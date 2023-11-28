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    Мнения
    Юрий Мавашев Юрий Мавашев Турция серьезно взялась за оружие

    Нет никаких сомнений, что при сохраняющихся темпах развития турецкого ВПК в самом обозримом будущем у страны появятся и собственная боевая авиация, и стратегические ракеты, и танки.

    0 комментариев
    Сергей Миркин Сергей Миркин Украинские дети по-прежнему говорят по-русски

    Что толку от того, что на Украине много русскоязычных? Немалая часть их воюет в рядах ВСУ против России, и многие на русском языке пишут в Интернете посты о том, как они Россию ненавидят. Есть толк. Эти люди первыми безболезненно интегрируются в Россию.

    17 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев У исламского экстремизма – светские корни

    В этой ситуации, которая сложилась сейчас в мире, выступать с нападками на ислам – значило бы ошибаться в выборе врага. А сочувствовать «борьбе угнетенных» – значило бы ошибаться в выборе союзника.

    13 комментариев
    28 ноября 2023, 21:14

    Нетаньяху раскрыл действия Израиля после освобождения заложников

    Нетаньяху: Израиль продолжит боевые действия в Газе после освобождения заложников

    Tекст: Вера Басилая

    Израиль намерен продолжить боевые действия в секторе Газа после освобождения заложников для уничтожения радикального движения ХАМАС, заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в интервью германскому телеканалу Welt.

    Нетаньяху отметил, что сначала будут освобождены женщины и дети, а также заложники из числа иностранцев, после чего боевые действия в Газе продолжатся, потому что у Израиля нет выбора, кроме как уничтожить ХАМАС, передает ТАСС.

    Ранее ХАМАС заявило, что перемирие в Газе может быть продлено в ближайшее время еще на пару дней. Во вторник директор ЦРУ Бернс прибыл в Катар для обсуждения договоренности между Израилем и ХАМАС.

    Напомним, в понедельник официальный представитель МИД Катара Маджид бен Мухаммед аль-Ансари сообщил, что Израиль и радикальное палестинское движение ХАМАС достигли соглашения о продлении еще на два дня перемирия в секторе Газа.

    26 ноября 2023, 15:30
    МИД Израиля вызвал посла Ирландии после слов премьера об одной из заложниц
    МИД Израиля вызвал посла Ирландии после слов премьера об одной из заложниц
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Глава МИД Израиля Эли Коэн вызвал на разъяснительную беседу посла Ирландии, причиной стали слова ирландского премьера Лео Варадкара о несовершеннолетней Эмили Хенд, освобожденной ХАМАС.

    Коэн назвал возмутительными слова Варадкара, в своих соцсетях глава МИД написал, что вызвал посла Ирландии в Израиле на разъяснительную беседу, передает РИА «Новости».

    В соцсетях Варадкар написал пост о том, что Хенд была «потеряна», а теперь «нашлась», и это день «огромной радости и облегчения» для нее и ее семьи. Коэн ответил ирландскому премьеру, что девочка не была «потеряна», а была «похищена террористической организацией».

    Напомним, военное крыло движения ХАМАС «Бригады Иззэддина аль-Кассама» заявило об отсрочке освобождения второй группы израильских заложников. «Бригады» заявили, что Израиль должен выполнить свои обязательства по сделке, в том числе касающиеся въезда грузовиков с гуманитарной помощью в северную часть сектора Газа. Израиль пригрозил ХАМАС возобновить атаки при отказе от освобождения заложников. ХАМАС заявило, что Израиль нарушил достигнутое соглашение о перемирии.

    Коментарии (25)
    26 ноября 2023, 17:51
    Израиль ударил по аэропорту Дамаска

    Tекст: Валентина Григоренко

    Израильская армия нанесла удар по взлетно-посадочным полосам международного аэропорта Дамаска, сообщили местные СМИ.

    Сирийская правительственная радиостанция Sham FM указала, что пригородных районах Дамаска Меззе и Муадамия были слышны взрывы, передает ТАСС.

    25 октября израильская армия ударила по международному аэропорту в городе Алеппо в Сирии. До этого Израиль ударил по взлетно-посадочным полосам аэропортов Дамаска и Алеппо ракетами.

