  • Новость часаФинляндия стягивает дополнительные войска на границу с Россией
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Кто отравил жену главного разведчика Украины
    Михаил Боярский попал в больницу с инфарктом
    На Украине признали отсутствие военного плана на 2024 год
    СМИ: Система Шольца по борьбе с кризисом в Германии рухнула
    Путин: Русские – это больше чем национальность
    Путин: Западу не нужна такая страна, как Россия
    Путин заявил о провале санкционного блицкрига
    Патриарх предупредил о последствиях ошибочной миграционной политики
    Эксперт: Школьники не купят алкогольное мороженое, чтобы напиться
    Мнения
    Юрий Мавашев Юрий Мавашев Турция серьезно взялась за оружие

    Нет никаких сомнений, что при сохраняющихся темпах развития турецкого ВПК в самом обозримом будущем у страны появятся и собственная боевая авиация, и стратегические ракеты, и танки.

    0 комментариев
    Сергей Миркин Сергей Миркин Украинские дети по-прежнему говорят по-русски

    Что толку от того, что на Украине много русскоязычных? Немалая часть их воюет в рядах ВСУ против России, и многие на русском языке пишут в Интернете посты о том, как они Россию ненавидят. Есть толк. Эти люди первыми безболезненно интегрируются в Россию.

    17 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев У исламского экстремизма – светские корни

    В этой ситуации, которая сложилась сейчас в мире, выступать с нападками на ислам – значило бы ошибаться в выборе врага. А сочувствовать «борьбе угнетенных» – значило бы ошибаться в выборе союзника.

    13 комментариев
    28 ноября 2023, 20:48

    Сын Боярского подтвердил инфаркт отца

    Сын Боярского подтвердил инфаркт отца
    @ Владимир Астапкович/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Народный артист РСФСР Михаил Боярский в понедельник перенес инфаркт, сообщил его сын Сергей Боярский.

    По его словам, во вторник актер уже чувствует себя неплохо, «голос бодрый, находится в обычной палате», передает ТАСС.

    Информации о дате выписки пока нет. Как уточнил Сергей, артист находится под наблюдением врачей.

    Ранее СМИ сообщили, что Боярского экстренно госпитализировали в Мариинскую больницу с инфарктом.

    28 ноября 2023, 14:14
    Появились подробности «отравления» жены Буданова

    Вслед за женой Буданова «отравление» выявили у нескольких сотрудников ГУР МО Украины

    Появились подробности «отравления» жены Буданова
    @ кадр из видео

    Tекст: Ольга Никитина

    У нескольких сотрудников Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины выявили отравление тяжелыми металлами, пишут украинские СМИ.

    Источник издания «Украинская правда» сообщил, что жену руководителя этого ведомства Кирилла Буданова, вероятнее всего, «отравили через еду». Женщина пожаловалась на плохое самочувствие и сдала анализы, которые выявили отравление, говорится в публикации.

    Как отметил источник, супруга Буданова «небольшая, с маленьким весом», потому и отравление у нее выявилось быстрее, чем у других сотрудников, которые были «крупными» и «ничего за собой не замечали». В настоящее время другие «отравленные» сотрудники ГУР МО Украины тоже проходят лечение, передает ТАСС сообщение издания.

    Ранее украинские СМИ сообщили, что Марианну Буданову якобы целенаправленно «пытались отравить», по данному факту на Украине ведется уголовное расследование.

    Коментарии (59)
    28 ноября 2023, 14:21
    Генсек НАТО призвал готовиться к усилению боевых действий на Украине

    Генсек НАТО Столтенберг заявил о необходимости готовиться к усилению боевых действий на Украине

    Генсек НАТО призвал готовиться к усилению боевых действий на Украине
    @ Soeren Stache/dpa/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    НАТО нужно подготовиться к усилению боевых действий на украинской территории, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг по прибытии на встречу глав внешнеполитических ведомств стран НАТО.

    По его словам, НАТО нужно подготовиться «к усилению боевых действий и к новым воздушным и ракетным ударам», что делает важнее активизацию государствами – членами альянса помощи Украине, передает ТАСС.

    Ранее Столтенберг заявил, что массированные поставки оружия и другая поддержка НАТО не помогли украинским военным избежать «сложной ситуации» и больших потерь.

