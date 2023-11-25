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    Глубина Вознесенского, а вместе с ним и Толстого, Достоевского, Чехова, оказалась исторически куда более всесильной, чем в 1986 году предполагал Рейган. Говорить на равных с Владимиром Путиным и Россией в области культуры американскому политическому истеблишменту трудно. Традиции не те.

    9 комментариев
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян России незачем относиться к мигрантам по-арабски

    Опыт стран Персидского залива во взаимоотношениях с мигрантами, который многие сейчас призывают перенимать, для России вообще неприменим. Мы слишком разные страны, живем в разной географии и у нас совершенно разные национальные интересы.

    41 комментарий
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Если нельзя сформулировать госидеологию, то и не надо ее хотеть

    Если, конечно, держать русский народ, который, между прочим, сражается на передовой, за быдло, то можно попытаться втюхать ему коктейль из пыльных старых установок в духе «четыре ноги хорошо, две – плохо».

    77 комментариев
    25 ноября 2023, 19:51

    Мать призналась в убийстве малолетних детей в Псковской области

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В Псковской области женщина призналась в убийстве собственных детей, следует из ролика, опубликованного Следственным комитетом России.

    Женщина в ролике продемонстрировала, как убивала детей через удушение, передает ТАСС.

    На видео она сообщила, что «прикрыла рукой рот». По данным ведомства, с августа по ноябрь в Великих Луках она задушила двух сыновей полутора и четырех лет. Она оставила тела в квартире и уехала еще с двумя детьми в деревню, где убила восьмилетнюю дочь.

    Мать пояснила, что ее дочь заболела, но та не стала вызывать скорую помощь.

    Подозреваемую арестовали, ей грозит до 25 лет лишения свободы.

    Ранее в ноябре житель Удмуртии смертельно ранил ножом двух маленьких детей из-за бракоразводного процесса с супругой.

    24 ноября 2023, 21:32
    Арахамия рассказал, как Джонсон заставил Украину воевать с Россией

    Лидер «Слуги народа» Арахамия: Конфликт на Украине мог закончиться в 2022 году

    Арахамия рассказал, как Джонсон заставил Украину воевать с Россией
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Конфликт на Украине мог закончиться весной прошлого года, если бы Киев согласился на нейтральный статус, заявил лидер фракции «Слуга народа» Давид Арахамия, пишут украинские СМИ.

    По словам Арахамии, в ходе переговоров Россия требовала от Украины принять нейтральный статус. «Это было главное для них: они были готовы закончить войну, если мы примем нейтралитет, как Финляндия когда-то. И дадим обязательство, что не будем вступать в НАТО. Это основное», – рассказал Арахамия, пишет издание «Страна».

    Отвечая на вопрос, почему Киев отказался остановить конфликт, Арахамия ответил, что на это решение повлиял премьер Британии. «В Киев тогда приехал Борис Джонсон и сказал, что он не хочет ничего с россиянами подписывать и «давайте будем просто воевать», – рассказал Арахамия.

     Издание отмечает, что ранее СМИ уже сообщали об отказе Киева подписывать соглашение весной прошлого года после переговоров с Джонсоном, теперь же лидер президентской фракции Арахамия это фактически подтвердил.

    Ранее газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему Зеленский вместо согласия на нейтральный и безъядерный статус страны решил добиваться «победы на поле боя».

    Коментарии (62)
    24 ноября 2023, 22:18
    Вассерман объяснил мощный луч из космоса неизвестной природы
    Вассерман объяснил мощный луч из космоса неизвестной природы
    @ Владимир Гердо/ТАСС

    Tекст: Татьяна Косолапова

    Элементарные частицы в космосе могут разгоняться до скорости света и приобретать колоссальную энергию. Механизм этого разгона давно известен и хорошо изучен, сказал газете ВЗГЛЯД член комитета Госдумы по просвещению, публицист Анатолий Вассерман, комментируя обнаружение астрофизиками мощнейшего космического луча неизвестной природы.

    В США астрофизики международного проекта Telescope Array обнаружили второй по мощности из когда-либо наблюдаемых космических лучей. При этом его природу пока определить не удается.