    Коментарии (40)
    27 ноября 2023, 21:07
    Боррель счел бессмысленной помощь рискующим погибнуть людям в Газе

    Боррель о помощи Газе: Бессмысленно помогать тому, кого завтра убьют

    Боррель счел бессмысленной помощь рискующим погибнуть людям в Газе
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель, говоря о конфликте в Газе, назвал бессмысленным оказание гуманитарной помощи тем, кто рискует завтра быть убитым.

    Для облегчения страданий гражданского населения необходимо нарастить объем гуманитарной помощи, однако «бессмысленно давать еду тому, кого на следующий день убьют», заявил Боррель в ходе пресс-конференции по итогам заседания форума Союза для Средиземноморья, говоря об обстановке в зоне конфликта Палестины и Израиля, передает РИА «Новости».

    Поэтому необходимо прекратить бомбардировки, чтобы избежать новых жертв, добавил он. Глава евродипломатии также указал на необходимость долгосрочного перемирия в зоне палестино-израильского конфликта и обратил внимание на то, что сектор Газа должен выйти из-под военного контроля палестинского движения ХАМАС.

    В пятницу вступило в силу перемирие между Израилем и ХАМАС. В понедельник Израиль и ХАМАС достигли соглашения о продлении гуманитарного перемирия в секторе Газа еще на два дня.

    Коментарии (23)
    27 ноября 2023, 13:21
    Израильские СМИ рассказали о побеге россиянина из плена ХАМАС

    Tекст: Ольга Никитина

    Израильтянину Рону Кривому, у которого также есть гражданство России, удалось бежать из плена группировки ХАМАС, однако жители сектора Газа поймали его и вернули обратно радикалам, сообщают израильские СМИ. Позднее заложник был освобожден благодаря договоренностям, достигнутым Россией с ХАМАС, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    Историю Рона Кривого со ссылкой на Елену Магид, родственницу молодого человека, рассказали израильская гостелерадиокомпания Kan, а также газеты Haaretz и Yedioth Ahronoth.

    По словам Магид, здание, в котором российский гражданин находился в Газе, разрушилось в результате авиаудара, и ему удалось бежать. На территории анклава он скрывался на протяжении четырех дней, пока не был пойман жителями Газы, которые вернули его боевикам ХАМАС.

    Кривой, похищенный сторонниками ХАМАС 7 октября на музыкальном фестивале в кибуце Реим, после побега пытался добраться до границы между Газой и Израилем, однако не понимал, где находится и куда бежать.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова подтвердила ТАСС информацию об освобождении россиянина, которого зовут Рон Олегович Кривой. Она отметила, что это произошло вне списка об обмене благодаря усилиям, предпринимаемым российскими дипломатами в контактах с ХАМАС.

    Востоковед Кирилл Семенов ранее отмечал, что Россия максимально точно и своевременно проводит эвакуацию россиян из Газы.

    Коментарии (7)
    26 ноября 2023, 16:31
    AP: Связанный с Израилем нефтяной танкер захвачен у побережья Йемена
    AP: Связанный с Израилем нефтяной танкер захвачен у побережья Йемена
    @ Egmont Strigl/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Связанный с Израилем нефтяной танкер Central Park захвачен у побережья Йемена, передает агентство Associated Press со ссылкой на частную информационно-аналитическую фирму Ambrey.

    Утверждается, что танкер принадлежит фирме Zodiac Maritime. Также сообщается, что танкер захвачен неизвестными силами, передает РИА «Новости».

    По данным Ambrey, ВМС США вовлечены в ситуацию и «попросили суда держаться в стороне от этой зоны».

    Агентство также напомнило, что Аден, где захватили танкер, контролируют силы, союзные с коалицией во главе с Саудовской Аравией, которая уже многие годы воюет с повстанцами-хуситами.

    Ранее представитель йеменского мятежного движения «Ансар Аллах» (хуситы) Яхья Сариа заявил, что хуситы будут атаковать оказавшиеся в зоне досягаемости суда Израиля, в том числе гражданские.

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    28 ноября 2023, 12:30
    Политолог раскритиковал Борреля за слова о бессмысленности помощи тем, кого завтра убьют

    Политолог Скачко: Как только Украина перестанет приносить пользу, поддержка ВСУ Западом сразу прекратится

    Политолог раскритиковал Борреля за слова о бессмысленности помощи тем, кого завтра убьют
    @ Christophe Licoppe/dpa/Global Look Press

    Tекст: Илья Абрамов

    Боррель говорит о неразумности помощи тому, кто завтра может погибнуть, но при этом продолжает поддерживать Украину. Это яркий пример двойных стандартов Запада, сказал газете ВЗГЛЯД украинский политолог Владимир Скачко. Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель в контексте конфликта в Газе заявил, что «бессмысленно давать еду тому, кого на следующий день убьют».

