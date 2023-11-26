  • Новость часаПосольство России призвало Британию прояснить роль в срыве переговоров по Украине
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Как российские войска взломали оборону ВСУ под Авдеевкой
    МИД Израиля вызвал посла Ирландии после слов премьера об одной из заложниц
    Рар: Правительственный «светофор» Шольца будет сметен в следующем году
    Пресс-секретаря Meta Энди Стоуна объявили в розыск
    Песков объяснил, почему в Киеве «режим»
    Финляндия готова закрыть последний КПП на границе с Россией
    В Крыму сравнили угрозы Киева с «лаем Моськи»
    Во Франции призвали начать восстанавливать отношения с Россией
    Связанный с Израилем нефтяной танкер захвачен у побережья Йемена
    Мнения
    Денис Миролюбов Денис Миролюбов Нужна ли России сборная по футболу

    Возврат к опыту СССР видится единственно адекватным. В Европу нас скоро вернут (а в Азию РФС явно не хочет), и к этому возвращению нужно быть во всеоружии: с огромным количеством молодых профессиональных футболистов, которые сейчас бесцельно бегают по саратовским и хабаровским дворам.

    5 комментариев
    Ольга Андреева Ольга Андреева Толстой против Микки-Мауса

    Глубина Вознесенского, а вместе с ним и Толстого, Достоевского, Чехова, оказалась исторически куда более всесильной, чем в 1986 году предполагал Рейган. Говорить на равных с Владимиром Путиным и Россией в области культуры американскому политическому истеблишменту трудно. Традиции не те.

    35 комментариев
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян России незачем относиться к мигрантам по-арабски

    Опыт стран Персидского залива во взаимоотношениях с мигрантами, который многие сейчас призывают перенимать, для России вообще неприменим. Мы слишком разные страны, живем в разной географии и у нас совершенно разные национальные интересы.

    57 комментариев
    26 ноября 2023, 18:23

    США допустили дополнительные ограничения на поставки оружия Израилю

    Tекст: Ольга Иванова

    Вашингтон допускает ограничения на поставки оружия Израилю, заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, комментируя заявление президента США Джо Байдена о том, что введение условий военной помощи является «стоящей идеей».

    По словам Салливана, власти США считают эффективным свой текущий подход в рамках палестино-израильского конфликта, поскольку он позволяет «достигать результатов», передает РИА «Новости».

    Среди «результатов» он назвал возвращение домой заложников, временное прекращение боевых действий и поставки гуманитарной помощи жителям сектора Газа.

    Официальный представитель МИД Катара Маджид бен Мухаммед аль-Ансари сообщил, что «после некоторой задержки препятствия на пути освобождения заключенных были преодолены благодаря катарско-египетским контактам с обеими сторонами». ХАМАС должен освободить 13 израильтян и семь граждан других стран. Израилем будут освобождены 39 палестинцев.

    Напомним, военное крыло движения ХАМАС «Бригады Иззэддина аль-Кассама» заявило об отсрочке освобождения второй группы израильских заложников. «Бригады» заявили, что Израиль должен выполнить свои обязательства по сделке, в том числе касающиеся въезда грузовиков с гуманитарной помощью в северную часть сектора Газа. Израиль пригрозил ХАМАС возобновить атаки при отказе от освобождения заложников. ХАМАС заявило, что Израиль нарушил достигнутое соглашение о перемирии.

    26 ноября 2023, 15:30
    МИД Израиля вызвал посла Ирландии после слов премьера об одной из заложниц
    МИД Израиля вызвал посла Ирландии после слов премьера об одной из заложниц
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Глава МИД Израиля Эли Коэн вызвал на разъяснительную беседу посла Ирландии, причиной стали слова ирландского премьера Лео Варадкара о несовершеннолетней Эмили Хенд, освобожденной ХАМАС.

    Коэн назвал возмутительными слова Варадкара, в своих соцсетях глава МИД написал, что вызвал посла Ирландии в Израиле на разъяснительную беседу, передает РИА «Новости».

    В соцсетях Варадкар написал пост о том, что Хенд была «потеряна», а теперь «нашлась», и это день «огромной радости и облегчения» для нее и ее семьи. Коэн ответил ирландскому премьеру, что девочка не была «потеряна», а была «похищена террористической организацией».