    «Это не лучи, а элементарные частицы. Они сильно разгоняются в магнитных полях. И там же они разворачиваются на какой-то угол (он зависит от конкретных обстоятельств). А в зависимости от того, как первоначально двигались частицы относительно этих магнитных полей, они могут там тормозиться или разгоняться», – говорит Вассерман.

    Поскольку носителей магнитных полей в космосе очень много и они очень разные, продолжает собеседник, то частица, пролетевшая через многие магнитные поля, может приобретать колоссальную скорость и энергию. И хотя эта скорость не может превышать скорость света, разгон частиц все равно может быть очень большим, а значит, и энергию частица приобретает серьезную.

    Он подчеркивает, что согласно законам теории относительности, скорость частиц ограничена, но их энергия все равно может расти неограниченно. Также вместе с энергией частица накапливает массу, становясь тяжелее.

    «Что касается природы конкретной частицы, то по результатам фиксации прохождения этой частицы через прибор, ученым, видимо, не удалось разобраться, какая именно эта частица. Но это не отменяет того факта, что механизм разгона частиц в космосе очень хорошо известен и давно подробно изучен. Данное явление просто очень ярко проявилось, ничего более», – заключил Вассерман.

    Ранее ученые из Австралии и США создали метод, который помог найти невидимый до этого холодный сгусток газа в десяти световых лет от Земли. Местоположение холодных газов они определяли с помощью радиосигналов от далеких мерцающих галактик.

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    25 ноября 2023, 09:56
    Пушков оценил вердикт нейросети о высадке американцев на Луну
    Пушков оценил вердикт нейросети о высадке американцев на Луну
    @ Нина Зотина/РИА Новости

    Tекст: Кристина Цыцура

    Заявление американской нейросети о том, что фотографии с космонавтами NASA на Луне является подделкой, подтверждает ряд доводов о неподлинности этих изображений, предположил сенатор Алексей Пушков

    Он отметил, что для такого вывода и человеческого интеллекта вполне достаточн .

    «Но если подделку подтверждает и искусственный интеллект, значит, отпадают вообще какие-то ни было сомнения», – написал он в Telegram-канале.

    Ранее стало известно, почему «Луна-25» не показала «следы» американцев на Луне.

    Коментарии (185)
    25 ноября 2023, 09:37
    В центре Киева прогремели новые взрывы

    В центре Киева и со стороны аэропорта Жуляны прогремели новые взрывы

    В центре Киева прогремели новые взрывы
    @ Xinhua/Global Look Press

    Tекст: Кристина Цыцура

    В субботу утром в Киеве были слышны взрывы в центре города и со стороны аэропорта Жуляны, сообщили очевидцы.

    По словам одного из местных жителей, сильные взрывы были слышны примерно в 5.00, передает ТАСС.

    По словам другого, «сейчас слышны новые взрывы: в Голосеевском районе, со стороны Жулян, а также сильный взрыв где-то на Печерске в центре». После сообщений о взрывах в Киеве в ряде районов пропал свет, а в небе заметили дроны, рассказали горожане.

    Ранее украинские СМИ сообщали о взрывах в Кропивницком (Кировограде).

    Коментарии (24)
    25 ноября 2023, 11:00
    На Украине заявили о рекордном количестве выпущенных по Киеву БПЛА
    На Украине заявили о рекордном количестве выпущенных по Киеву БПЛА
    @ Антон Вергун/РИА Новости

    В ночь на 25 ноября ВС России выпустили по украинской столице рекордное количество беспилотников, заявили украинские воздушные силы.

    О заявлении Воздушных сил Украины сообщает RT со ссылкой на издание «СТРАНА.ua».

    Позже стало известно, что магистральные воздушные ЛЭП и линии распределения облэнерго в центральном районе Украины получили повреждения. Начат ремонт линий электропередач, на период работ возможны ограничения энергоснабжения в Киеве и в Киевской области, передает ТАСС.

    Ранее сообщалось, что в Киеве и в Кропивницком (Кировограде) прозвучали серии взрывов, которые раздавались с 5.00.