    «Заявление Борреля о том, что бессмысленно оказывать помощь тем, кто завтра может быть убит, – яркая демонстрация двойных стандартов европейских политиков. Израиль им нужен в качестве союзника, поэтому его поддерживают. Остальные – часть «диких джунглей» и расходный материал, который Запад, считающий себя «цветущим садом», спокойно бросает», – сказал политолог Владимир Скачко.

    «Действия западных политиков определяются не абстрактным гуманизмом и общечеловеческими ценностями, а исключительно политической целесообразностью. Поэтому они вопреки всякому здравому смыслу продолжают поддерживать офис Зеленского», – отмечает собеседник.

    «Украина не является частью «цветущего сада» и нужна Западу лишь в качестве инструмента борьбы с Россией. Как только это орудие перестанет приносить пользу, поддержка ВСУ и офиса Зеленского сразу прекратится. Сколько жителей страны погибнет до этого момента, Европу и США не беспокоит», – резюмировал Скачко.

    Ранее глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель, говоря о конфликте в Газе, заявил, что «бессмысленно давать еду тому, кого на следующий день убьют». Он добавил, что для облегчения страданий гражданского населения необходимо нарастить объем гуманитарной помощи в сектор, прекратив при этом бомбардировки, чтобы избежать новых жертв.

    Глава евродипломатии также указал на необходимость долгосрочного перемирия в зоне палестино-израильского конфликта и обратил внимание на то, что сектор Газа должен выйти из-под военного контроля движения ХАМАС.

    Ранее глава внешнеполитической службы ЕС сообщал, что в секторе Газа уничтожены свыше 40% жилых домов. Погибло более 12 тыс. мирных жителей анклава, из которых 5 тыс. – дети.

    Напомним, в конце октября Боррель заявлял, что без европейской помощи офис Зеленского проиграет в конфликте с Россией. «Если я перестану поддерживать Украину, это закончится капитуляцией украинцев», – отмечает он. Позднее глава евродипломатии говорил, что не знает, есть ли у ВСУ шансы на победу.

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    26 ноября 2023, 18:23
    США допустили дополнительные ограничения на поставки оружия Израилю

    Tекст: Ольга Иванова

    Вашингтон допускает ограничения на поставки оружия Израилю, заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, комментируя заявление президента США Джо Байдена о том, что введение условий военной помощи является «стоящей идеей».

    По словам Салливана, власти США считают эффективным свой текущий подход в рамках палестино-израильского конфликта, поскольку он позволяет «достигать результатов», передает РИА «Новости».

    Среди «результатов» он назвал возвращение домой заложников, временное прекращение боевых действий и поставки гуманитарной помощи жителям сектора Газа.

    Официальный представитель МИД Катара Маджид бен Мухаммед аль-Ансари сообщил, что «после некоторой задержки препятствия на пути освобождения заключенных были преодолены благодаря катарско-египетским контактам с обеими сторонами». ХАМАС должен освободить 13 израильтян и семь граждан других стран. Израилем будут освобождены 39 палестинцев.

    Напомним, военное крыло движения ХАМАС «Бригады Иззэддина аль-Кассама» заявило об отсрочке освобождения второй группы израильских заложников. «Бригады» заявили, что Израиль должен выполнить свои обязательства по сделке, в том числе касающиеся въезда грузовиков с гуманитарной помощью в северную часть сектора Газа. Израиль пригрозил ХАМАС возобновить атаки при отказе от освобождения заложников. ХАМАС заявило, что Израиль нарушил достигнутое соглашение о перемирии.

    Коментарии (5)
    27 ноября 2023, 16:33
    В Израиле допустили скорое завершение конфликта в Газе

    Политолог Ципис: Израиль упустил идеальный момент для начала военной операции в Газе

    В Израиле допустили скорое завершение конфликта в Газе
    @ Nasser Nasser/AP/ТАСС

    Tекст: Евгений Поздняков

    Сделка по обмену военнопленными между Тель-Авивом и ХАМАС будет продлена. Конфликт между сторонами подходит к концу, однако в перспективе нескольких лет очаг войны на Ближнем Востоке вспыхнет с новой силой. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал политолог Саймон Ципис. Ранее в Израиле заявили о положительной оценке возможности продления гуманитарной паузы в секторе Газа.