    Напомним, военное крыло движения ХАМАС «Бригады Иззэддина аль-Кассама» заявило об отсрочке освобождения второй группы израильских заложников. «Бригады» заявили, что Израиль должен выполнить свои обязательства по сделке, в том числе касающиеся въезда грузовиков с гуманитарной помощью в северную часть сектора Газа. Израиль пригрозил ХАМАС возобновить атаки при отказе от освобождения заложников. ХАМАС заявило, что Израиль нарушил достигнутое соглашение о перемирии.

    Коментарии (6)
    25 ноября 2023, 19:30
    Израиль пообещал продолжить наступление после окончания перемирия

    Глава генштаба армии Израиля Халеви: Наступление продолжится после окончания перемирия

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Израильские военные намерены продолжить операцию в Газе после истечения срока перемирия, заявил начальник генштаба израильской армии Герци Халеви.

    Израиль не планирует, «не желает и не готов» отменять военную операцию, пока не вернет всех заложников, сообщил Халеви, передает ТАСС со ссылкой на Times of Israel.

    По его словам, перемирие армия Израиля использует для отдыха и подготовки к дальнейшим боевым действиям. Наступление продолжится сразу после завершения режима прекращения огня.

    Ранее египетский телеканал Al Qahera News сообщал, что стороны конфликта направляют положительные сигналы о возможном продлении четырехдневного перемирия.

    Коментарии (13)
    25 ноября 2023, 21:12
    ХАМАС обвинил Израиль в нарушении перемирия

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Палестинское движение ХАМАС заявило, что Израиль нарушил достигнутое соглашение о перемирии, заявил представитель организации в Ливане.

    Представитель добавил, что ХАМАС намерен стремиться к успеху соглашения с Израилем, передает РИА «Новости».

    Между тем телеканал Al-Arabiya со ссылкой на источник сообщил, что Египет и Катар заняты переговорами с Израилем и ХАМАС для решения проблемы с задержкой второй группы заложников в секторе Газа.

    Напомним, Начальник генштаба армии Израиля Герци Халеви заявил, что израильские военные продолжат операцию в Газе после истечения срока перемирия. Боевое крыло ХАМАС сообщило, что освобождение второй группы израильских заложников отложено.

    После этого источник сообщал, что Израиль отвел ХАМАС срок до полуночи по местному времени для освобождения второй группы удерживаемых лиц.

    Коментарии (0)
    26 ноября 2023, 16:31
    AP: Связанный с Израилем нефтяной танкер захвачен у побережья Йемена
    AP: Связанный с Израилем нефтяной танкер захвачен у побережья Йемена
    @ Egmont Strigl/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Связанный с Израилем нефтяной танкер Central Park захвачен у побережья Йемена, передает агентство Associated Press со ссылкой на частную информационно-аналитическую фирму Ambrey.

    Утверждается, что танкер принадлежит фирме Zodiac Maritime. Также сообщается, что танкер захвачен неизвестными силами, передает РИА «Новости».

    По данным Ambrey, ВМС США вовлечены в ситуацию и «попросили суда держаться в стороне от этой зоны».

    Агентство также напомнило, что Аден, где захватили танкер, контролируют силы, союзные с коалицией во главе с Саудовской Аравией, которая уже многие годы воюет с повстанцами-хуситами.

    Ранее представитель йеменского мятежного движения «Ансар Аллах» (хуситы) Яхья Сариа заявил, что хуситы будут атаковать оказавшиеся в зоне досягаемости суда Израиля, в том числе гражданские.

    Коментарии (5)
    25 ноября 2023, 20:09
    В Берлине десятки тысяч человек собрались на акцию против поставок оружия Украине

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В немецкой столице десятки тысяч человек начали акцию в поддержку мира на украинской территории и против поставок оружия киевскому режиму.

    Полиция сообщила о 10 тыс. собравшихся демонстрантах, а организаторы заявили о 20 тыс. участниках акции, передает ТАСС.

    Митингующие выступили под лозунгом «Нет войнам – остановить безумие наращивания вооружений – формировать мирно и справедливо будущее».

    Перед ними выступила депутат парламента страны Сара Вагенкнехт, она раскритиковала правительство Германии за передачу оружия Украине. Политик заявила, что украинцы нуждаются не в оружии, а в мире, для чего необходимы переговоры.

