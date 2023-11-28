  • Новость часаПутин: Битва России за суверенитет носит национально-освободительный характер
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Бориса Джонсона вернули в политику для роли «козла»
    Генсек НАТО призвал готовиться к усилению боевых действий на Украине
    Появились подробности «отравления» жены главы ГУР МО Украины Буданова
    Военный эксперт объяснил, как мини-беспилотники расширят боевые возможности Су-57
    Эксперт оценил интерес Ташкента и Астаны к французским истребителям
    Украинские боевики пожаловались на песни Газманова по утрам
    Фиктивное банкротство «СПБ биржи» в ЦБ назвали близким к преступлению
    Киев захотел вернуть «исторические» названия городам в Крыму
    Новый президент Аргентины решил сменить религию на иудаизм
    Мнения
    Сергей Миркин Сергей Миркин Украинские дети по-прежнему говорят по-русски

    Что толку от того, что на Украине много русскоязычных? Немалая часть их воюет в рядах ВСУ против России, и многие на русском языке пишут в Интернете посты о том, как они Россию ненавидят. Есть толк. Эти люди первыми безболезненно интегрируются в Россию.

    15 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев У исламского экстремизма – светские корни

    В этой ситуации, которая сложилась сейчас в мире, выступать с нападками на ислам – значило бы ошибаться в выборе врага. А сочувствовать «борьбе угнетенных» – значило бы ошибаться в выборе союзника.

    8 комментариев
    Джомарт Алиев Джомарт Алиев России не надо так много людей с высшим образованием

    Мы уже сегодня знаем, что 40% дипломов, за получение которых заплатило государство, будут невостребованными. Только у единиц выпускников есть карьерные устремления и профессиональные амбиции. И как нам со всем этим развивать страну?

    80 комментариев
    28 ноября 2023, 16:37

    ХАМАС: Перемирие в Газе может быть продлено в ближайшие часы

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Палестинское движение ХАМАС сообщило, что гуманитарное перемирие в секторе Газа может быть продлено в ближайшее время еще на два дня.

    Бюро информации по палестинским заключенным сообщило, что Израиль добавил имена 50 палестинских женщин, содержащихся в тюрьмах, в предыдущий список подлежащих освобождению лиц в обмен на заложников. Как говорится в заявлении, этот перечень будет согласован в ближайшие часы, при этом договоренность о гуманитарном перемирии будет продлена еще на два дня, передает ТАСС.

    Ранее во вторник директор ЦРУ Бернс прибыл в Катар для обсуждения договоренности между Израилем и ХАМАС.

    Напомним, в понедельник официальный представитель МИД Катара Маджид бен Мухаммед аль-Ансари сообщил, что Израиль и радикальное палестинское движение ХАМАС достигли соглашения о продлении еще на два дня перемирия в секторе Газа.

    26 ноября 2023, 17:51
    Израиль ударил по аэропорту Дамаска

    Tекст: Валентина Григоренко

    Израильская армия нанесла удар по взлетно-посадочным полосам международного аэропорта Дамаска, сообщили местные СМИ.

    Сирийская правительственная радиостанция Sham FM указала, что пригородных районах Дамаска Меззе и Муадамия были слышны взрывы, передает ТАСС.

    25 октября израильская армия ударила по международному аэропорту в городе Алеппо в Сирии. До этого Израиль ударил по взлетно-посадочным полосам аэропортов Дамаска и Алеппо ракетами.

    Коментарии (40)
    27 ноября 2023, 21:07
    Боррель счел бессмысленной помощь рискующим погибнуть людям в Газе

    Боррель о помощи Газе: Бессмысленно помогать тому, кого завтра убьют

    Боррель счел бессмысленной помощь рискующим погибнуть людям в Газе
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель, говоря о конфликте в Газе, назвал бессмысленным оказание гуманитарной помощи тем, кто рискует завтра быть убитым.

    Для облегчения страданий гражданского населения необходимо нарастить объем гуманитарной помощи, однако «бессмысленно давать еду тому, кого на следующий день убьют», заявил Боррель в ходе пресс-конференции по итогам заседания форума Союза для Средиземноморья, говоря об обстановке в зоне конфликта Палестины и Израиля, передает РИА «Новости».