    Коментарии (25)
    28 ноября 2023, 14:38
    Украинские боевики пожаловались на песни Газманова по утрам
    Украинские боевики пожаловались на песни Газманова по утрам
    @ Артем Геодакян/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Украинские националисты записали видео, в котором пожаловались на то, что российские бойцы будят их по утрам, громко включая на всю округу песни Олега Газманова.

    Видео с места событий, где громко звучит песня «Вперед, Россия!», опубликовали в соцсетях.

    Ранее украинские боевики пожаловались на нашествие мышей в окопах.

    Коментарии (29)
    28 ноября 2023, 14:05
    Поставки газа на фоне конфликта на Украине принесли Норвегии за год 31,3 млрд долларов

    Норвегия в 2022 году заработала на поставках газа на фоне конфликта на Украине 31,3 млрд долларов

    Поставки газа на фоне конфликта на Украине принесли Норвегии за год 31,3 млрд долларов
    @ Fredrik Varfjell/EPA/ТАСС

    Сокращение и прекращение поставок российского газа после начала конфликта на Украине взвинтило цены, что позволило Норвегии хорошо заработать на поставках своего газа, подсчитали норвежские ученые.

    «Это безумно огромная цифра. Отвратительно, что Норвегия зарабатывает на чужом несчастье. Правительство делает неудобным быть норвежцем», – приводит ТАСС слова лидера Партии «зеленых» Арильда Хермстада, который назвал Норвегию «военным спекулянтом».

    По данным ТАСС, доход Норвегии от поставок газа в 2022 году в размере 334 млрд крон (31,3 млрд долларов) посчитали в своей магистерской диссертации Эйрик Йалте и Ида Элисабет Уберг Госланд.

    Рассчитанная авторами диссертации сумма составляет 27% от общего дохода от экспорта газа в 2022 году, который стал рекордным. При этом в расчетах не учитывался экспорт в Великобританию.

    Коментарии (4)
    28 ноября 2023, 15:36
    В Москве обнаружили мертвым конструктора керамических бронежилетов

    В Москве обнаружили мертвым конструктора керамических бронежилетов Бориса Балашова

    В Москве обнаружили мертвым конструктора керамических бронежилетов
    @ кадр из видео

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Ветеран Великой Отечественной войны, конструктор бронежилетов с керамическими пластинами Борис Балашов умер в возрасте 98 лет в Москве, сообщили в оперативных службах.

    Как сообщил источник ТАСС, накануне на улице Мусы Джалиля в квартире найден мертвым Борис Балашов, ему было 98 лет. Источник добавил, что причиной смерти, предварительно, стала острая сердечная недостаточность, следов насильственной смерти не обнаружено.

    Борис Балашов родился 20 августа 1925 года. Он ветеран Великой Отечественной войны, полковник в отставке. Балашов получил патент на 50 изобретений. В 1989 году за керамический бронежилет получил Государственную премию.

    Коментарии (14)
    28 ноября 2023, 08:18
    Затонувшее возле Лесбоса судно шло на Украину с подозрительным грузом

    Kathimerini: Затонувшее у берегов Греции судно могло направляться на Украину

    Затонувшее возле Лесбоса судно шло на Украину с подозрительным грузом
    @ Cengiz Tokgoz/vesselfinder

    Tекст: Ольга Никитина

    Грузовое судно Raptor, шедшее под флагом Коморских островов и затонувшее вблизи греческого острова Лесбос, следовало на Украину с подозрительным грузом, сообщили греческие СМИ со ссылкой на показания спасенного моряка.

    Затонувшее судно, по данным газеты Kathimerini, находилось в черном листе международных контрольных органов. Ранее Raptor был уличен в работе с недействительными документами на членов экипажа. Кроме того, как сообщает газета, «в книге учета нефти (Oil Record Book) имелись незаконные записи», передает РИА «Новости».

    По словам спасенного моряка, судно следовало в Стамбул для заправки, а конечным пунктом назначения была Украина. В этой связи, как добавляет газета, «подозрения властей усиливаются».