    Также она добавила, что Германия несет ответственность за защиту права Израиля на существование, но эта ответственность не обязывает приукрашивать действия правительства израильского премьера Биньямина Нетаньяху.

    Эскалация не приведет к большей безопасности этой страны, а повысит угрозу для его жителей, подчеркнула Вагенкнехт.

    К демонстрации призывала Левая партия, профсоюзные деятели и некоторые деятели искусства.

    Коментарии (2)
    25 ноября 2023, 22:22
    ХАМАС подтвердило продолжение перемирия с Израилем

    ХАМАС согласилось продолжить освобождение заложников после объявления военного крыла о приостановке обмена с Израилем

    ХАМАС подтвердило продолжение перемирия с Израилем
    @ Naaman Omar/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Палестинское движение ХАМАС сообщило, что усилия Египта и Катара позволили сохранить в силе договоренности с Израилем об освобождении заложников и заключенных.

    Позднее ХАМАС сообщило, что «ответило положительно на усилия Египта и Катара» по сохранению «временного соглашения о перемирии». В сообщении говорится, что Египет и Катар «передали приверженность оккупационных сил всем условиям, предусмотренным в соглашении», передает РИА «Новости».

    Египетское ТВ сообщает, что Каиру удалось преодолеть технические трудности и «второй этап сделки по обмену заложниками и задержанными будет реализован в соответствии с установленным графиком», передает ТАСС.

    Официальный представитель МИД Катара Маджид бен Мухаммед аль-Ансари сообщил, что «после некоторой задержки препятствия на пути освобождения заключенных были преодолены благодаря катарско-египетским контактам с обеими сторонами». ХАМАС освободит в субботу 13 израильтян и семь граждан других стран. Израилем будут освобождены 39 палестинцев.

    Напомним, военное крыло движения ХАМАС «Бригады Иззэддина аль-Кассама» заявило об отсрочке освобождения второй группы израильских заложников. «Бригады» заявили, что Израиль должен выполнить свои обязательства по сделке, в том числе касающиеся въезда грузовиков с гуманитарной помощью в северную часть сектора Газа. Израиль пригрозил ХАМАС возобновить атаки при отказе от освобождения заложников. ХАМАС заявило, что Израиль нарушил достигнутое соглашение о перемирии.

    Коментарии (0)
    26 ноября 2023, 01:00
    ХАМАС освободило вторую группу израильских заложников

    ХАМАС и ЦАХАЛ сообщили об освобождении второй группы израильских заложников

    ХАМАС освободило вторую группу израильских заложников
    @ Mohammed Talatene/dpa/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Из плена в секторе Газа освобождена вторая группа израильских заложников, сообщили палестинское движение ХАМАС и Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ).

    Военное крыло движения ХАМАС «Бригады Иззэддина аль-Кассама» сообщило, что передало представителям Международного комитета Красного Креста «13 задержанных израильтян и семь иностранных граждан», передает ТАСС.

    Армия обороны Израиля сообщила, что «переданы 17 заложников, включая 13 израильтян и четырех заложников с гражданством Таиланда». Колонна с освобожденными заложниками направилась по египетской территории в сторону границы с Израилем, передает РИА «Новости».

    Позднее армейская пресс-служба сообщила, что заложники прибыли в Израиль.

    Официальный представитель МИД Катара Маджид бен Мухаммед аль-Ансари подтвердил, что освобождены 17 человек. Почему во вторую группу освобожденных вошли четверо иностранных граждан вместо семи, как заявлялось ранее, он не уточнил.

    ХАМАС заявило, что «завершило освобождение таиландских заключенных, которые находились в секторе Газа», благодаря посредническим усилиям президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

    Напомним, «Бригады Иззэддина аль-Кассама» заявляли об отсрочке освобождения заложников. Позднее МИД Катара сообщил, что «после некоторой задержки препятствия на пути освобождения заключенных были преодолены».

    Коментарии (0)
    25 ноября 2023, 20:25
    Израиль пригрозил ХАМАС возобновить атаки при отказе от освобождения заложников

    Израиль пригрозил ХАМАС возобновить атаки в случае отказа от освобождения второй группы заложников

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Израильские военные намерены продолжить наступление в секторе Газа, если ХАМАС не освободит вторую группу заложников, сообщил источник израильского телеканала в системе безопасности страны.