    Поэтому необходимо прекратить бомбардировки, чтобы избежать новых жертв, добавил он. Глава евродипломатии также указал на необходимость долгосрочного перемирия в зоне палестино-израильского конфликта и обратил внимание на то, что сектор Газа должен выйти из-под военного контроля палестинского движения ХАМАС.

    В пятницу вступило в силу перемирие между Израилем и ХАМАС. В понедельник Израиль и ХАМАС достигли соглашения о продлении гуманитарного перемирия в секторе Газа еще на два дня.

    Коментарии (23)
    27 ноября 2023, 13:21
    Израильские СМИ рассказали о побеге россиянина из плена ХАМАС

    Tекст: Ольга Никитина

    Израильтянину Рону Кривому, у которого также есть гражданство России, удалось бежать из плена группировки ХАМАС, однако жители сектора Газа поймали его и вернули обратно радикалам, сообщают израильские СМИ. Позднее заложник был освобожден благодаря договоренностям, достигнутым Россией с ХАМАС, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    Историю Рона Кривого со ссылкой на Елену Магид, родственницу молодого человека, рассказали израильская гостелерадиокомпания Kan, а также газеты Haaretz и Yedioth Ahronoth.

    По словам Магид, здание, в котором российский гражданин находился в Газе, разрушилось в результате авиаудара, и ему удалось бежать. На территории анклава он скрывался на протяжении четырех дней, пока не был пойман жителями Газы, которые вернули его боевикам ХАМАС.

    Кривой, похищенный сторонниками ХАМАС 7 октября на музыкальном фестивале в кибуце Реим, после побега пытался добраться до границы между Газой и Израилем, однако не понимал, где находится и куда бежать.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова подтвердила ТАСС информацию об освобождении россиянина, которого зовут Рон Олегович Кривой. Она отметила, что это произошло вне списка об обмене благодаря усилиям, предпринимаемым российскими дипломатами в контактах с ХАМАС.

    Востоковед Кирилл Семенов ранее отмечал, что Россия максимально точно и своевременно проводит эвакуацию россиян из Газы.

    Коментарии (7)
    28 ноября 2023, 12:30
    Политолог раскритиковал Борреля за слова о бессмысленности помощи тем, кого завтра убьют

    Политолог Скачко: Как только Украина перестанет приносить пользу, поддержка ВСУ Западом сразу прекратится

    Политолог раскритиковал Борреля за слова о бессмысленности помощи тем, кого завтра убьют
    @ Christophe Licoppe/dpa/Global Look Press

    Tекст: Илья Абрамов

    Боррель говорит о неразумности помощи тому, кто завтра может погибнуть, но при этом продолжает поддерживать Украину. Это яркий пример двойных стандартов Запада, сказал газете ВЗГЛЯД украинский политолог Владимир Скачко. Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель в контексте конфликта в Газе заявил, что «бессмысленно давать еду тому, кого на следующий день убьют».

    «Заявление Борреля о том, что бессмысленно оказывать помощь тем, кто завтра может быть убит, – яркая демонстрация двойных стандартов европейских политиков. Израиль им нужен в качестве союзника, поэтому его поддерживают. Остальные – часть «диких джунглей» и расходный материал, который Запад, считающий себя «цветущим садом», спокойно бросает», – сказал политолог Владимир Скачко.

    «Действия западных политиков определяются не абстрактным гуманизмом и общечеловеческими ценностями, а исключительно политической целесообразностью. Поэтому они вопреки всякому здравому смыслу продолжают поддерживать офис Зеленского», – отмечает собеседник.

    «Украина не является частью «цветущего сада» и нужна Западу лишь в качестве инструмента борьбы с Россией. Как только это орудие перестанет приносить пользу, поддержка ВСУ и офиса Зеленского сразу прекратится. Сколько жителей страны погибнет до этого момента, Европу и США не беспокоит», – резюмировал Скачко.

    Ранее глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель, говоря о конфликте в Газе, заявил, что «бессмысленно давать еду тому, кого на следующий день убьют». Он добавил, что для облегчения страданий гражданского населения необходимо нарастить объем гуманитарной помощи в сектор, прекратив при этом бомбардировки, чтобы избежать новых жертв.

