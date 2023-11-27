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    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв России надо следить за Голландией как за «зеркалом» Запада

    Нидерланды являются «зеркалом» ЕС, НАТО и всего коллективного Запада. Поэтому неожиданный успех правых евроскептиков на выборах в ней может иметь далеко идущие последствия. Если Голландия выпадет из числа наиболее русофобских стран – можно будет говорить, что подвижки общеевропейского масштаба в правильную для нас сторону начались.

    4 комментария
    Джомарт Алиев Джомарт Алиев России не надо так много людей с высшим образованием

    Мы уже сегодня знаем, что 40% дипломов, за получение которых заплатило государство, будут невостребованными. Только у единиц выпускников есть карьерные устремления и профессиональные амбиции. И как нам со всем этим развивать страну?

    11 комментариев
    Виталий Трофимов-Трофимов Виталий Трофимов-Трофимов У Израиля худший в мире пиар

    Еще Бзежинский призывал практиковать принцип международной политики, натравливая на регионального лидера второго по значимости. И мы ссоримся между собой, сохраняя надежду на сотрудничество с Западом.

    18 комментариев
    27 ноября 2023, 21:07

    Боррель: Бессмысленно помогать тому, кого завтра убьют

    Боррель о конфликте в Газе: Бессмысленно помогать тому, кого завтра убьют

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель, говоря о конфликте в Газе, назвал бессмысленным оказание гуманитарной помощи тем, кто рискует завтра быть убитым.

    Для облегчения страданий гражданского населения необходимо нарастить объем гуманитарной помощи, однако «бессмысленно давать еду тому, кого на следующий день убьют», заявил Боррель в ходе пресс-конференции по итогам заседания форума Союза для Средиземноморья, говоря об обстановке в зоне конфликта Палестины и Израиля, передает РИА «Новости».

    Поэтому необходимо прекратить бомбардировки, чтобы избежать новых жертв, добавил он. Глава евродипломатии также указал на необходимость долгосрочного перемирия в зоне палестино-израильского конфликта и обратил внимание на то, что сектор Газа должен выйти из-под военного контроля палестинского движения ХАМАС.

    В пятницу вступило в силу перемирие между Израилем и ХАМАС. В понедельник Израиль и ХАМАС достигли соглашения о продлении гуманитарного перемирия в секторе Газа еще на два дня.

    26 ноября 2023, 15:30
    МИД Израиля вызвал посла Ирландии после слов премьера об одной из заложниц
    МИД Израиля вызвал посла Ирландии после слов премьера об одной из заложниц
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Глава МИД Израиля Эли Коэн вызвал на разъяснительную беседу посла Ирландии, причиной стали слова ирландского премьера Лео Варадкара о несовершеннолетней Эмили Хенд, освобожденной ХАМАС.

    Коэн назвал возмутительными слова Варадкара, в своих соцсетях глава МИД написал, что вызвал посла Ирландии в Израиле на разъяснительную беседу, передает РИА «Новости».

    В соцсетях Варадкар написал пост о том, что Хенд была «потеряна», а теперь «нашлась», и это день «огромной радости и облегчения» для нее и ее семьи. Коэн ответил ирландскому премьеру, что девочка не была «потеряна», а была «похищена террористической организацией».

    Напомним, военное крыло движения ХАМАС «Бригады Иззэддина аль-Кассама» заявило об отсрочке освобождения второй группы израильских заложников. «Бригады» заявили, что Израиль должен выполнить свои обязательства по сделке, в том числе касающиеся въезда грузовиков с гуманитарной помощью в северную часть сектора Газа. Израиль пригрозил ХАМАС возобновить атаки при отказе от освобождения заложников. ХАМАС заявило, что Израиль нарушил достигнутое соглашение о перемирии.

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    26 ноября 2023, 17:51
    Израиль ударил по аэропорту Дамаска

    Tекст: Валентина Григоренко

    Израильская армия нанесла удар по взлетно-посадочным полосам международного аэропорта Дамаска, сообщили местные СМИ.

