В МИД подтвердили освобождение ХАМАС российского гражданина

Рар: Правительственный «светофор» Шольца будет сметен в следующем году

Политолог Рар: Ошибки правительства Шольца создают хорошие возможности для оппозиции

Tекст: Евгений Поздняков

«Правительство Шольца сейчас критикуют практически за всё. Однако главной причиной резких высказываний оппозиции в адрес канцлера стала попытка его коалиции провести манипуляции с перераспределением бюджета. Эти действия были пресечены конституционным судом ФРГ, и теперь руководству придется идти на резкое сокращение расходов», – подчеркивает Александр Рар.

«Таким образом, в 2024 году правительство будет вынуждено существенно повысить налоги. Социальные пособия значительно урежут, а ведь миллионы людей в Германии уже привыкли к хорошей жизни на высокие выплаты по безработице. Соответственно, закроются и многие инфраструктурные проекты», – отмечает эксперт.

«Однако в Баварии столь же критической экономической ситуации в настоящий момент не наблюдается. В связи с этим премьер-министр региона Маркус Зедер прекрасно осознает, что в случае усугубления финансовых трудностей в ФРГ, именно его земле придется раскошелиться на содержание других, более бедных соседей», – подчеркивает собеседник.

«Разумеется, данный исход событий его совершенно не устраивает. Столь резкими высказываниями он пытается сопротивляться сложившимся в Германии политическим тенденциям. Кроме того, Зедер – крайне амбициозный лидер, которому удалось избежать зомбирования либеральными мантрами», – напоминает Рар.

«Он хорошо осознает сложившуюся в ФРГ ситуацию и видит неплохие шансы на то, чтобы побороться за пост кандидата в канцлеры от Христианско-социального союза (ХСС). Для этого ему необходимо позиционировать себя в качестве наиболее «зубастого» критика действующего правительства», – акцентирует эксперт.

«Германии угрожают сильнейшие социальный и экономический кризисы уже этой зимой. Появившиеся дырки в бюджете растут, что лишь усугубляет ситуацию в стране. Нельзя исключать того, что «светофор» Шольца уже в 2024 году будет сметен противниками текущей политики правительства», – резюмирует Рар.

Ранее в Баварии заявили о наблюдающемся в ФРГ «тяжелом государственном кризисе». Об этом в интервью радиостанции Bayerischer Rundfunk сообщил премьер-министр региона, председатель ХСС Маркус Зедер. Он также подчеркнул, что действующее правительство изжило себя.

По его словам, действующая правящая коалиция должна находиться в оппозиции. Он уверен, что у руководства нет ни плана, ни «головы» для решения проблем, с которыми столкнулась Германия. Зедер отметил, что в стране возникло не «чрезвычайное положение в вопросе бюджета», а «чрезвычайная ситуация» для власти.

Причиной для критики правительства Шольца стала проблема перераспределения запланированных статей расходов. Накануне Федеральный конституционный суд Германии счел недопустимым перевод 60 млрд евро из допбюджета 2021 года для борьбы с коронавирусом в фонд экологических и климатических проектов.

Оппозиционный блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов посчитал, что кабмин не может менять уже установленные категории выплат. В связи с этим министерству финансов ФРГ пришлось заморозить почти все ассигнования из бюджета нынешнего года.

Между тем политика Шольца вызывает вопросы не только у оппозиционных сил Германии, но и у представителей правящей коалиции. Так, член фракции «Союз-90»/«зеленые» Лиза Бадум заявила, что решение канцлера о расширении поставок газа из Нигерии противоречит международным обязательствам страны.