    Глава евродипломатии также указал на необходимость долгосрочного перемирия в зоне палестино-израильского конфликта и обратил внимание на то, что сектор Газа должен выйти из-под военного контроля движения ХАМАС.

    Ранее глава внешнеполитической службы ЕС сообщал, что в секторе Газа уничтожены свыше 40% жилых домов. Погибло более 12 тыс. мирных жителей анклава, из которых 5 тыс. – дети.

    Напомним, в конце октября Боррель заявлял, что без европейской помощи офис Зеленского проиграет в конфликте с Россией. «Если я перестану поддерживать Украину, это закончится капитуляцией украинцев», – отмечает он. Позднее глава евродипломатии говорил, что не знает, есть ли у ВСУ шансы на победу.

    Коментарии (10)
    27 ноября 2023, 16:33
    В Израиле допустили скорое завершение конфликта в Газе

    Политолог Ципис: Израиль упустил идеальный момент для начала военной операции в Газе

    В Израиле допустили скорое завершение конфликта в Газе
    @ Nasser Nasser/AP/ТАСС

    Tекст: Евгений Поздняков

    Сделка по обмену военнопленными между Тель-Авивом и ХАМАС будет продлена. Конфликт между сторонами подходит к концу, однако в перспективе нескольких лет очаг войны на Ближнем Востоке вспыхнет с новой силой. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал политолог Саймон Ципис. Ранее в Израиле заявили о положительной оценке возможности продления гуманитарной паузы в секторе Газа.

    «Обмен пленными проходит в штатном режиме. Каких-либо провокаций со стороны ХАМАС замечено не было, и люди, ставшие заложниками ситуации, постепенно возвращаются в свои дома, к близким. Скорее всего, мы наблюдаем плавное окончание конфликта. Перспективы продления сделки крайне высоки», – сказал Саймон Ципис, израильский эксперт по международным отношениям и национальной безопасности.

    «У противников Израиля до сих пор сохраняется большое число заключенных. Только по официальным данным Тель-Авива их больше 200 человек. В реальности же эта цифра может оказаться в разы внушительнее. Тем не менее даже этого числа хватит на то, чтобы продлить режим остановки огня хотя бы на несколько недель», – отмечает он.

    «Удачный момент для молниеносного прорыва в сектор Газа уже упущен. Операция заморожена – никаких продвижений вперед не осуществляется. Вероятность нанести быстрый и внезапный удар даже после окончания перемирия близится к нулю. Большинство граждан страны будут удовлетворены окончанием конфликта на текущей стадии», – подчеркивает собеседник.

    «Все-таки жители Израиля хотят возвращения спокойных времен. Для них главное – это осознание безопасности и понимание, что их родные мирно спят у себя в квартирах. Однако у нас в государстве есть и представители правых взглядов, которые открыто заявляют о неприемлемости данного развития событий», – акцентирует эксперт.

    «Несмотря на то что текущий конфликт в скором времени прекратится, это не будет свидетельствовать о полном разрешении всех противоречий между Тель-Авивом и ХАМАС. Скорее всего, через пять или шесть лет трения между сторонами вновь накалятся до предела, и мы снова погрузимся в пучину активного противостояния», – резюмирует Ципис.

    Ранее в Израиле заявили о положительной оценке возможности продления гуманитарной паузы в секторе Газа. Об этом сообщил премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху. По его словам, увеличение срока действия договоренностей вполне приемлемо при условии, что каждый день свыше заявленного количества суток будут выпускаться по 10 заложников.

    Тем не менее он отметил, что Израиль при любых условиях планирует возвращение к проведению военной операции в регионе. О поддержке идеи продления режима гуманитарной паузы высказался и президент США Джо Байден. Он подчеркнул, что в ближайшем разговоре с Нетаньяху планирует призвать его к увеличению срока действия соглашения.

    Глава Штатов отметил, что ему хотелось бы увидеть дальнейшее освобождение пленных со стороны ХАМАС. Напомним, на прошлой неделе власти Израиля проголосовали за сделку с палестинским движением ХАМАС.

