Возврат к опыту СССР видится единственно адекватным. В Европу нас скоро вернут (а в Азию РФС явно не хочет), и к этому возвращению нужно быть во всеоружии: с огромным количеством молодых профессиональных футболистов, которые сейчас бесцельно бегают по саратовским и хабаровским дворам.6 комментариев
В МИД подтвердили освобождение ХАМАС российского гражданина
ХАМАС освободил и передал Красному кресту обладателя российского паспорта, подтвердила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Она подчеркнула, что результат дают усилия, предпринятые российскими дипломатами в контактах с ХАМАС относительно освобождения заложников. Также Захарова в своем Telegram-канале отметила, что эта работа будет продолжена.
«В ближайшее время, как только это будет возможно, российские дипломаты посетят его. Это освобождение произошло вне списка об обмене. Речь идет о прямых договоренностях между российскими представителями и ХАМАС», – написала Захарова.
Ранее сообщалось, что палестинское движение ХАМАС освободило гражданина России. Израильские СМИ сообщили, что движение ХАМАС может в воскресенье освободить израильтянина с гражданством России.
Официальный представитель МИД Катара Маджид бен Мухаммед аль-Ансари сообщил, что «после некоторой задержки препятствия на пути освобождения заключенных были преодолены благодаря катарско-египетским контактам с обеими сторонами». ХАМАС должен освободить 13 израильтян и семь граждан других стран. Израилем будут освобождены 39 палестинцев.
Напомним, военное крыло движения ХАМАС «Бригады Иззэддина аль-Кассама» заявило об отсрочке освобождения второй группы израильских заложников. «Бригады» заявили, что Израиль должен выполнить свои обязательства по сделке, в том числе касающиеся въезда грузовиков с гуманитарной помощью в северную часть сектора Газа. Израиль пригрозил ХАМАС возобновить атаки при отказе от освобождения заложников. ХАМАС заявило, что Израиль нарушил достигнутое соглашение о перемирии.