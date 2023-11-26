Возврат к опыту СССР видится единственно адекватным. В Европу нас скоро вернут (а в Азию РФС явно не хочет), и к этому возвращению нужно быть во всеоружии: с огромным количеством молодых профессиональных футболистов, которые сейчас бесцельно бегают по саратовским и хабаровским дворам.5 комментариев
ЦАХАЛ заявил о ликвидации пяти командиров ХАМАС до начала перемирия
Израильские военные до начала перемирия в секторе Газа ликвидировали пять высокопоставленных командиров палестинского движения ХАМАС, заявила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ).
В сообщении говорится, что авиация Армии обороны Израиля еще до начала оперативной паузы ликвидировала пять высокопоставленных командиров ХАМАС в секторе Газа, передает ТАСС.
Ранее боевое крыло радикального палестинского движения ХАМАС – группировка «Бригады Иззэддина аль-Кассама» – заявила о гибели четырех своих главарей.
В субботу ХАМАС подтвердило продолжение перемирия с Израилем.