    Сирийская правительственная радиостанция Sham FM указала, что пригородных районах Дамаска Меззе и Муадамия были слышны взрывы, передает ТАСС.

    25 октября израильская армия ударила по международному аэропорту в городе Алеппо в Сирии. До этого Израиль ударил по взлетно-посадочным полосам аэропортов Дамаска и Алеппо ракетами.

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    27 ноября 2023, 13:21
    Израильские СМИ рассказали о побеге россиянина из плена ХАМАС

    Tекст: Ольга Никитина

    Израильтянину Рону Кривому, у которого также есть гражданство России, удалось бежать из плена группировки ХАМАС, однако жители сектора Газа поймали его и вернули обратно радикалам, сообщают израильские СМИ. Позднее заложник был освобожден благодаря договоренностям, достигнутым Россией с ХАМАС, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    Историю Рона Кривого со ссылкой на Елену Магид, родственницу молодого человека, рассказали израильская гостелерадиокомпания Kan, а также газеты Haaretz и Yedioth Ahronoth.

    По словам Магид, здание, в котором российский гражданин находился в Газе, разрушилось в результате авиаудара, и ему удалось бежать. На территории анклава он скрывался на протяжении четырех дней, пока не был пойман жителями Газы, которые вернули его боевикам ХАМАС.

    Кривой, похищенный сторонниками ХАМАС 7 октября на музыкальном фестивале в кибуце Реим, после побега пытался добраться до границы между Газой и Израилем, однако не понимал, где находится и куда бежать.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова подтвердила ТАСС информацию об освобождении россиянина, которого зовут Рон Олегович Кривой. Она отметила, что это произошло вне списка об обмене благодаря усилиям, предпринимаемым российскими дипломатами в контактах с ХАМАС.

    Востоковед Кирилл Семенов ранее отмечал, что Россия максимально точно и своевременно проводит эвакуацию россиян из Газы.

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    26 ноября 2023, 16:31
    AP: Связанный с Израилем нефтяной танкер захвачен у побережья Йемена
    AP: Связанный с Израилем нефтяной танкер захвачен у побережья Йемена
    @ Egmont Strigl/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Связанный с Израилем нефтяной танкер Central Park захвачен у побережья Йемена, передает агентство Associated Press со ссылкой на частную информационно-аналитическую фирму Ambrey.

    Утверждается, что танкер принадлежит фирме Zodiac Maritime. Также сообщается, что танкер захвачен неизвестными силами, передает РИА «Новости».

    По данным Ambrey, ВМС США вовлечены в ситуацию и «попросили суда держаться в стороне от этой зоны».

    Агентство также напомнило, что Аден, где захватили танкер, контролируют силы, союзные с коалицией во главе с Саудовской Аравией, которая уже многие годы воюет с повстанцами-хуситами.

    Ранее представитель йеменского мятежного движения «Ансар Аллах» (хуситы) Яхья Сариа заявил, что хуситы будут атаковать оказавшиеся в зоне досягаемости суда Израиля, в том числе гражданские.

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    25 ноября 2023, 18:04
    Стало известно об обстреле Израилем сил ООН в Ливане

    Миротворцы: Израиль обстрелял силы ООН в Ливане

    Стало известно об обстреле Израилем сил ООН в Ливане
    @ DPA/REUTERS

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Патруль Временных сил ООН в Ливане (ВСООНЛ) обстрелян израильскими военными в южной части ливанской территории, сообщили миротворцы.

    Патруль ВСООНЛ подвергся обстрелу со стороны армии Израиля у города Айтарун на юге Ливана, сообщили миротворцы, передает РИА «Новости».

    Никто из миротворцев не получил ранений, поврежден один автомобиль.

    Ранее при обстреле юга Ливана Израилем погибли корреспондент и оператор ливанского телеканала Al Mayadeen.

