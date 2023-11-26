Возврат к опыту СССР видится единственно адекватным. В Европу нас скоро вернут (а в Азию РФС явно не хочет), и к этому возвращению нужно быть во всеоружии: с огромным количеством молодых профессиональных футболистов, которые сейчас бесцельно бегают по саратовским и хабаровским дворам.5 комментариев
США допустили дополнительные ограничения на поставки оружия Израилю
Вашингтон допускает ограничения на поставки оружия Израилю, заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, комментируя заявление президента США Джо Байдена о том, что введение условий военной помощи является «стоящей идеей».
По словам Салливана, власти США считают эффективным свой текущий подход в рамках палестино-израильского конфликта, поскольку он позволяет «достигать результатов», передает РИА «Новости».
Среди «результатов» он назвал возвращение домой заложников, временное прекращение боевых действий и поставки гуманитарной помощи жителям сектора Газа.
Официальный представитель МИД Катара Маджид бен Мухаммед аль-Ансари сообщил, что «после некоторой задержки препятствия на пути освобождения заключенных были преодолены благодаря катарско-египетским контактам с обеими сторонами». ХАМАС должен освободить 13 израильтян и семь граждан других стран. Израилем будут освобождены 39 палестинцев.
Напомним, военное крыло движения ХАМАС «Бригады Иззэддина аль-Кассама» заявило об отсрочке освобождения второй группы израильских заложников. «Бригады» заявили, что Израиль должен выполнить свои обязательства по сделке, в том числе касающиеся въезда грузовиков с гуманитарной помощью в северную часть сектора Газа. Израиль пригрозил ХАМАС возобновить атаки при отказе от освобождения заложников. ХАМАС заявило, что Израиль нарушил достигнутое соглашение о перемирии.