    У ХАМАС есть время до полуночи по местному времени (1.00 мск), чтобы освободить вторую группу удерживаемых, сообщил источник 13-го канала израильского телевидения, передает ТАСС.

    В противном случае армия Израиля может вернуться к «маневрированию в секторе Газа», сказал собеседник.

    В субботу египетский телеканал Al Qahera News сообщил, что стороны конфликта направляют положительные сигналы о возможном продлении четырехдневного перемирия.

    Начальник генштаба израильской армии Герци Халеви заявлял, что израильские военные продолжат операцию в Газе после истечения срока перемирия.

    Боевое крыло ХАМАС заявило, что освобождение второй группы израильских заложников отложено.

    Коментарии (0)
    25 ноября 2023, 19:43
    Боевое крыло ХАМАС решило отложить передачу заложников Израилю

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Освобождение второй группы израильских заложников отложено, сообщило боевое крыло движения ХАМАС «Бригады Иззэддина аль-Кассама».

    Освобождение отложено до тех пор, пока «оккупационное правительство» не выполнит соглашения по допуску грузовиков с гуманитарной помощью в северную часть сектора Газа, заявила группировка, передает ТАСС.

    Там отметили, что израильской стороне для освобождения своих заложников также следует выполнить обязательство об освобождении палестинских заключенных.

    В субботу египетский телеканал Al Qahera News указывал, что стороны конфликта направляют положительные сигналы о возможном продлении перемирия. При этом начальник генштаба армии Израиля заявил, что израильские военные продолжат наступление после истечения срока перемирия.

    Коментарии (0)
    26 ноября 2023, 00:07
    Израиль собрался вести переговоры с ХАМАС в условиях боевых действий

    Министр обороны Израиля Галант заявил, что войска не уйдут из сектора Газа до освобождения заложников

    Tекст: Антон Антонов

    Израильские войска не покинут сектор Газа, пока не будут освобождены все удерживаемые палестинскими радикалами заложники, заявил министр обороны Израиля Йоав Галант.

    Галант сказал, что силы Израиля не могут «остановить войну», пока не «вернут всех заложников – а их еще много». Как отметил министр, гуманитарная пауза скоро закончится, «она займет не недели, она займет дни», далее переговоры с палестинским движением ХАМАС Израиль намерен «вести под огнем», передает ТАСС.

    Если ХАМАС рассчитывает «продолжить обсуждение» следующей гуманитарной паузы, то переговоры будут проводиться, «пока наши силы сражаются, это основа» для любой паузы, заявил Галант.

    Тем временем официальный представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари сообщил, что в вопросе освобождения второй группы заложников достигнут значительный прогресс. Он призвал «проявить терпение». По его словам, Израиль «ведет переговоры через посредников с жестокой террористической организацией». Как заявил Хагари, «Египет и Катар делают все, что могут, чтобы сделка сохранилась». Он заверил, что Израиль полностью выполняет все условия сделки с ХАМАС.

    Напомним, военное крыло движения ХАМАС «Бригады Иззэддина аль-Кассама» заявило об отсрочке освобождения второй группы израильских заложников. Позднее МИД Катара сообщил, что «после некоторой задержки препятствия на пути освобождения заключенных были преодолены».

    Коментарии (0)
    26 ноября 2023, 04:59
    Израиль освободил палестинских заключенных в рамках сделки с ХАМАС

    Освобожденные Израилем палестинские заключенные прибыли на Западный берег реки Иордан

    Tекст: Антон Антонов

    На Западный берег реки Иордан прибыли палестинские заключенные, которых Израиль освободил после освобождения израильских заложников палестинским движением ХАМАС.

    Автобусы с палестинцами, которых выпустили из израильских тюрем, прибыли в город Бейтуния, передает ТАСС со ссылкой на Al Jazeera.

    Напомним, из плена в секторе Газа освобождены 13 израильтян и четыре заложника с гражданством Таиланда.

    Коментарии (0)
    26 ноября 2023, 14:32
    В ХАМАС подтвердили гибель четырех главарей

    Боевое крыло ХАМАС подтвердило гибель четырех главарей

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Боевое крыло радикального палестинского движения ХАМАС – группировка «Бригады Иззэддина аль-Кассама» – подтвердила гибель четырех своих главарей.