    Как сообщает издание Ynet, соглашение поддержали все партии страны, однако в правительстве до сих пор имеются разногласия по данному вопросу. Так, фракция «Оцма Йехудит» в настоящий момент проводит консультации с целью выработать комплексную позицию по данному вопросу. Не исключается, что партия выступит против инициативы.

    Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о том, чем на самом деле вызван внезапный компромисс между противоборствующими сторонами.

    Коментарии (7)
    27 ноября 2023, 11:41
    В Кремле объяснили, почему «полыхает» палестино-израильский конфликт

    Ушаков: Конфликт между Израилем и Палестиной полыхает из-за политики США

    Tекст: Ольга Никитина

    Помощник главы российского государства Юрий Ушаков заявил, что конфликт между Израилем и Палестиной полыхает из-за деструктивной политики США, которые стремятся действовать единолично.

    Нынешний сценарий в виде «происходящего кровопролитнейшего палестино-израильского конфликта» в принципе был предсказуем, считает Ушаков. Об этом он заявил в ходе выступления на научно-экспертном форуме «Примаковские чтения», передает РИА «Новости»

    Кроме того, Ушаков считает, что даже обезглавив ХАМАС и «утопив сектор Газа в крови», безопасность Израиля вряд ли удастся обеспечить. Волна ненависти и терроризма может вспыхнуть с новой силой, предупредил он.

    Эпоха преобладания Запада в мировой политике, заявил Ушаков, подходит к концу. Мир, по его словам, уходит от западоцентричности в сторону многополярности.

    Президент Владимир Путин ранее заявил, что модель глобализации, сформированная в значительной степени западными странами в собственных интересах, изжила себя и находится в глубоком кризисе.

    Коментарии (0)
    25 ноября 2023, 19:30
    Израиль пообещал продолжить наступление после окончания перемирия

    Глава генштаба армии Израиля Халеви: Наступление продолжится после окончания перемирия

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Израильские военные намерены продолжить операцию в Газе после истечения срока перемирия, заявил начальник генштаба израильской армии Герци Халеви.

    Израиль не планирует, «не желает и не готов» отменять военную операцию, пока не вернет всех заложников, сообщил Халеви, передает ТАСС со ссылкой на Times of Israel.

    По его словам, перемирие армия Израиля использует для отдыха и подготовки к дальнейшим боевым действиям. Наступление продолжится сразу после завершения режима прекращения огня.

    Ранее египетский телеканал Al Qahera News сообщал, что стороны конфликта направляют положительные сигналы о возможном продлении четырехдневного перемирия.

    Коментарии (13)
    25 ноября 2023, 21:12
    ХАМАС обвинил Израиль в нарушении перемирия

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Палестинское движение ХАМАС заявило, что Израиль нарушил достигнутое соглашение о перемирии, заявил представитель организации в Ливане.

    Представитель добавил, что ХАМАС намерен стремиться к успеху соглашения с Израилем, передает РИА «Новости».

    Между тем телеканал Al-Arabiya со ссылкой на источник сообщил, что Египет и Катар заняты переговорами с Израилем и ХАМАС для решения проблемы с задержкой второй группы заложников в секторе Газа.

    Напомним, Начальник генштаба армии Израиля Герци Халеви заявил, что израильские военные продолжат операцию в Газе после истечения срока перемирия. Боевое крыло ХАМАС сообщило, что освобождение второй группы израильских заложников отложено.

    После этого источник сообщал, что Израиль отвел ХАМАС срок до полуночи по местному времени для освобождения второй группы удерживаемых лиц.

    Коментарии (0)
    25 ноября 2023, 22:22
    ХАМАС подтвердило продолжение перемирия с Израилем

    ХАМАС согласилось продолжить освобождение заложников после объявления военного крыла о приостановке обмена с Израилем

    ХАМАС подтвердило продолжение перемирия с Израилем
    @ Naaman Omar/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Палестинское движение ХАМАС сообщило, что усилия Египта и Катара позволили сохранить в силе договоренности с Израилем об освобождении заложников и заключенных.

    Позднее ХАМАС сообщило, что «ответило положительно на усилия Египта и Катара» по сохранению «временного соглашения о перемирии». В сообщении говорится, что Египет и Катар «передали приверженность оккупационных сил всем условиям, предусмотренным в соглашении», передает РИА «Новости».

