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Политолог рассказал, кто заинтересован в блокаде польско-украинской границы
Политолог Перлин рассказал, кто заинтересован в блокаде польско-украинской границы
Блокада границы Польши и Украины может носить экономический и идеологический характер, заявил вице-президент Фонда развития современной дипломатии, политолог Дмитрий Перлин.
По мнению Перлина, существует «некая коалиция против украинского экспорта на фоне экономических проблем как внутри Польши, так и внутри всего Евросоюза», поэтому власти и силовые структуры спокойно относятся к блокаде польско-украинской границы, передает радио Sputnik.
«Речь идет о консолидации экономических акторов, которые поддерживают данную блокаду в интересах национальных производителей», – пояснил он. Перлин также предположил, что блокаду границы Польши и Украины могут поддерживать «национально ориентированные» политические силы.
«Между Украиной и Польшей существует концептуальное противоречие по поводу того, кем являются украинские националисты. Все-таки для поляков это враги, убийцы, каратели. Соответственно, в этой ситуации (протестующим перевозчикам, – ред.) подыгрывают правые партии, национально ориентированные политические игроки, праворадикальные силы внутри Польши», – считает политолог.
Тем временем ситуация у КПП на польско-украинской границе обострилась, протестующие пригрозили перекрыть проезд для грузовых машин с Украины на всех КПП, сообщает телеканал Polstat, передает ТАСС.
Напомним, польские перевозчики начали блокировать автомобильные пункты пропуска на границе с Украиной из-за льгот, которые ЕС предоставил украинским перевозчикам. На Украине предложили подать в суд на Польшу из-за блокады границы. Украинский лидер Владимир Зеленский объяснил сложности на границе «политическими шагами соседей» Украины.