    Коментарии (29)
    25 ноября 2023, 14:56
    Захарова заступилась за высмеянного Сунака
    Захарова заступилась за высмеянного Сунака
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Британский премьер и лидер консерваторов Риши Сунак, недавно осмеянный оппозицией из лейбористов за «неправильное использование молотка», оказался жертвой манипуляций, в ролике, где политик якобы «неправильно» использует инструмент, не показали контекста ситуации, сообщила представитель МИД Мария Захарова.

    Лейбористы опубликовали ролик с Сунаком, где тот бьет по детали не бойком молотка, а боковой частью. Они сделали под публикацией ироничную подпись, в которой отмечается, что Сунак не в состоянии правильно работать молотком, рассказала Захарова в своем Telegram-канале.

    Она обратила внимание на то, что сам ролик – часть сюжета британского телеканала iTV. В сюжете Сунак посетил ювелирную мастерскую в Йоркшире, мастер специально сказала премьеру ударить боковой частью молотка.

    Лейбористкая партия опубликовала обрезанную часть ролика, где совета мастера нет.

    Захарова отметила, что подобная манипуляция лейбористов – «ровно то, что на Западе делают с Россией», когда берут определенные фрагменты видео, аудио, вырванные из контекста цитаты и говорят лишь о какой-то определенной части шагов российской стороны, преподнося это с противоположным изначальному смыслом.

    При этом опровержения, основанные на фактах, на Западе не видят или сознательно замалчивают, подчеркнула дипломат. С Сунаком дезинформация носила точечный характер и могла быть купирована, но «антироссийская же медиакампания носит характер пандемии», заключила Захарова.

    Коментарии (9)
    25 ноября 2023, 10:56
    Глава СБУ заявил, что Крымский мост «обречен»

    Глава СБУ Малюк заявил, что Крымский мост «обречен»

    Глава СБУ заявил, что Крымский мост «обречен»
    @ Константин Михальчевский/РИА Новости

    Tекст: Кристина Цыцура

    Украина сделает все, чтобы Крымский мост был уничтожен, заявил руководитель Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Малюк в интервью каналу «1+1».

    Он напомнил, что объект уже пережил два террористических акта, пообещав «много сюрпризов» в будущем, передает «360».

    Ранее представитель Минобороны Украины Наталья Гуменюк заявляла, что у Крымского моста осталось мало времени. В МИД России назвали подобные высказывания неприкрытым экстремизмом.

    В Госдуме же заявляли об отсутствии срока давности у теракта на Крымском мосту.

    Коментарии (42)
    25 ноября 2023, 17:46
    Эксперт объяснил тактику России при запуске рекордного количества БПЛА по Киеву

    Военный эксперт Кнутов объяснил тактику России при запуске рекордного количества БПЛА по Киеву

    Эксперт объяснил тактику России при запуске рекордного количества БПЛА по Киеву
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Алёна Задорожная

    Россия использует наиболее дешевый, но эффективный способ противодействия противнику, запуская большое количество беспилотников. Эта тактика позволяет одномоментно выполнять сразу две задачи, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Юрий Кнутов. Ранее на Украине заявили о рекордном количестве выпущенных по Киеву БПЛА.

    «Применение беспилотников – наиболее дешевый, но в то же время крайне эффективный способ противодействия противнику. Судя по всему, Украине пришлось иметь дело с настоящим роем дронов, с которым не каждая система ПВО может справиться», – сказал военный эксперт Юрий Кнутов.

    «Так как наше военное ведомство пока не подтверждало удары, мы можем предположить, что атака была направлена на повреждение объектов энергоинфраструктуры. Также нельзя исключать поражения складов. Если подтвердится история с энергоснабжением, это будет означать, что Россия решила повторить тактику прошлого года», – рассуждает эксперт.

    «Так или иначе, применение большого количества беспилотников одномоментно необходимо для решения сразу двух задач. Во-первых, мы таким образом можем прощупать уязвимые места в системе ПВО противника. А во-вторых, попутно поразить ряд важных целей», – заключил аналитик.

    В ночь на 25 ноября ВС России выпустили по украинской столице рекордное количество беспилотников, заявили украинские воздушные силы. Позже стало известно, что магистральные воздушные ЛЭП и линии распределения облэнерго в центральном районе Украины получили повреждения. Начат ремонт линий электропередач, на период работ возможны ограничения энергоснабжения в Киеве и в Киевской области, передает ТАСС.