    Грузовое судно Raptor, на борту которого находились 14 членов экипажа (один индиец, 11 египтян и два сирийца), затонуло в воскресенье. Одного моряка, египтянина, удалось спасти. Афинское агентство новостей АМНА сообщало, что судно перевозило соль из Египта в Стамбул. Несмотря на поступление воды в трюм, экипаж, вероятно, по указанию судовладельца, не обратился за помощью. Сигнал бедствия был подан лишь за несколько минут до гибели судна.

    Коментарии (10)
    28 ноября 2023, 13:22
    Эксперт оценил данные об интересе Казахстана и Узбекистана к французским истребителям

    Авиаэксперт Гусаров: Французские истребители Rafale не могут конкурировать с российскими самолетами

    Эксперт оценил данные об интересе Казахстана и Узбекистана к французским истребителям
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Евгений Поздняков

    Казахстану и Узбекистану невыгодно приобретать истребители Rafale. Их эксплуатация потребует колоссальных затрат на смену инфраструктуры и переподготовку пилотов. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал авиаэксперт Роман Гусаров. Ранее французские СМИ сообщили о переговорах Казахстана и Узбекистана с Францией по вопросу покупки истребителей Rafale.

    «Rafale – это ничем не примечательный французский истребитель четвертого поколения. Конечно, данную машину нельзя назвать плохой, но и достоинства, в связи с которыми на нее можно было бы поменять российские образцы, упомянуть трудно. Поэтому новость о желании Казахстана и Узбекистана приобрести эти модели у Парижа выглядит по меньшей мере странно», – сказал Роман Гусаров, главный редактор портала Avia.ru.

    «Отмечу, Rafale не способен полностью вытеснить МиГ-29, МиГ-31, Су-27 и Су-30. У этих машин серьезно отличается функционал, а на универсальность ни один самолет четвертого поколения претендовать не может. К тому же в настоящее время куда большую роль играет не столько сама модель истребителя, сколько радары и боеприпасы, установленные внутри», – отмечает эксперт.

    «Конкурентное преимущество авиации на поле боя достигается именно за счет вспомогательных систем. У кого они сильнее, тот и лидирует. Поэтому покупка французских истребителей для стран Центральной Азии не является целесообразной. Гораздо проще и выгоднее сотрудничать с Россией, прокачивая уже имеющиеся самолеты с помощью более современных радаров», – подчеркивает собеседник.

    «Еще одна важная деталь: переход с российских самолетов на натовские аналоги обойдется Казахстану и Узбекистану недешево. Речь идет о полной замене инфраструктуры, о переобучении пилотов и приглашении западных инженеров. Не исключено, что в случае поломки Rafale придется отправлять в Европу», – акцентирует он.

    «Потянуть такие затраты способна не каждая страна. В связи с этим новость о переговорах Парижа с Астаной и Ташкентом, скорее всего, является преднамеренным вбросом со стороны Франции. Это государство сейчас активно пытается вернуть себе статус глобального поставщика вооружений», – считает Гусаров.

    «Кроме того, в отместку за неудачи в Африке французы хотят «выбить» Россию из Центральной Азии. Неслучайно с официальным визитом недавно туда приезжал Эммануэль Макрон. Однако не думаю, что Парижу удастся расшатать платформу нашего сотрудничества», – рассуждает эксперт.

    «Я также исключаю возможность торга со стороны Узбекистана или Казахстана. Да, иногда страны пытаются получить скидку, заявляя о намерении заключения сделки с другим государством. Но это не тот случай. Мы и так даем центральноазиатским государствам небывалые дисконты», – подчеркивает собеседник.

    Резюмируя, Гусаров выразил уверенность в том, что слухи не скажутся на взаимоотношениях Москвы, Астаны и Ташкента. «Однако если слухи станут реальностью, России непременно стоит обратиться к партнерам с просьбой разъяснить их дальнейшие намерения», – заключил он.

    Ранее стало известно о переговорах Казахстана и Узбекистана с Францией по вопросу покупки истребителей Rafale. Об этом сообщает телеканал BFMTV. По данным СМИ, европейский самолет в будущем может заменить МиГ-29, МиГ-31, Су-27 и Су-30, находящихся в настоящее время на вооружении этих государств.

    Подчеркивается, что переговоры ведутся между Астаной, Ташкентом и аэрокосмической компанией Dassault Aviation. Как отмечает источник СМИ, экспертные группы со стороны производителя истребителей уже неоднократно посещали Узбекистан с рабочими визитами. По информации издания La Tribune, страна планирует приобрести у Франции 24 экземпляра Rafale.

