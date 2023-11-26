В ХАМАС подтвердили гибель четырех главарей

Байден заявил, что его сотрудничество с Саудовской Аравией стало одной из причин атаки ХАМАС на Израиль
Байден выразил уверенность, что «одной из причин нападения» стала «осведомленность» ХАМАС об «очень тесном сотрудничестве» президента США с саудовцами и другими региональными игроками ради установления мира в регионе путем признания Израиля и его права на существование». При этом Байден заявил, что «не может подтвердить» сказанное, передает ТАСС.
Американский президент считает, что «в регионе существует поразительный интерес» к достижению мира с Израилем и «большинство арабских стран знает об этом». Байден заявил, что страны региона «координируют действия с целью перемены динамики в сторону долгосрочного мира».
Он рассчитывает, что «арабский мир и остальная часть региона будут оказывать давление на все стороны» для урегулирования конфликта. При этом Байден не знает, сколько продлятся военные действия. По его словам, шансы на продление паузы в боевых действиях в секторе Газа существуют, и они высоки. Он заявил, что мировое сообщество должно «обновить решимость» добиваться двухгосударственного решения проблемы на Ближнем Востоке.
Президент США заявил, что призывал премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху «сконцентрировать внимание на том, чтобы попытаться уменьшить число жертв, пока он старается уничтожить ХАМАС, что является его законной целью».
Напомним, власти Саудовской Аравии сообщили администрации президента США о решении приостановить нормализацию отношений с Израилем из-за обострения палестино-израильского конфликта.