    Египетское ТВ сообщает, что Каиру удалось преодолеть технические трудности и «второй этап сделки по обмену заложниками и задержанными будет реализован в соответствии с установленным графиком», передает ТАСС.

    Официальный представитель МИД Катара Маджид бен Мухаммед аль-Ансари сообщил, что «после некоторой задержки препятствия на пути освобождения заключенных были преодолены благодаря катарско-египетским контактам с обеими сторонами». ХАМАС освободит в субботу 13 израильтян и семь граждан других стран. Израилем будут освобождены 39 палестинцев.

    Напомним, военное крыло движения ХАМАС «Бригады Иззэддина аль-Кассама» заявило об отсрочке освобождения второй группы израильских заложников. «Бригады» заявили, что Израиль должен выполнить свои обязательства по сделке, в том числе касающиеся въезда грузовиков с гуманитарной помощью в северную часть сектора Газа. Израиль пригрозил ХАМАС возобновить атаки при отказе от освобождения заложников. ХАМАС заявило, что Израиль нарушил достигнутое соглашение о перемирии.

    Коментарии (0)
    26 ноября 2023, 01:00
    ХАМАС освободило вторую группу израильских заложников

    ХАМАС и ЦАХАЛ сообщили об освобождении второй группы израильских заложников

    ХАМАС освободило вторую группу израильских заложников
    @ Mohammed Talatene/dpa/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Из плена в секторе Газа освобождена вторая группа израильских заложников, сообщили палестинское движение ХАМАС и Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ).

    Военное крыло движения ХАМАС «Бригады Иззэддина аль-Кассама» сообщило, что передало представителям Международного комитета Красного Креста «13 задержанных израильтян и семь иностранных граждан», передает ТАСС.

    Армия обороны Израиля сообщила, что «переданы 17 заложников, включая 13 израильтян и четырех заложников с гражданством Таиланда». Колонна с освобожденными заложниками направилась по египетской территории в сторону границы с Израилем, передает РИА «Новости».

    Позднее армейская пресс-служба сообщила, что заложники прибыли в Израиль.

    Официальный представитель МИД Катара Маджид бен Мухаммед аль-Ансари подтвердил, что освобождены 17 человек. Почему во вторую группу освобожденных вошли четверо иностранных граждан вместо семи, как заявлялось ранее, он не уточнил.

    ХАМАС заявило, что «завершило освобождение таиландских заключенных, которые находились в секторе Газа», благодаря посредническим усилиям президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

    Напомним, «Бригады Иззэддина аль-Кассама» заявляли об отсрочке освобождения заложников. Позднее МИД Катара сообщил, что «после некоторой задержки препятствия на пути освобождения заключенных были преодолены».

    Коментарии (2)
    25 ноября 2023, 20:25
    Израиль пригрозил ХАМАС возобновить атаки при отказе от освобождения заложников

    Израиль пригрозил ХАМАС возобновить атаки в случае отказа от освобождения второй группы заложников

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Израильские военные намерены продолжить наступление в секторе Газа, если ХАМАС не освободит вторую группу заложников, сообщил источник израильского телеканала в системе безопасности страны.

    У ХАМАС есть время до полуночи по местному времени (1.00 мск), чтобы освободить вторую группу удерживаемых, сообщил источник 13-го канала израильского телевидения, передает ТАСС.

    В противном случае армия Израиля может вернуться к «маневрированию в секторе Газа», сказал собеседник.

    В субботу египетский телеканал Al Qahera News сообщил, что стороны конфликта направляют положительные сигналы о возможном продлении четырехдневного перемирия.

    Начальник генштаба израильской армии Герци Халеви заявлял, что израильские военные продолжат операцию в Газе после истечения срока перемирия.

    Боевое крыло ХАМАС заявило, что освобождение второй группы израильских заложников отложено.

    Коментарии (0)
    26 ноября 2023, 01:35
    Первая группа беженцев из сектора Газа прибыла в Дагестан

    Глава Дагестана Меликов сообщил о прибытии в республику первой группы беженцев из Палестины

    Tекст: Антон Антонов

    В Дагестан прибыла первая группа беженцев из Палестины, около 50 человек направлены в пункт временного размещения, сообщил глава региона Сергей Меликов.