    «Обмен пленными проходит в штатном режиме. Каких-либо провокаций со стороны ХАМАС замечено не было, и люди, ставшие заложниками ситуации, постепенно возвращаются в свои дома, к близким. Скорее всего, мы наблюдаем плавное окончание конфликта. Перспективы продления сделки крайне высоки», – сказал Саймон Ципис, израильский эксперт по международным отношениям и национальной безопасности.

    «У противников Израиля до сих пор сохраняется большое число заключенных. Только по официальным данным Тель-Авива их больше 200 человек. В реальности же эта цифра может оказаться в разы внушительнее. Тем не менее даже этого числа хватит на то, чтобы продлить режим остановки огня хотя бы на несколько недель», – отмечает он.

    «Удачный момент для молниеносного прорыва в сектор Газа уже упущен. Операция заморожена – никаких продвижений вперед не осуществляется. Вероятность нанести быстрый и внезапный удар даже после окончания перемирия близится к нулю. Большинство граждан страны будут удовлетворены окончанием конфликта на текущей стадии», – подчеркивает собеседник.

    «Все-таки жители Израиля хотят возвращения спокойных времен. Для них главное – это осознание безопасности и понимание, что их родные мирно спят у себя в квартирах. Однако у нас в государстве есть и представители правых взглядов, которые открыто заявляют о неприемлемости данного развития событий», – акцентирует эксперт.

    «Несмотря на то что текущий конфликт в скором времени прекратится, это не будет свидетельствовать о полном разрешении всех противоречий между Тель-Авивом и ХАМАС. Скорее всего, через пять или шесть лет трения между сторонами вновь накалятся до предела, и мы снова погрузимся в пучину активного противостояния», – резюмирует Ципис.

    Ранее в Израиле заявили о положительной оценке возможности продления гуманитарной паузы в секторе Газа. Об этом сообщил премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху. По его словам, увеличение срока действия договоренностей вполне приемлемо при условии, что каждый день свыше заявленного количества суток будут выпускаться по 10 заложников.

    Тем не менее он отметил, что Израиль при любых условиях планирует возвращение к проведению военной операции в регионе. О поддержке идеи продления режима гуманитарной паузы высказался и президент США Джо Байден. Он подчеркнул, что в ближайшем разговоре с Нетаньяху планирует призвать его к увеличению срока действия соглашения.

    Глава Штатов отметил, что ему хотелось бы увидеть дальнейшее освобождение пленных со стороны ХАМАС. Напомним, на прошлой неделе власти Израиля проголосовали за сделку с палестинским движением ХАМАС.

    Как сообщает издание Ynet, соглашение поддержали все партии страны, однако в правительстве до сих пор имеются разногласия по данному вопросу. Так, фракция «Оцма Йехудит» в настоящий момент проводит консультации с целью выработать комплексную позицию по данному вопросу. Не исключается, что партия выступит против инициативы.

    Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о том, чем на самом деле вызван внезапный компромисс между противоборствующими сторонами.

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    27 ноября 2023, 11:41
    В Кремле объяснили, почему «полыхает» палестино-израильский конфликт

    Ушаков: Конфликт между Израилем и Палестиной полыхает из-за политики США

    Tекст: Ольга Никитина

    Помощник главы российского государства Юрий Ушаков заявил, что конфликт между Израилем и Палестиной полыхает из-за деструктивной политики США, которые стремятся действовать единолично.

    Нынешний сценарий в виде «происходящего кровопролитнейшего палестино-израильского конфликта» в принципе был предсказуем, считает Ушаков. Об этом он заявил в ходе выступления на научно-экспертном форуме «Примаковские чтения», передает РИА «Новости»

    Кроме того, Ушаков считает, что даже обезглавив ХАМАС и «утопив сектор Газа в крови», безопасность Израиля вряд ли удастся обеспечить. Волна ненависти и терроризма может вспыхнуть с новой силой, предупредил он.

    Эпоха преобладания Запада в мировой политике, заявил Ушаков, подходит к концу. Мир, по его словам, уходит от западоцентричности в сторону многополярности.

    Президент Владимир Путин ранее заявил, что модель глобализации, сформированная в значительной степени западными странами в собственных интересах, изжила себя и находится в глубоком кризисе.