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    26 ноября 2023, 18:23
    США допустили дополнительные ограничения на поставки оружия Израилю

    Tекст: Ольга Иванова

    Вашингтон допускает ограничения на поставки оружия Израилю, заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, комментируя заявление президента США Джо Байдена о том, что введение условий военной помощи является «стоящей идеей».

    По словам Салливана, власти США считают эффективным свой текущий подход в рамках палестино-израильского конфликта, поскольку он позволяет «достигать результатов», передает РИА «Новости».

    Среди «результатов» он назвал возвращение домой заложников, временное прекращение боевых действий и поставки гуманитарной помощи жителям сектора Газа.

    Официальный представитель МИД Катара Маджид бен Мухаммед аль-Ансари сообщил, что «после некоторой задержки препятствия на пути освобождения заключенных были преодолены благодаря катарско-египетским контактам с обеими сторонами». ХАМАС должен освободить 13 израильтян и семь граждан других стран. Израилем будут освобождены 39 палестинцев.

    Напомним, военное крыло движения ХАМАС «Бригады Иззэддина аль-Кассама» заявило об отсрочке освобождения второй группы израильских заложников. «Бригады» заявили, что Израиль должен выполнить свои обязательства по сделке, в том числе касающиеся въезда грузовиков с гуманитарной помощью в северную часть сектора Газа. Израиль пригрозил ХАМАС возобновить атаки при отказе от освобождения заложников. ХАМАС заявило, что Израиль нарушил достигнутое соглашение о перемирии.

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    25 ноября 2023, 06:23
    Премьер Бельгии ответил на критику со стороны Израиля

    Премьер Бельгии де Кроо сообщил о намерении властей страны пригласить израильского посла «на кофе» на фоне спора о Газе

    Tекст: Антон Антонов

    В ответ на резкую критику со стороны Израиля глава правительства Бельгии Александр де Кроо заявил, что власти Бельгии пригласят израильского посла «на кофе».

    Де Кроо, комментируя свои слова о том, что «гуманитарная помощь не проходит из-за проблем со стороны Израиля», подчеркнул, что «это не мнение, это факт». При этом он отметил, что «осудил теракты ХАМАС». Де Кроо подчеркнул, что признает «право Израиля на самооборону, естественно, в рамках международного права». Кроме того, де Кроо указал, что заявлял о необходимости «прекратить убивать гражданских лиц с обеих сторон». Он считает свою позицию взвешенной, ее повторят израильскому послу, передает РИА «Новости».

    Напомним, главы правительств Испании и Бельгии встретились в Израиле с премьером Биньямином Нетаньяху и президентом Ицхаком Герцогом, после чего отправились в Рамаллу, где провели переговоры с лидером Палестины Махмудом Аббасом. Глава МИД Израиля Эли Коэн заявил, что послы Бельгии и Испании будут вызваны в МИД страны после заявлений премьеров этих стран. Израильского посла вызвали в МИД Испании.


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    25 ноября 2023, 02:30
    Байден счел собственные успехи одной из причин атаки ХАМАС на Израиль

    Байден заявил, что его сотрудничество с Саудовской Аравией стало одной из причин атаки ХАМАС на Израиль

    Байден счел собственные успехи одной из причин атаки ХАМАС на Израиль
    @ Shawn Thew/Pool/CNP/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Глава американского государства Джо Байден заявил, что одной из причин атаки палестинского движения ХАМАС на Израиль в октябре стало «тесное сотрудничество» президента США с Саудовской Аравией.

    Байден выразил уверенность, что «одной из причин нападения» стала «осведомленность» ХАМАС об «очень тесном сотрудничестве» президента США с саудовцами и другими региональными игроками ради установления мира в регионе путем признания Израиля и его права на существование». При этом Байден заявил, что «не может подтвердить» сказанное, передает ТАСС.