    Меликов в Telegram сообщил, что в пункте временного размещения есть «все условия для их комфортного проживания». Он отметил, что Россия «всегда приходит на помощь тем, чьи права ущемлены, защищает их, дает еду и кров».

    Как заявил Меликов, беженцы «будут окружены заботой и смогут забыть про ужасы войны». Им помогут «адаптироваться к новым условиям», дадут «возможность получать образование и работать».

    Беженцев, в том числе порядка 20 детей, разместили на базе отдыха. На организацию временного размещения и питания из резервного фонда правительства республики выделено 8,2 млн рублей, передает РИА «Новости».

    Глава минобрнауки республики Яхья Бучаев сообщил, что власти региона «располагают списками 28 детей школьного возраста, есть еще порядка пяти детей дошкольного возраста – это с учетом прибывающих в следующие дни». Им обеспечат обучение в Гамияхской средней общеобразовательной школе, дошкольников устроят в детский сад в селе Гамиях, «если родители изъявят такое желание». Детей, которые не говорят по-русски, будут обучать на арабском, учителя подготовлены. Прибытие в Дагестан второй группы эвакуированных из Палестины ожидается в воскресенье.

    Напомним, Чечня также согласилась принять беженцев из сектора Газа. Их разместят в детском оздоровительном лагере «Светлячок» в селе Автуры Шалинского района.

    Коментарии (0)
    25 ноября 2023, 19:43
    Боевое крыло ХАМАС решило отложить передачу заложников Израилю

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Освобождение второй группы израильских заложников отложено, сообщило боевое крыло движения ХАМАС «Бригады Иззэддина аль-Кассама».

    Освобождение отложено до тех пор, пока «оккупационное правительство» не выполнит соглашения по допуску грузовиков с гуманитарной помощью в северную часть сектора Газа, заявила группировка, передает ТАСС.

    Там отметили, что израильской стороне для освобождения своих заложников также следует выполнить обязательство об освобождении палестинских заключенных.

    В субботу египетский телеканал Al Qahera News указывал, что стороны конфликта направляют положительные сигналы о возможном продлении перемирия. При этом начальник генштаба армии Израиля заявил, что израильские военные продолжат наступление после истечения срока перемирия.

    Коментарии (0)
    26 ноября 2023, 17:48
    ЦАХАЛ заявил о ликвидации пяти командиров ХАМАС до начала перемирия

    Tекст: Валентина Григоренко

    Израильские военные до начала перемирия в секторе Газа ликвидировали пять высокопоставленных командиров палестинского движения ХАМАС, заявила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ).

    В сообщении говорится, что авиация Армии обороны Израиля еще до начала оперативной паузы ликвидировала пять высокопоставленных командиров ХАМАС в секторе Газа, передает ТАСС.

    Ранее боевое крыло радикального палестинского движения ХАМАС – группировка «Бригады Иззэддина аль-Кассама» – заявила о гибели четырех своих главарей.

    В субботу ХАМАС подтвердило продолжение перемирия с Израилем.

    Коментарии (0)
    26 ноября 2023, 00:07
    Израиль собрался вести переговоры с ХАМАС в условиях боевых действий

    Министр обороны Израиля Галант заявил, что войска не уйдут из сектора Газа до освобождения заложников

    Tекст: Антон Антонов

    Израильские войска не покинут сектор Газа, пока не будут освобождены все удерживаемые палестинскими радикалами заложники, заявил министр обороны Израиля Йоав Галант.

    Галант сказал, что силы Израиля не могут «остановить войну», пока не «вернут всех заложников – а их еще много». Как отметил министр, гуманитарная пауза скоро закончится, «она займет не недели, она займет дни», далее переговоры с палестинским движением ХАМАС Израиль намерен «вести под огнем», передает ТАСС.

    Если ХАМАС рассчитывает «продолжить обсуждение» следующей гуманитарной паузы, то переговоры будут проводиться, «пока наши силы сражаются, это основа» для любой паузы, заявил Галант.

