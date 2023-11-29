Заявления Зеленского об угрозе третьего Майдана стоит воспринимать серьезно. Развал фронта, потеря крупного города (например, Харькова) в сочетании с непопулярными мерами вроде мобилизации подростков и стариков потенциально станут достаточными триггерами для массовых волнений уже будущей зимой.0 комментариев
Власти одобрили проект создания Лунной станции с Китаем
РБК: Правительство России одобрило проект создания Лунной станции с Китаем
Москва и Пекин намерены построить вместе Лунную станцию, а затем осваивать естественный спутник и помогать другим странам высаживать на нем людей, сообщили СМИ.
Как пишет РБК, правительственная комиссия по законодательной деятельности одобрила ратификацию заключенного в ноябре прошлого года российско-китайское соглашение о сотрудничестве в области создания Международной научной лунной станции, при этом речь идет не только о сооружении станции, но и о совместном исследовании Луны.
Основными участниками проекта станут «Роскосмос» и Китайское национальное космическое управление, которые в перспективе могут привлечь к нему международных партнеров. Реализовать проект планируется в три этапа.
На первом этапе российские и китайские лунные миссии должны исследовать Луну, определить место размещения Лунной станции и верифицировать технологии для обеспечения безопасной высокоточной мягкой посадки на поверхности спутника Земли. С российской стороны на этом этапе планируется применять посадочный космический аппарат «Луна-Глоб».
На втором этапе запланировано учреждение центра управления Лунной станцией, доставка на спутник объемных грузов, создание орбитальных модулей для подачи электроснабжения, коммуникации, обеспечения транспортных услуг.
Третий этап предусматривает освоение Луны, расширение функционала модулей Лунной станции и содействие международным партнерам при высадке человека на Луну.
Согласно документу, стороны договорились, что товары, перевозка которых будет осуществляться в рамках этого соглашения, будут освобождены от таможенных пошлин и налогов. Будет оказываться содействие промышленной деятельности, связанной с созданием Лунной станции.
Ранее глава Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) Билл Нельсон выразил опасения, что Китай может высадиться на Луне и объявить ее своей территорией.
Напомним, 12 апреля 2022 года президент России Владимир Путин во время посещения космодрома Восточный в Амурской области заявил, что страна возобновит лунную программу, необходимо успешно ответить на вызовы по освоению космоса.