Возврат к опыту СССР видится единственно адекватным. В Европу нас скоро вернут (а в Азию РФС явно не хочет), и к этому возвращению нужно быть во всеоружии: с огромным количеством молодых профессиональных футболистов, которые сейчас бесцельно бегают по саратовским и хабаровским дворам.5 комментариев
ХАМАС объявил об освобождении задержанного гражданина России
Палестинское движение ХАМАС освободило гражданина России, говорится в заявлении организации.
В заявлении говорится, что гражданин России освобожден «в ответ на усилия президента России Владимира Путина и в знак признания позиции России в поддержку палестинского дела Исламского движения сопротивления ХАМАС», передает РИА «Новости».
Ранее израильские СМИ сообщили, что движение ХАМАС может в воскресенье освободить израильтянина с гражданством России.
Официальный представитель МИД Катара Маджид бен Мухаммед аль-Ансари сообщил, что «после некоторой задержки препятствия на пути освобождения заключенных были преодолены благодаря катарско-египетским контактам с обеими сторонами». ХАМАС должен освободить 13 израильтян и семь граждан других стран. Израилем будут освобождены 39 палестинцев.
Напомним, военное крыло движения ХАМАС «Бригады Иззэддина аль-Кассама» заявило об отсрочке освобождения второй группы израильских заложников. «Бригады» заявили, что Израиль должен выполнить свои обязательства по сделке, в том числе касающиеся въезда грузовиков с гуманитарной помощью в северную часть сектора Газа. Израиль пригрозил ХАМАС возобновить атаки при отказе от освобождения заложников. ХАМАС заявило, что Израиль нарушил достигнутое соглашение о перемирии.