    В то же время Казахстан также активно ведет диалог с возможными поставщиками, но перспектива покупки самолетов Астаной называется «более отдаленной». Причиной этого называется «географическая и политическая близость» государства с Москвой, что «не благоприятствует» одновременным закупкам со стороны западных государств.

    «В намерение узбеков закупить относительно новые Rafale верится с очень большой натяжкой», – пишут авторы отраслевого Telegram-канала «Рыбарь». Отмечается, что переустройство инфраструктуры, а также обучение пилотов на новых моделях сделает приобретение истребителей крайне невыгодным с экономической точки зрения шагом для Ташкента.

    Многоцелевой Rafale – разработка 1986 года, однако совершенствование машины затянулось на два десятилетия, напоминает Sputnik. На вооружение Парижем самолет был принят лишь в 2006-м. Основные характеристики модернизированной версии истребителя позволяют сравнивать его с российскими Су-30М и Су-35С.

    Двухдвигательный Rafale интересен конструктивными элементами из углепластика, кевлара и других композитов – до 20% площади поверхности и 25% массы. Максимальная скорость – 1900 км/час. Ударные задачи Rafale способен решать на удалении от базы в 1760 км, боевой радиус в роли истребителя-перехватчика – 1090 км. Полезная нагрузка – около 9 тонн.

    Коментарии (28)
    28 ноября 2023, 14:58
    Киев захотел вернуть «исторические» названия городам в Крыму

    Власти Украины решили вернуть «исторические» названия городам в Крыму

    Киев захотел вернуть «исторические» названия городам в Крыму
    @ Алексей Павлишак/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Власти Украины запланировали вернуть «исторические» крымско-татарские названия городам в Крыму, сообщили в украинском министерстве реинтеграции.

    В заявлении министерства уточняется, что власти Украины вынашивают планы по возвращению «географическим названиям в Крыму исторические наименования на крымско-татарском языке», передает RT.

    Ранее секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов предложил «переименовать» Севастополь в «объект № 6», после чего Рада Украины примет решение о новом названии города, возможно, Ахтиар (одно из сел, ранее существовавших на северном берегу Севастопольской бухты)».

    В ответ на это губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что новости от украинских политиков больше похожи на записи в медицинской карте из палаты № 6.

    Крым стал российским регионом после состоявшегося в марте 2014 года референдума: большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.

    Коментарии (25)
    28 ноября 2023, 14:36
    Российские войска отбили четыре атаки ВСУ в Харьковской области

    Минобороны: Российские войска отбили четыре атаки ВСУ в Харьковской области

    Российские войска отбили четыре атаки ВСУ в Харьковской области
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Вооруженные силы России на Купянском направлении отразили четыре атаки штурмовых групп 57-й механизированной бригады ВСУ около Синьковки Харьковской области, противник потерял 30 военнослужащих и гаубицу Д-20, сообщил официальный представитель Министерства обороны России генерал-полковник Игорь Конашенков.

    Согласно данным в Telegram-канале Минобороны, атаки ВСУ возле Синьковки Харьковской области были отбиты подразделениями Западной группировки в ходе активных действий при поддержке авиации и артиллерии.

    В то же время на Краснолиманском направлении нанесено поражение скоплениям живой силы и техники ВСУ у Торского и Григоровки ДНР, потери противника составили до 40 военнослужащих и два пикапа.

    Кроме того, на Донецком направлении подразделения Южной группировки при поддержке авиации заняли более выгодные рубежи и позиции в районе Артемовска, также отражены три атаки и нанесено поражение живой силе и технике ВСУ рядом с Часовым Яром, Клещеевкой и Георгиевкой ДНР. Потери ВСУ – до 135 военнослужащих, а также три пикапа.

    В Минобороны сообщили, что на Южно-Донецком направлении ВС России нанесли огневое поражение живой силе и технике 58-й мотопехотной, 72-й механизированной бригад ВСУ и 128-й бригады территориальной обороны в районах Новомихайловки, Угледара и Урожайное, украинские войска здесь потеряли до 75 военнослужащих и два автомобиля.

