СМИ.
Сообщается, что произошел выброс корональной массы Солнца, после которого частицы, достигнув Земли, вызвали магнитную бурю, пишет «Московский комсомолец».
Астроном Александр Иванов объяснил, что речь идет о полярном сиянии, и подчеркнул, что такое явление для юга страны очень редкое. Иванов рассказал, что сам «наблюдал полярное сияние с разницей в 30 лет» – в Москве и Краснодаре, пишет «Комсомольская правда».
Он пояснил, что причина полярного сияния – протонные удары по магнитосфере. Как рассказал астроном, «магнитные бури возникли недавно, с обеда 5 ноября».
«Свечение как раз связано с этим. Фактически северное сияние, механизм такой же», – сказал Иванов.
Аномальное красное свечение наблюдали в том числе жители Донбасса, Крыма, Ростовской и Омской областей, передает RT.
Также его видели жители Краснодарского края, Воронежской области.