Глава ЦРУ прибыл в Катар для тайных заседаний

Директор ЦРУ Бернс прибыл в Катар для обсуждения договоренности между Израилем и ХАМАС

Tекст: Дмитрий Зубарев

Согласно сообщению газеты, Бернс прибыл в Катар для тайных встреч с главой разведки Израиля и премьер-министром Катара, направленных на достижение обширного соглашения между Израилем и ХАМАС, передает РИА «Новости».

Отмечается, что Бернс в ходе визита в Катар намерен расширить рамки обмена пленными между Израилем и ХАМАС, чтобы в их число входили мужчины и военные. Он также намерен настаивать на немедленном освобождении американских пленных, удерживаемых ХАМАС.

По информации газеты, Бернс помимо этого нацелен на то, чтобы добиваться продления приостановки боевых действий между Израилем и палестинским движением.

Интенсивная стрельба была слышна во вторник утром на севере и востоке Газы, несмотря на продление гуманитарного перемирия до 30 ноября.

Напомним, в понедельник официальный представитель МИД Катара Маджид бен Мухаммед аль-Ансари сообщил, что Израиль и радикальное палестинское движение ХАМАС достигли соглашения о продлении еще на два дня перемирия в секторе Газа.