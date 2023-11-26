США допустили дополнительные ограничения на поставки оружия Израилю

Tекст: Ольга Иванова

По словам Салливана, власти США считают эффективным свой текущий подход в рамках палестино-израильского конфликта, поскольку он позволяет «достигать результатов», передает РИА «Новости».

Среди «результатов» он назвал возвращение домой заложников, временное прекращение боевых действий и поставки гуманитарной помощи жителям сектора Газа.

Официальный представитель МИД Катара Маджид бен Мухаммед аль-Ансари сообщил, что «после некоторой задержки препятствия на пути освобождения заключенных были преодолены благодаря катарско-египетским контактам с обеими сторонами». ХАМАС должен освободить 13 израильтян и семь граждан других стран. Израилем будут освобождены 39 палестинцев.

Напомним, военное крыло движения ХАМАС «Бригады Иззэддина аль-Кассама» заявило об отсрочке освобождения второй группы израильских заложников. «Бригады» заявили, что Израиль должен выполнить свои обязательства по сделке, в том числе касающиеся въезда грузовиков с гуманитарной помощью в северную часть сектора Газа. Израиль пригрозил ХАМАС возобновить атаки при отказе от освобождения заложников. ХАМАС заявило, что Израиль нарушил достигнутое соглашение о перемирии.