    В частности, погибли Ваэль Раджаб, Рафаат Сальман, Айман Сиям, а также командир Северной бригады Ахмед аль-Гандур, передает ТАСС.

    Напомним, ХАМАС ранее подтвердило продолжение перемирия с Израилем.

    Коментарии (2)
    26 ноября 2023, 13:04
    СМИ: Египет, Катар и США обсуждают продление гуманитарного перемирия в Газе

    Tекст: Валентина Григоренко

    Египет, Катар и США проводят интенсивные консультации по продлению гуманитарного перемирия в палестинском секторе Газа, сообщили СМИ.

    Как указал телеканал Al-Qahera Al-Ekhbariya со ссылкой на официальный египетский источник, накануне «усилия Египта и Катара позволили завершить процесс обмена заложниками и заключенными и продолжить соблюдение режима гуманитарного перемирия», передает ТАСС.

    Ранее официальный представитель МИД Катара Маджид бен Мухаммед аль-Ансари сообщил, что «после некоторой задержки препятствия на пути освобождения заключенных были преодолены благодаря катарско-египетским контактам с обеими сторонами». ХАМАС должен освободить 13 израильтян и семь граждан других стран. Израилем будут освобождены 39 палестинцев.

    Напомним, военное крыло движения ХАМАС «Бригады Иззэддина аль-Кассама» заявило об отсрочке освобождения второй группы израильских заложников. «Бригады» заявили, что Израиль должен выполнить свои обязательства по сделке, в том числе касающиеся въезда грузовиков с гуманитарной помощью в северную часть сектора Газа. Израиль пригрозил ХАМАС возобновить атаки при отказе от освобождения заложников. ХАМАС заявило, что Израиль нарушил достигнутое соглашение о перемирии.

    Коментарии (0)
    26 ноября 2023, 15:47
    СМИ: ХАМАС может освободить израильтянина с российским гражданством

    Tекст: Ольга Иванова

    Движение ХАМАС может в воскресенье освободить израильтянина с гражданством России, утверждает 12-й канал израильского телевидения со ссылкой на два источника.

    Отмечается, что освобождение может произойти по просьбе российской стороны. Также телеканал утверждает, что освобождение произойдет еще до освобождения третьей группы израильских заложников, состоящей из 13 израильтян, передает РИА «Новости».

    Ранее официальный представитель МИД Катара Маджид бен Мухаммед аль-Ансари сообщил, что «после некоторой задержки препятствия на пути освобождения заключенных были преодолены благодаря катарско-египетским контактам с обеими сторонами». ХАМАС должен освободить 13 израильтян и семь граждан других стран. Израилем будут освобождены 39 палестинцев.

    Напомним, военное крыло движения ХАМАС «Бригады Иззэддина аль-Кассама» заявило об отсрочке освобождения второй группы израильских заложников. «Бригады» заявили, что Израиль должен выполнить свои обязательства по сделке, в том числе касающиеся въезда грузовиков с гуманитарной помощью в северную часть сектора Газа. Израиль пригрозил ХАМАС возобновить атаки при отказе от освобождения заложников. ХАМАС заявило, что Израиль нарушил достигнутое соглашение о перемирии.

    Коментарии (0)
    26 ноября 2023, 17:51
    Израиль ударил по аэропорту Дамаска

    Tекст: Валентина Григоренко

    Израильская армия нанесла удар по взлетно-посадочным полосам международного аэропорта Дамаска, сообщили местные СМИ.

    Сирийская правительственная радиостанция Sham FM указала, что пригородных районах Дамаска Меззе и Муадамия были слышны взрывы, передает ТАСС.

    25 октября израильская армия ударила по международному аэропорту в городе Алеппо в Сирии. До этого Израиль ударил по взлетно-посадочным полосам аэропортов Дамаска и Алеппо ракетами.