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    28 ноября 2023, 11:37
    Илон Маск после упреков в антисемитизме посетил атакованный ХАМАС кибуц в Израиле
    Илон Маск после упреков в антисемитизме посетил атакованный ХАМАС кибуц в Израиле
    @ Amos Ben Gershom/Israel Gpo/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Американский предприниматель Илон Маск, которого недавно раскритиковали за якобы «антисемитские» высказывания, посетил Израиль, где вместе с премьер-министром Биньямином Нетаньяху съездил в кибуц Кфар-Аза, атакованный радикальной палестинской группировкой ХАМАС 7 октября.

    Также Нетаньяху показал Маску видеозапись нападений на израильских гражданских лиц. Разговор израильского премьера и американского миллиардера транслировался в соцсети X, принадлежащей Маску, пишет The Wall Street Journal.

    В канцелярии Нетаньяху сообщили, что также в рамках визита планируется разговор Маска за закрытыми дверями с семьями заложников, удерживаемых ХАМАС. В ходе этой встречи, как ожидается, будут обсуждать борьбу с «онлайн-антисемитизмом», сообщает «Коммерсант» со ссылкой на Bloomberg.

    Помимо этого, власти Израиля хотели обсудить с Маском возможность использования сети спутниковой связи Starlink военными.

    Ранее Маск назвал «фальшивыми историями» сообщения СМИ, в которых его заявления трактуются как «антисемитские».

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    25 ноября 2023, 22:22
    ХАМАС подтвердило продолжение перемирия с Израилем

    ХАМАС согласилось продолжить освобождение заложников после объявления военного крыла о приостановке обмена с Израилем

    ХАМАС подтвердило продолжение перемирия с Израилем
    @ Naaman Omar/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Палестинское движение ХАМАС сообщило, что усилия Египта и Катара позволили сохранить в силе договоренности с Израилем об освобождении заложников и заключенных.

    Позднее ХАМАС сообщило, что «ответило положительно на усилия Египта и Катара» по сохранению «временного соглашения о перемирии». В сообщении говорится, что Египет и Катар «передали приверженность оккупационных сил всем условиям, предусмотренным в соглашении», передает РИА «Новости».

    Египетское ТВ сообщает, что Каиру удалось преодолеть технические трудности и «второй этап сделки по обмену заложниками и задержанными будет реализован в соответствии с установленным графиком», передает ТАСС.

    Официальный представитель МИД Катара Маджид бен Мухаммед аль-Ансари сообщил, что «после некоторой задержки препятствия на пути освобождения заключенных были преодолены благодаря катарско-египетским контактам с обеими сторонами». ХАМАС освободит в субботу 13 израильтян и семь граждан других стран. Израилем будут освобождены 39 палестинцев.

    Напомним, военное крыло движения ХАМАС «Бригады Иззэддина аль-Кассама» заявило об отсрочке освобождения второй группы израильских заложников. «Бригады» заявили, что Израиль должен выполнить свои обязательства по сделке, в том числе касающиеся въезда грузовиков с гуманитарной помощью в северную часть сектора Газа. Израиль пригрозил ХАМАС возобновить атаки при отказе от освобождения заложников. ХАМАС заявило, что Израиль нарушил достигнутое соглашение о перемирии.

    Коментарии (0)
    26 ноября 2023, 01:00
    ХАМАС освободило вторую группу израильских заложников

    ХАМАС и ЦАХАЛ сообщили об освобождении второй группы израильских заложников

    ХАМАС освободило вторую группу израильских заложников
    @ Mohammed Talatene/dpa/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Из плена в секторе Газа освобождена вторая группа израильских заложников, сообщили палестинское движение ХАМАС и Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ).

    Военное крыло движения ХАМАС «Бригады Иззэддина аль-Кассама» сообщило, что передало представителям Международного комитета Красного Креста «13 задержанных израильтян и семь иностранных граждан», передает ТАСС.

    Армия обороны Израиля сообщила, что «переданы 17 заложников, включая 13 израильтян и четырех заложников с гражданством Таиланда». Колонна с освобожденными заложниками направилась по египетской территории в сторону границы с Израилем, передает РИА «Новости».

    Позднее армейская пресс-служба сообщила, что заложники прибыли в Израиль.

    Официальный представитель МИД Катара Маджид бен Мухаммед аль-Ансари подтвердил, что освобождены 17 человек. Почему во вторую группу освобожденных вошли четверо иностранных граждан вместо семи, как заявлялось ранее, он не уточнил.

