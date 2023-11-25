Глубина Вознесенского, а вместе с ним и Толстого, Достоевского, Чехова, оказалась исторически куда более всесильной, чем в 1986 году предполагал Рейган. Говорить на равных с Владимиром Путиным и Россией в области культуры американскому политическому истеблишменту трудно. Традиции не те.9 комментариев
Мать призналась в убийстве малолетних детей в Псковской области
В Псковской области женщина призналась в убийстве собственных детей, следует из ролика, опубликованного Следственным комитетом России.
Женщина в ролике продемонстрировала, как убивала детей через удушение, передает ТАСС.
На видео она сообщила, что «прикрыла рукой рот». По данным ведомства, с августа по ноябрь в Великих Луках она задушила двух сыновей полутора и четырех лет. Она оставила тела в квартире и уехала еще с двумя детьми в деревню, где убила восьмилетнюю дочь.
Мать пояснила, что ее дочь заболела, но та не стала вызывать скорую помощь.
Подозреваемую арестовали, ей грозит до 25 лет лишения свободы.
Ранее в ноябре житель Удмуртии смертельно ранил ножом двух маленьких детей из-за бракоразводного процесса с супругой.