    Тем временем официальный представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари сообщил, что в вопросе освобождения второй группы заложников достигнут значительный прогресс. Он призвал «проявить терпение». По его словам, Израиль «ведет переговоры через посредников с жестокой террористической организацией». Как заявил Хагари, «Египет и Катар делают все, что могут, чтобы сделка сохранилась». Он заверил, что Израиль полностью выполняет все условия сделки с ХАМАС.

    Напомним, военное крыло движения ХАМАС «Бригады Иззэддина аль-Кассама» заявило об отсрочке освобождения второй группы израильских заложников. Позднее МИД Катара сообщил, что «после некоторой задержки препятствия на пути освобождения заключенных были преодолены».

    Коментарии (0)
    Главное
    Власти Ирана подтвердили покупку российских Су-35 и Ми-28
    Баку обвинил США, ФРГ и Францию в незаконном финансировании новостного портала
    ВСУ вывели из строя питающую Херсонскую область Каховскую подстанцию
    Власти Грузии назвали призывающих ввести санкций против России «сумасшедшими»
    Автомобилисты России выступили за запрет нелегальным мигрантам водить машину
    Траньков заявил о потере мотивации у российских фигуристов
    В Москве обнаружили мертвым конструктора керамических бронежилетов

    Европа обречена на возврат к российскому газу

    Европе придется пойти на переговоры с Газпромом и заключить жесткую для себя сделку. Такой будет расплата ЕС за американские авантюры, заявил российский бизнесмен Олег Дерипаска. При каких условиях возможно восстановление потерянных объемов газового экспорта в Европу? И как технически это будет выглядеть? Подробности

    Перейти в раздел

    Бориса Джонсона вернули в политику для роли «козла»

    Откровения из Киева вернули в политику экс-премьера Британии Бориса Джонсона как человека, лично виновного в том, что Украина упустила бесценный шанс разрешить конфликт с Россией миром. Политик, подписавший Европу на кровавую авантюру, – такое место в истории Джонсон выбрал для себя сам. Но заслужил ли он его на самом деле? Подробности

    Перейти в раздел

    Как Москва в Тегеране впервые закрепила за собой статус сверхдержавы

    80 лет назад, 28 ноября 1943 года, в Тегеране началась встреча «Большой тройки» – Сталина, Рузвельта и Черчилля, руководителей трех стран антигитлеровской коалиции. Почему для конференции была выбрана столица Ирана, какие ключевые вопросы обсуждались на этой встрече и какое значение происходящее имело в итоге для позиций СССР? Подробности

    Перейти в раздел

    Казахстан мешает полной блокаде российских границ в Европу

    Финляндия стремится к полному закрытию сухопутных границ с Россией, и тем поразительнее выглядит позиция ее соседа по Балтийскому морю – Латвии. Одна из наиболее русофобских стран Евросоюза, Латвия, однако, закрыв часть пропускных пунктов, отнюдь не торопится полностью перекрыть границу. Сделать ей это мешает Казахстан. Каким образом? Подробности

    Перейти в раздел

    НАТО хочет использовать оружие Гитлера против Калининграда

    Российский МИД предостерег НАТО от участия в подъеме химического оружия со дна Балтийского моря. Москва считает такие действия контрпродуктивными и опасными для окружающей среды. Почему вопрос химического оружия вновь вернулся в повестку дня и чем опасны отравляющие вещества, пролежавшие несколько десятков лет на дне моря? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Ошибки Израиля и ХАМАС

      Для того чтобы Израиль продлил перемирие с ХАМАС, на премьера Биньямина Нетаньяху давят, кажется, все, включая США, где правящая партия переживает серьезный раскол. Но шансов на более-менее длительный мир почти нет. Ошибки как Израиля, так и ХАМАС наглядно это показывают.

    • Крах Зеленского виден в Авдеевке

      Российские штурмовые части полностью заняли южную промышленную зону Авдеевки, которая стала одним из символов конфликта и контролировалась ВСУ с 2014 года. Это максимально некстати для Владимира Зеленского. Осень принесла ему множество плохих новостей. Но самые плохие еще впереди.

    • Один штат США снял санкции с России

      Власти американского штата Нью-Джерси приостановили действие закона о санкциях против России и связанных с ней компаний, хотя сами приняли этот закон сразу после начала СВО. Что это вообще значит?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
    •
  • Игры
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............