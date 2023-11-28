Что толку от того, что на Украине много русскоязычных? Немалая часть их воюет в рядах ВСУ против России, и многие на русском языке пишут в Интернете посты о том, как они Россию ненавидят. Есть толк. Эти люди первыми безболезненно интегрируются в Россию.11 комментариев
Глава ЦРУ прибыл в Катар для тайных заседаний
Директор ЦРУ Бернс прибыл в Катар для обсуждения договоренности между Израилем и ХАМАС
Директор ЦРУ Уильям Бернс прибыл в Катар для тайных заседаний с главой разведки Израиля и премьером Катара, чтобы достичь договоренности между Израилем и палестинским движением ХАМАС, сообщает Washington Post со ссылкой на источники.
Согласно сообщению газеты, Бернс прибыл в Катар для тайных встреч с главой разведки Израиля и премьер-министром Катара, направленных на достижение обширного соглашения между Израилем и ХАМАС, передает РИА «Новости».
Отмечается, что Бернс в ходе визита в Катар намерен расширить рамки обмена пленными между Израилем и ХАМАС, чтобы в их число входили мужчины и военные. Он также намерен настаивать на немедленном освобождении американских пленных, удерживаемых ХАМАС.
По информации газеты, Бернс помимо этого нацелен на то, чтобы добиваться продления приостановки боевых действий между Израилем и палестинским движением.
Интенсивная стрельба была слышна во вторник утром на севере и востоке Газы, несмотря на продление гуманитарного перемирия до 30 ноября.
Напомним, в понедельник официальный представитель МИД Катара Маджид бен Мухаммед аль-Ансари сообщил, что Израиль и радикальное палестинское движение ХАМАС достигли соглашения о продлении еще на два дня перемирия в секторе Газа.