    Также на Запорожском направлении подразделениями российской группировки войск отражена атака штурмовой группы противника в районе Новопокровки. Ударами авиации и огнем артиллерии нанесено поражение живой силе и технике 65-й и 118-й механизированных бригад ВСУ возле Работино и Малой Токмачки Запорожской области. Потери ВСУ составили до 65  военнослужащих, а также два американских бронетранспортера М113.

    На Херсонском направлении в результате ударов авиации потери противника составили до 40 военнослужащих убитыми и ранеными, а также самоходная артиллерийская установка «Гвоздика».

    Согласно данным Минобороны, авиацией, беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России за сутки поражены: Центр подготовки и применения БПЛА ВСУ, хранилище авиатоплива, три РЛС обнаружения и сопровождения воздушных целей: две П-18 и одна СТ-68, а также живая сила и военная техника в 103 районах.

    Средства ПВО перехватили два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS, уничтожены шесть украинских БПЛА в районах населенных пунктов Федосеевка, Шипиловка в ЛНР, Владимировка ДНР, Комсомольское Запорожской области и Голая Пристань Херсонской области.

    Всего с начала проведения СВО уничтожено: 542 самолета, 255 вертолетов, 9263 беспилотника, 442 зенитных ракетных комплекса, 13 659 танков и других бронемашин, 1185 боевых машин РСЗО, 7194 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 15 698 единиц спецтехники.

    Ранее в Минобороны сообщили, что ВСУ потеряли до 110 военных в результате поражения на Донецком направлении.

    Коментарии (0)
    28 ноября 2023, 12:04
    Стало известно об отравлении жены главы ГУР МО Украины Буданова тяжелыми металлами

    ТАСС: Жену главы военной разведки Украины Буданова отравили тяжелыми металлами

    Стало известно об отравлении жены главы ГУР МО Украины Буданова тяжелыми металлами
    @ кадр из видео

    Tекст: Ольга Никитина

    Супругу начальника Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилла Буданова Марианну целенаправленно пытались отравить, по данному факту ведется уголовное расследование, пишут украинские СМИ.

    Источники украинских СМИ утверждают, что Марианну Буданову пытались отравить тяжелыми металлами. Вещества, обнаруженные, как утверждается, в ее организме, не используются в быту и военном деле, а их наличие «может указывать на целенаправленную попытку отравления конкретного человека», передает ТАСС.

    Состояние здоровья Будановой ухудшалось, ее госпитализировали. Сейчас, по сообщениям в украинской прессе, она уже завершает курс лечения.

    Произошедшее расследуется как попытка убийства.

    Буданов рассказывал в интервью украинским СМИ, что его жена проживает вместе с ним в его кабинете, но в ГУР МО Украины не работает.

    Коментарии (36)
    28 ноября 2023, 14:54
    Власти Ирана подтвердили покупку российских Су-35 и Ми-28
    Власти Ирана подтвердили покупку российских Су-35 и Ми-28
    @ Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Власти Ирана подтвердили согласование сделки по приобретению российских ударных вертолетов Ми-28, истребителей Су-35 и учебно-боевых самолетов Як-130.

    С соответствующим заявлением агентству Tasnim выступил замминистра обороны Ирана Сейед Мехди Фархи. При этом сроки поставок и сумма сделки пока не раскрываются, пишет «Коммерсант».

    В марте иранские государственные СМИ сообщали о том, что Москва согласилась продать Тегерану истребители Су-35. Газета ВЗГЛЯД писала, что если эта информация верна, военно-промышленный комплекс России заработает миллиарды долларов, а Иран получит мощнейший инструмент для противостояния Израилю.

    Пентагон утверждал, что Россия предложила Ирану беспрецедентное военное сотрудничество якобы в ответ на «поддержку по Украине».

    В Кремле отказывались комментировать слухи о продаже Су-35 Ирану.

    Коментарии (6)
    27 ноября 2023, 21:50
    На Украине скрывающихся от мобилизации решили поручить частным рекрутам
    На Украине скрывающихся от мобилизации решили поручить частным рекрутам
    @ Klaus-Dietmar Gabbert/dpa/Global Look Press

    Tекст: Валентина Григоренко

    Украина намерена изменить правила призыва в ВСУ, чтобы привлечь тех, кто скрывается от мобилизации из-за боязни попасть на фронт, сообщили СМИ.