    Коментарии (0)
    Главное
    Посольство России призвало Британию прояснить роль в срыве переговоров по Украине
    Шойгу заявил о фактическом создании единой системы ПВО ОДКБ
    Зеленский объяснил польскую блокаду Украины
    Российские военные улучшили положение на Южнодонецком направлении
    ЦАХАЛ заявил о ликвидации пяти командиров ХАМАС до начала перемирия
    Чехия захотела ввести санкции против российского газа
    Военкоры сообщили о появлении у ВСУ танка Abrams на Купянском направлении

    Зачем власти запрещают экспорт главного сельхозтовара

    В России на полгода запрещают экспорт твердой пшеницы, которая используется для производства хлеба и макарон. Цены на эти важные продукты питания пока растут в рамках инфляции. Однако правительство не стало дожидаться, когда хлеб резко подорожает, и решило действовать упреждающе. Почему возник риск удорожания хлеба? Подробности

    Перейти в раздел

    В Киеве подтвердили запрет на мир со стороны Запада

    На Украине вновь заговорили о мирных переговорах с Россией. Правда, на этот раз в Киеве указывают на невыгодные позиции для диалога. Как уверяет лидер фракции «Слуга народа» Давид Арахамия, конфликт мог быть остановлен еще весной прошлого года, если бы не позиция Лондона. Какие цели преследуют заявления Арахамии, о чем он умолчал и почему его слова лишь подтверждают позицию Россию по спецоперации? Подробности

    Перейти в раздел

    Россия создала украинским войскам угрозы на трех направлениях

    «Сложная, но контролируемая ситуация». Так главком ВСУ Валерий Залужный описал происходящее прямо сейчас на линии соприкосновения российских и украинских войск. Что именно имел в виду украинский военачальник и на каких направлениях Россия оказывает наибольшее давление на ВСУ? Подробности

    Перейти в раздел

    Пашинян загнал себя в ловушку новых территориальных потерь

    Армянский премьер Никол Пашинян впервые признал, что Баку и Ереван обсуждают обмен территориями. О каких именно территориях идет речь, какое значение они имеют для выживания Армении и что по этому поводу думает Азербайджан? Подробности

    Перейти в раздел

    НАТО хочет использовать оружие Гитлера против Калининграда

    Российский МИД предостерег НАТО от участия в подъеме химического оружия со дна Балтийского моря. Москва считает такие действия контрпродуктивными и опасными для окружающей среды. Почему вопрос химического оружия вновь вернулся в повестку дня и чем опасны отравляющие вещества, пролежавшие несколько десятков лет на дне моря? Подробности

    Перейти в раздел
    • Денис Миролюбов Денис Миролюбов
      Нужна ли России сборная по футболу

      Возврат к опыту СССР видится единственно адекватным. В Европу нас скоро вернут (а в Азию РФС явно не хочет), и к этому возвращению нужно быть во всеоружии: с огромным количеством молодых профессиональных футболистов, которые сейчас бесцельно бегают по саратовским и хабаровским дворам.

      5 комментариев
    • Ольга Андреева Ольга Андреева
      Толстой против Микки-Мауса

      Глубина Вознесенского, а вместе с ним и Толстого, Достоевского, Чехова, оказалась исторически куда более всесильной, чем в 1986 году предполагал Рейган. Говорить на равных с Владимиром Путиным и Россией в области культуры американскому политическому истеблишменту трудно. Традиции не те.

      35 комментариев
    • Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян
      России незачем относиться к мигрантам по-арабски

      Опыт стран Персидского залива во взаимоотношениях с мигрантами, который многие сейчас призывают перенимать, для России вообще неприменим. Мы слишком разные страны, живем в разной географии и у нас совершенно разные национальные интересы.

      57 комментариев
    Перейти в раздел

    • Один штат США снял санкции с России

      Власти американского штата Нью-Джерси приостановили действие закона о санкциях против России и связанных с ней компаний, хотя сами приняли этот закон сразу после начала СВО. Что это вообще значит?

    • Голландцы ударили по Евросоюзу

      Победа «Партии свободы» Герта Вилдерса на выборах в Нидерландах стала тяжелым ударом для Брюсселя: теперь будут проблемы. Они не только в том, что Вилдерс противник Украины и ислама, но и в том, что евроскептики победили в стране, с которой началась идея единой Европы в ее идеалистическом виде.

    • Финляндия закрылась от России

      Финляндия закрыла четыре КПП на границе с РФ, причем именно те, которые активно использовались для передвижения грузов. Ранее россиянам запретили въезд в Финляндию на машинах и на велосипедах. К чему это всё? И как нам ответить европейцам на их издевательства?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
    •
  • Игры
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............