    Американский президент считает, что «в регионе существует поразительный интерес» к достижению мира с Израилем и «большинство арабских стран знает об этом». Байден заявил, что страны региона «координируют действия с целью перемены динамики в сторону долгосрочного мира».

    Он рассчитывает, что «арабский мир и остальная часть региона будут оказывать давление на все стороны» для урегулирования конфликта. При этом Байден не знает, сколько продлятся военные действия. По его словам, шансы на продление паузы в боевых действиях в секторе Газа существуют, и они высоки. Он заявил, что мировое сообщество должно «обновить решимость» добиваться двухгосударственного решения проблемы на Ближнем Востоке.

    Президент США заявил, что призывал премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху «сконцентрировать внимание на том, чтобы попытаться уменьшить число жертв, пока он старается уничтожить ХАМАС, что является его законной целью».

    Напомним, власти Саудовской Аравии сообщили администрации президента США о решении приостановить нормализацию отношений с Израилем из-за обострения палестино-израильского конфликта.

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    25 ноября 2023, 19:30
    Израиль пообещал продолжить наступление после окончания перемирия

    Глава генштаба армии Израиля Халеви: Наступление продолжится после окончания перемирия

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Израильские военные намерены продолжить операцию в Газе после истечения срока перемирия, заявил начальник генштаба израильской армии Герци Халеви.

    Израиль не планирует, «не желает и не готов» отменять военную операцию, пока не вернет всех заложников, сообщил Халеви, передает ТАСС со ссылкой на Times of Israel.

    По его словам, перемирие армия Израиля использует для отдыха и подготовки к дальнейшим боевым действиям. Наступление продолжится сразу после завершения режима прекращения огня.

    Ранее египетский телеканал Al Qahera News сообщал, что стороны конфликта направляют положительные сигналы о возможном продлении четырехдневного перемирия.

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    25 ноября 2023, 21:12
    ХАМАС обвинил Израиль в нарушении перемирия

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Палестинское движение ХАМАС заявило, что Израиль нарушил достигнутое соглашение о перемирии, заявил представитель организации в Ливане.

    Представитель добавил, что ХАМАС намерен стремиться к успеху соглашения с Израилем, передает РИА «Новости».

    Между тем телеканал Al-Arabiya со ссылкой на источник сообщил, что Египет и Катар заняты переговорами с Израилем и ХАМАС для решения проблемы с задержкой второй группы заложников в секторе Газа.

    Напомним, Начальник генштаба армии Израиля Герци Халеви заявил, что израильские военные продолжат операцию в Газе после истечения срока перемирия. Боевое крыло ХАМАС сообщило, что освобождение второй группы израильских заложников отложено.

    После этого источник сообщал, что Израиль отвел ХАМАС срок до полуночи по местному времени для освобождения второй группы удерживаемых лиц.

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    27 ноября 2023, 16:33
    В Израиле допустили скорое завершение конфликта в Газе

    Политолог Ципис: Израиль упустил идеальный момент для начала военной операции в Газе

    В Израиле допустили скорое завершение конфликта в Газе
    @ Nasser Nasser/AP/ТАСС

    Tекст: Евгений Поздняков

    Сделка по обмену военнопленными между Тель-Авивом и ХАМАС будет продлена. Конфликт между сторонами подходит к концу, однако в перспективе нескольких лет очаг войны на Ближнем Востоке вспыхнет с новой силой. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал политолог Саймон Ципис. Ранее в Израиле заявили о положительной оценке возможности продления гуманитарной паузы в секторе Газа.

    «Обмен пленными проходит в штатном режиме. Каких-либо провокаций со стороны ХАМАС замечено не было, и люди, ставшие заложниками ситуации, постепенно возвращаются в свои дома, к близким. Скорее всего, мы наблюдаем плавное окончание конфликта. Перспективы продления сделки крайне высоки», – сказал Саймон Ципис, израильский эксперт по международным отношениям и национальной безопасности.