    Как пишет Guardian со ссылкой на высокопоставленного чиновника, изменения, о которых планируют объявить на этой неделе, будут включать использование коммерческих рекрутинговых компаний для того, чтобы проводить более целенаправленный призыв и убедить призывников в том, что они будут задействованы в ролях, которые будут соответствовать их навыкам, а не просто отправлены на фронт, передает РИА «Новости».

    Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов отметил, что некоторые люди «боятся умереть, боятся стрелять», однако их можно привлечь к другой деятельности. Он добавил, что ВСУ будут работать с двумя крупнейшими на Украине рекрутинговыми компаниями, чтобы найти высококвалифицированных людей, которые не хотят на фронт и избегают призыва. По его словам, с набором в ВСУ есть проблемы, но призвал не преувеличивать их масштаб.

    Ранее секретарь комитета украинского парламента по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко заявил, что сотрудникам военкомата разрешать снимать на фото и видео процедуру проверки документов и вручения повесток мужчинам призывного возраста в рамках мобилизации.

    Напомним, замминистра обороны Украины Наталия Калмыкова сообщила, что сотни тысяч украинцев делают все возможное, чтобы избежать мобилизации в ВСУ. В Сети не раз публиковали видеозаписи того, как сотрудники военкоматов силой задерживают и сажают в машины мужчин на улицах.

    Коментарии (14)
    28 ноября 2023, 03:59
    Для Су-57 разработали мини-беспилотники
    Для Су-57 разработали мини-беспилотники
    @ Марина Лысцева/ТАСС

    Tекст: Кристина Цыцура

    Российский истребитель пятого поколения Су-57 получил мини-бепилотники, которые он будет нести на борту.

    Истребитель сможет запускать сразу несколько дронов и управлять группой подобных аппаратов, передает РИА «Новости» со ссылкой на источник.

    Отмечается, что речь идет об ударных беспилотниках, разведывательных аппаратах и беспилотниках радиоэлектронной борьбы. Большое количество дронов, сброшенных Су-57, позволят прорвать ПВО противника, перегрузив ее информационные каналы.

    Ранее сообщалось, что Ростех передал Минобороны партию Су-35С.

    Коментарии (17)
    27 ноября 2023, 22:11
    Шеф-повар: На традиционном русском новогоднем столе должен быть гусь

    Шеф-повар Пискунов рассказал, какие блюда должны быть на новогоднем столе по русским традициям

    Шеф-повар: На традиционном русском новогоднем столе должен быть гусь
    @ Imago/Global Look Press

    Tекст: Татьяна Косолапова

    Для зимних праздников характерны заливные студни, соленья, приготовленный по любимому рецепту оливье, а также запеченная водоплавающая птица, сказал газете ВЗГЛЯД шеф-повар, блогер Владислав Пискунов, рассказывая, какие блюда должны быть на новогоднем столе, согласно русским традициям.

    «Согласно русским традициям, на праздничном столе должны быть холодные закуски. Причем можно подать просто нарезанную кусочками соленую рыбу, а можно в виде сельди под шубой. Огурцы, помидоры соленые или другие соленья всегда выставляются, особенно хорошо, если они домашние. Обязательно должны быть какие-нибудь заливные студни, они вообще характерны для зимних праздников», – говорит Пискунов.

    Что касается салатов, то в Новый год, по мнению шефа, никак не обойтись без оливье. Интерпретацию этого блюда каждый может выбрать по своему вкусу. Оливье может быть или с колбасой, или с курицей, или с говяжьим языком, или с каким-то другим ингредиентом – это абсолютно не имеет никакого значения. При этом собеседник замечает, что раньше данный салат делали с раковыми шейками и украшали красной икрой.

    «Что касается горячего, то тут должна быть на столе водоплавающая птица. В особенности это касается рождественского стола, потому что на Новый год пост выпадает. Но если переводить традиции на современность, то хорошо запечь какого-нибудь гуся. Выбор такого мяса на праздничный стол, кстати, объясняется тем, что зимой замерзают водоемы, птице водиться негде, да и кормить нечем, поэтому ее забивали и готовили на этот чудесный зимний праздник», – делится повар.