    ХАМАС заявило, что «завершило освобождение таиландских заключенных, которые находились в секторе Газа», благодаря посредническим усилиям президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

    Напомним, «Бригады Иззэддина аль-Кассама» заявляли об отсрочке освобождения заложников. Позднее МИД Катара сообщил, что «после некоторой задержки препятствия на пути освобождения заключенных были преодолены».

    Коментарии (2)
    26 ноября 2023, 01:35
    Первая группа беженцев из сектора Газа прибыла в Дагестан

    Глава Дагестана Меликов сообщил о прибытии в республику первой группы беженцев из Палестины

    Tекст: Антон Антонов

    В Дагестан прибыла первая группа беженцев из Палестины, около 50 человек направлены в пункт временного размещения, сообщил глава региона Сергей Меликов.

    Меликов в Telegram сообщил, что в пункте временного размещения есть «все условия для их комфортного проживания». Он отметил, что Россия «всегда приходит на помощь тем, чьи права ущемлены, защищает их, дает еду и кров».

    Как заявил Меликов, беженцы «будут окружены заботой и смогут забыть про ужасы войны». Им помогут «адаптироваться к новым условиям», дадут «возможность получать образование и работать».

    Беженцев, в том числе порядка 20 детей, разместили на базе отдыха. На организацию временного размещения и питания из резервного фонда правительства республики выделено 8,2 млн рублей, передает РИА «Новости».

    Глава минобрнауки республики Яхья Бучаев сообщил, что власти региона «располагают списками 28 детей школьного возраста, есть еще порядка пяти детей дошкольного возраста – это с учетом прибывающих в следующие дни». Им обеспечат обучение в Гамияхской средней общеобразовательной школе, дошкольников устроят в детский сад в селе Гамиях, «если родители изъявят такое желание». Детей, которые не говорят по-русски, будут обучать на арабском, учителя подготовлены. Прибытие в Дагестан второй группы эвакуированных из Палестины ожидается в воскресенье.

    Напомним, Чечня также согласилась принять беженцев из сектора Газа. Их разместят в детском оздоровительном лагере «Светлячок» в селе Автуры Шалинского района.

    Коментарии (0)
    26 ноября 2023, 17:56
    ХАМАС объявил об освобождении задержанного гражданина России

    Tекст: Ольга Иванова

    Палестинское движение ХАМАС освободило гражданина России, говорится в заявлении организации.

    В заявлении говорится, что гражданин России освобожден «в ответ на усилия президента России Владимира Путина и в знак признания позиции России в поддержку палестинского дела Исламского движения сопротивления ХАМАС», передает РИА «Новости».

    Ранее израильские СМИ сообщили, что движение ХАМАС может в воскресенье освободить израильтянина с гражданством России.

    Официальный представитель МИД Катара Маджид бен Мухаммед аль-Ансари сообщил, что «после некоторой задержки препятствия на пути освобождения заключенных были преодолены благодаря катарско-египетским контактам с обеими сторонами». ХАМАС должен освободить 13 израильтян и семь граждан других стран. Израилем будут освобождены 39 палестинцев.

    Напомним, военное крыло движения ХАМАС «Бригады Иззэддина аль-Кассама» заявило об отсрочке освобождения второй группы израильских заложников. «Бригады» заявили, что Израиль должен выполнить свои обязательства по сделке, в том числе касающиеся въезда грузовиков с гуманитарной помощью в северную часть сектора Газа. Израиль пригрозил ХАМАС возобновить атаки при отказе от освобождения заложников. ХАМАС заявило, что Израиль нарушил достигнутое соглашение о перемирии.

    Коментарии (0)
    26 ноября 2023, 17:48
    ЦАХАЛ заявил о ликвидации пяти командиров ХАМАС до начала перемирия

    Tекст: Валентина Григоренко

    Израильские военные до начала перемирия в секторе Газа ликвидировали пять высокопоставленных командиров палестинского движения ХАМАС, заявила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ).

    В сообщении говорится, что авиация Армии обороны Израиля еще до начала оперативной паузы ликвидировала пять высокопоставленных командиров ХАМАС в секторе Газа, передает ТАСС.

    Ранее боевое крыло радикального палестинского движения ХАМАС – группировка «Бригады Иззэддина аль-Кассама» – заявила о гибели четырех своих главарей.

    В субботу ХАМАС подтвердило продолжение перемирия с Израилем.

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