    «У противников Израиля до сих пор сохраняется большое число заключенных. Только по официальным данным Тель-Авива их больше 200 человек. В реальности же эта цифра может оказаться в разы внушительнее. Тем не менее даже этого числа хватит на то, чтобы продлить режим остановки огня хотя бы на несколько недель», – отмечает он.

    «Удачный момент для молниеносного прорыва в сектор Газа уже упущен. Операция заморожена – никаких продвижений вперед не осуществляется. Вероятность нанести быстрый и внезапный удар даже после окончания перемирия близится к нулю. Большинство граждан страны будут удовлетворены окончанием конфликта на текущей стадии», – подчеркивает собеседник.

    «Все-таки жители Израиля хотят возвращения спокойных времен. Для них главное – это осознание безопасности и понимание, что их родные мирно спят у себя в квартирах. Однако у нас в государстве есть и представители правых взглядов, которые открыто заявляют о неприемлемости данного развития событий», – акцентирует эксперт.

    «Несмотря на то что текущий конфликт в скором времени прекратится, это не будет свидетельствовать о полном разрешении всех противоречий между Тель-Авивом и ХАМАС. Скорее всего, через пять или шесть лет трения между сторонами вновь накалятся до предела, и мы снова погрузимся в пучину активного противостояния», – резюмирует Ципис.

    Ранее в Израиле заявили о положительной оценке возможности продления гуманитарной паузы в секторе Газа. Об этом сообщил премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху. По его словам, увеличение срока действия договоренностей вполне приемлемо при условии, что каждый день свыше заявленного количества суток будут выпускаться по 10 заложников.

    Тем не менее он отметил, что Израиль при любых условиях планирует возвращение к проведению военной операции в регионе. О поддержке идеи продления режима гуманитарной паузы высказался и президент США Джо Байден. Он подчеркнул, что в ближайшем разговоре с Нетаньяху планирует призвать его к увеличению срока действия соглашения.

    Глава Штатов отметил, что ему хотелось бы увидеть дальнейшее освобождение пленных со стороны ХАМАС. Напомним, на прошлой неделе власти Израиля проголосовали за сделку с палестинским движением ХАМАС.

    Как сообщает издание Ynet, соглашение поддержали все партии страны, однако в правительстве до сих пор имеются разногласия по данному вопросу. Так, фракция «Оцма Йехудит» в настоящий момент проводит консультации с целью выработать комплексную позицию по данному вопросу. Не исключается, что партия выступит против инициативы.

    Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о том, чем на самом деле вызван внезапный компромисс между противоборствующими сторонами.

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    27 ноября 2023, 11:41
    В Кремле объяснили, почему «полыхает» палестино-израильский конфликт

    Ушаков: Конфликт между Израилем и Палестиной полыхает из-за политики США

    Tекст: Ольга Никитина

    Помощник главы российского государства Юрий Ушаков заявил, что конфликт между Израилем и Палестиной полыхает из-за деструктивной политики США, которые стремятся действовать единолично.

    Нынешний сценарий в виде «происходящего кровопролитнейшего палестино-израильского конфликта» в принципе был предсказуем, считает Ушаков. Об этом он заявил в ходе выступления на научно-экспертном форуме «Примаковские чтения», передает РИА «Новости»

    Кроме того, Ушаков считает, что даже обезглавив ХАМАС и «утопив сектор Газа в крови», безопасность Израиля вряд ли удастся обеспечить. Волна ненависти и терроризма может вспыхнуть с новой силой, предупредил он.

    Эпоха преобладания Запада в мировой политике, заявил Ушаков, подходит к концу. Мир, по его словам, уходит от западоцентричности в сторону многополярности.

    Президент Владимир Путин ранее заявил, что модель глобализации, сформированная в значительной степени западными странами в собственных интересах, изжила себя и находится в глубоком кризисе.