    А на Старый Новый год, по словам шефа, в качестве главного горячего блюда можно запечь молочного поросенка или приготовить свинину любым любимым способом. Именно таким мясом лакомился народ согласно русским традициям.

    «Пить в Новый год надо шампанское, это главный напиток и символ этого праздника. А тем, кто не пьет алкоголь или для него еще слишком молод, стоит обратить внимание на брусничные и клюквенные морсы, а также ягодные или фруктовые компоты», – рекомендует Пискунов.

    Десертов как таковых в традиционной русской кухне нет, продолжает повар. Из сладкого было принято лишь есть варенье с чаем и блинами. Однако, по наблюдениям собеседника, сладости в Новый год на столе не нужны, ведь на них «никогда не хватает места». Если же без десерта человеку никак не обойтись, то лучше купить какие-то сезонные фрукты, считает шеф.

    Ранее шеф-повар Василий Емельяненко в беседе с газетой ВЗГЛЯД предложил свой вариант новогоднего стола. Согласно его рекомендациям, на праздничном ужине главным блюдом должно быть мясо, чтобы задобрить символ 2024 года – Деревянного Дракона. В качестве десерта лучше использовать не торты, а сезонные экзотические фрукты, а удивить гостей можно меняющим цвет базиликовым компотом.

    Коментарии (32)
    28 ноября 2023, 13:44
    Военный эксперт объяснил, как мини-беспилотники расширят боевые возможности Су-57

    Военный эксперт Кнутов: Беспилотники позволят Су-57 эффективнее уничтожать защищенные средствами ПВО цели

    Военный эксперт объяснил, как мини-беспилотники расширят боевые возможности Су-57
    @ Alexander Zemlianichenko/AP/ТАСС

    Tекст: Илья Абрамов

    Размещенные на Су-57 мини-дроны помогут самолету эффективнее решать разведывательные задачи и поражать цели, защищенные средствами ПВО. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал военный эксперт Юрий Кнутов. Ранее для Су-57 создали мини-беспилотники, которые он будет нести на борту.

    «Разработка мини-беспилотников для Су-57 – это технологический прорыв, расширяющий возможности применения самолета. Новые БПЛА можно подвесить либо на крыле истребителя, либо разместить внутри машины. Существует несколько типов таких дронов, выполняющих разные задачи на поле боя», – сказал военный эксперт Юрий Кнутов.

    «Также БПЛА возможно использовать в качестве системы РЭБ, которая позволит создать помехи для ПВО противника. Ударные дроны будут полезны при уничтожении зенитных комплексов. Небольшой размер позволяет беспилотникам легче долетать до цели. Аппараты также смогут прикрывать самолет от ракет противника и совершать разведку по маршруту следования истребителя», – отмечает собеседник.

    «Вместе с тем размещение БПЛА уменьшает число ракет и бомб, которые может нести машина. Поэтому использование дронов будет существенно зависеть от поставленных перед конкретным вылетом целей», – подчеркивает он.

    «Если Су-57 необходимо ударить по цели, защищенной ПВО, то наиболее разумным кажется комбинированное вооружение из стандартной боевой нагрузки и беспилотников. Когда надо нанести максимальное огневое поражение противнику, на самолете разместят только управляемые бомбы и ракеты. В случае воздушного боя машину оснастят минимальным числом БПЛА для защиты от выстрелов противника», – резюмировал Кнутов.

    Ранее стало известно о том, что для российского истребителя пятого поколения Су-57 создали мини-беспилотники, которые он будет нести на борту, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на информированный источник. По данным издания, речь идет о БПЛА различного назначения, которые самолет сможет нести на внешней подвеске и сбрасывать в воздухе.

    «Планируется, что истребитель будет запускать сразу несколько дронов и осуществлять управление этой группой беспилотников», – рассказал источник. Подразумевается, что в перечне используемых дронов будут ударные беспилотники, разведывательные и БПЛА для ведения радиоэлектронной борьбы.

    В частности, беспилотники, сброшенные в количестве десятков штук группой Су-57, позволят истребителям прорвать ПВО противника – как за счет перегрузки ее информационных каналов, так и за счет сосредоточенного удара по ее системам: и дронами, и средствами поражения с боевых самолетов.

    Напомним, в последнее время самолеты Су-57 получают все больше новшеств, которые усиливают технические характеристики истребителя. Как писала в начале ноября газета ВЗГЛЯД, для Су-57 создали крылатую ракету большой дальности внутрифюзеляжного размещения. Это не только серьезно расширяет огневые возможности истребителя, но и добавляет ему скрытности в части стелс-технологий.

    Кроме того, Су-57 начали оснащать двигателем второго этапа («Изделие 30»). Одна из главных его особенностей заключается в том, что он позволяет развивать сверхзвуковую скорость без включения форсажа. Это не только снижает расход топлива, но и увеличивает радиус боевой работы самолета, о чем газета ВЗГЛЯД также подробно писала.

    Коментарии (8)
    Главное
    Россия оповестила Японию о выходе из соглашения по ядерному оружию
    Всемирный русский народный собор поддержал канонизацию Суворова
    Власти Ирана подтвердили покупку российских Су-35 и Ми-28
    Баку обвинил США, ФРГ и Францию в незаконном финансировании новостного портала
    Траньков заявил о потере мотивации у российских фигуристов
    В Москве обнаружили мертвым конструктора керамических бронежилетов
    Окружение Волочковой опровергло сообщения о смерти ее экс-бойфренда

    Европа обречена на возврат к российскому газу

    Европе придется пойти на переговоры с Газпромом и заключить жесткую для себя сделку. Такой будет расплата ЕС за американские авантюры, заявил российский бизнесмен Олег Дерипаска. При каких условиях возможно восстановление потерянных объемов газового экспорта в Европу? И как технически это будет выглядеть? Подробности

    Перейти в раздел

    Бориса Джонсона вернули в политику для роли «козла»

    Откровения из Киева вернули в политику экс-премьера Британии Бориса Джонсона как человека, лично виновного в том, что Украина упустила бесценный шанс разрешить конфликт с Россией миром. Политик, подписавший Европу на кровавую авантюру, – такое место в истории Джонсон выбрал для себя сам. Но заслужил ли он его на самом деле? Подробности

    Перейти в раздел

    Как Москва в Тегеране впервые закрепила за собой статус сверхдержавы

    80 лет назад, 28 ноября 1943 года, в Тегеране началась встреча «Большой тройки» – Сталина, Рузвельта и Черчилля, руководителей трех стран антигитлеровской коалиции. Почему для конференции была выбрана столица Ирана, какие ключевые вопросы обсуждались на этой встрече и какое значение происходящее имело в итоге для позиций СССР? Подробности

    Перейти в раздел

    Казахстан мешает полной блокаде российских границ в Европу

    Финляндия стремится к полному закрытию сухопутных границ с Россией, и тем поразительнее выглядит позиция ее соседа по Балтийскому морю – Латвии. Одна из наиболее русофобских стран Евросоюза, Латвия, однако, закрыв часть пропускных пунктов, отнюдь не торопится полностью перекрыть границу. Сделать ей это мешает Казахстан. Каким образом? Подробности

    Перейти в раздел

    НАТО хочет использовать оружие Гитлера против Калининграда

    Российский МИД предостерег НАТО от участия в подъеме химического оружия со дна Балтийского моря. Москва считает такие действия контрпродуктивными и опасными для окружающей среды. Почему вопрос химического оружия вновь вернулся в повестку дня и чем опасны отравляющие вещества, пролежавшие несколько десятков лет на дне моря? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Ошибки Израиля и ХАМАС

      Для того чтобы Израиль продлил перемирие с ХАМАС, на премьера Биньямина Нетаньяху давят, кажется, все, включая США, где правящая партия переживает серьезный раскол. Но шансов на более-менее длительный мир почти нет. Ошибки как Израиля, так и ХАМАС наглядно это показывают.

    • Крах Зеленского виден в Авдеевке

      Российские штурмовые части полностью заняли южную промышленную зону Авдеевки, которая стала одним из символов конфликта и контролировалась ВСУ с 2014 года. Это максимально некстати для Владимира Зеленского. Осень принесла ему множество плохих новостей. Но самые плохие еще впереди.

    • Один штат США снял санкции с России

      Власти американского штата Нью-Джерси приостановили действие закона о санкциях против России и связанных с ней компаний, хотя сами приняли этот закон сразу после начала СВО. Что это вообще значит?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
    •
  • Игры
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............