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    25 ноября 2023, 20:09
    В Берлине десятки тысяч человек собрались на акцию против поставок оружия Украине

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В немецкой столице десятки тысяч человек начали акцию в поддержку мира на украинской территории и против поставок оружия киевскому режиму.

    Полиция сообщила о 10 тыс. собравшихся демонстрантах, а организаторы заявили о 20 тыс. участниках акции, передает ТАСС.

    Митингующие выступили под лозунгом «Нет войнам – остановить безумие наращивания вооружений – формировать мирно и справедливо будущее».

    Перед ними выступила депутат парламента страны Сара Вагенкнехт, она раскритиковала правительство Германии за передачу оружия Украине. Политик заявила, что украинцы нуждаются не в оружии, а в мире, для чего необходимы переговоры.

    Также она добавила, что Германия несет ответственность за защиту права Израиля на существование, но эта ответственность не обязывает приукрашивать действия правительства израильского премьера Биньямина Нетаньяху.

    Эскалация не приведет к большей безопасности этой страны, а повысит угрозу для его жителей, подчеркнула Вагенкнехт.

    К демонстрации призывала Левая партия, профсоюзные деятели и некоторые деятели искусства.

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    25 ноября 2023, 22:22
    ХАМАС подтвердило продолжение перемирия с Израилем

    ХАМАС согласилось продолжить освобождение заложников после объявления военного крыла о приостановке обмена с Израилем

    ХАМАС подтвердило продолжение перемирия с Израилем
    @ Naaman Omar/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Палестинское движение ХАМАС сообщило, что усилия Египта и Катара позволили сохранить в силе договоренности с Израилем об освобождении заложников и заключенных.

    Позднее ХАМАС сообщило, что «ответило положительно на усилия Египта и Катара» по сохранению «временного соглашения о перемирии». В сообщении говорится, что Египет и Катар «передали приверженность оккупационных сил всем условиям, предусмотренным в соглашении», передает РИА «Новости».

    Египетское ТВ сообщает, что Каиру удалось преодолеть технические трудности и «второй этап сделки по обмену заложниками и задержанными будет реализован в соответствии с установленным графиком», передает ТАСС.

    Официальный представитель МИД Катара Маджид бен Мухаммед аль-Ансари сообщил, что «после некоторой задержки препятствия на пути освобождения заключенных были преодолены благодаря катарско-египетским контактам с обеими сторонами». ХАМАС освободит в субботу 13 израильтян и семь граждан других стран. Израилем будут освобождены 39 палестинцев.

    Напомним, военное крыло движения ХАМАС «Бригады Иззэддина аль-Кассама» заявило об отсрочке освобождения второй группы израильских заложников. «Бригады» заявили, что Израиль должен выполнить свои обязательства по сделке, в том числе касающиеся въезда грузовиков с гуманитарной помощью в северную часть сектора Газа. Израиль пригрозил ХАМАС возобновить атаки при отказе от освобождения заложников. ХАМАС заявило, что Израиль нарушил достигнутое соглашение о перемирии.

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    25 ноября 2023, 15:50
    Захарова заявила, что Россия не оставит в Газе без помощи ни одного россиянина
    Захарова заявила, что Россия не оставит в Газе без помощи ни одного россиянина
    @ Алина Файзрахманова/ТАСС

    Tекст: Кристина Цыцура

    Москва не оставит без помощи ни одного россиянина, находящегося сейчас в секторе Газа, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    Захарова отметила, что большинство граждан России уже покинули сектор, но сейчас поддерживаются контакты с еще десятками граждан, которые ранее не могли выйти на связь, передает ТАСС.

    «С ними работают наши дипломаты и сотрудники МЧС», – уточнила она.

    Сейчас проход через КПП «Рафах» закрыт для граждан всех стран в связи перемирием между движением ХАМАС и Израилем. Эвакуацию через КПП продолжат после окончания гуманитарной паузы, сообщила Захарова.

    Ранее в Москву доставили еще 105 эвакуированных из Газы граждан России.

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