    Ранее сообщалось, что в Киеве и в Кропивницком (Кировограде) прозвучали серии взрывов, которые раздавались с 5.00. Воздушная тревога объявлялась в Киеве, Киевской, Полтавской, Кировоградской, Днепропетровской, Николаевской, Сумской, Харьковской, Черниговской и Черкасской областях Украины, а также на подконтрольной Киеву части Херсонской области.

    «Военкоры Русской весны» писали, что Украина находится «под мощнейшей массированной атакой». Telegram-канал Семена Пегова WarGonzo указывал, что «украинские СМИ и паблики сообщают об атаке дронов-камикадзе на Киев», причем «подобной массовой атаки не было с лета 2023 года».

    Коментарии (12)
    25 ноября 2023, 16:28
    Захарова ответила на признание Чичваркина в проигрыше
    Захарова ответила на признание Чичваркина в проигрыше
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Бизнесмену и иноагенту Евгению Чичваркину следует признаваться не в том, что западные санкции не помешали России, а в том, что США изначально хотели ударить по Евросоюзу, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    Захарова в своем Telegram-канале обратила внимание на ролик, в котором Чичваркин признал победу за Россией.

    Она отметила, что нужно признаваться в другом – в том, что США изначально планировали нанести стратегическое поражение именно Евросоюзу.

    Сходным образом США поступили и с Израилем, гарантировав ему безопасность, и замкнув ближневосточную стратегию на себя, заключила дипломат.

    В июне 2023 года Чичваркин говорил, что российская сторона побеждает в противостоянии на Украине.

    Коментарии (17)
    25 ноября 2023, 09:32
    Зеленский заявил о необходимости получить три «победы» на Западе
    Зеленский заявил о необходимости получить три «победы» на Западе
    @ imago images/Global Look Press

    Tекст: Кристина Цыцура

    Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что необходимо одержать три «победы» на Западе, чтобы сохранить помощь союзников и решить важные для Киева задачи.

    По словам украинского лидера, первая победа – это непростая победа над конгрессом. Вторая задача, по мнению Зеленского, это добиться выделения помощи Украине со стороны ЕС в размере 50 млрд евро, передает РИА «Новости».

    «Третьей историей» он назвал «открытый диалог» о членстве его страны в ЕС.

    Ранее сообщалось, что на Украине разработали комплексный план мобилизации.

    Коментарии (24)
    25 ноября 2023, 06:52
    Опубликовано видео уничтожения украинских безэкипажных катеров

    Минобороны России показало уничтожение украинских безэкипажных катеров авиацией Черноморского флота

    Опубликовано видео уничтожения украинских безэкипажных катеров
    @ кадр из видео РИА «Новости»

    Tекст: Антон Антонов

    Минобороны России опубликовало видеозапись того, как самолеты Су-30СМ и Су-24М морской авиации Черноморского флота патрулируют акваторию у берегов Крыма и уничтожают украинские безэкипажные катера.

    Как сообщает Черноморский флот, Су-30СМ и Су-24М должны находить безэкипажные катера и скоростные десантные лодки ВСУ и уничтожать их с помощью авиационных пушек и бомб. Также Су-30СМ эффективны в борьбе с украинскими БПЛА – летчики уничтожили уже несколько десятков беспилотников над Черным морем, передает РИА «Новости».

    В среду сообщалось, что в западной части акватории Черного моря были обнаружены и уничтожены четыре безэкипажных катера ВМС Украины.

    Коментарии (9)
    25 ноября 2023, 05:27
    Одесский суд отменил решение о переименовании улицы в честь Бандеры

    Одесский суд отменил решение о переименовании улиц в поселке Доброслав в честь Бандеры и украинских националистов

    Tекст: Антон Антонов

    Решение о переименовании двух улиц в поселке Доброслав в честь предводителя Организации украинских националистов* Степана Бандеры и боевиков Украинской повстанческой армии отменено Одесским окружным административным судом, сообщили украинские СМИ.

    Иск с требованием об отмене переименования подали два предпринимателя. Суд счел, что улицы переименовали с нарушением процедуры – не было общественного обсуждения и слушаний, передает ТАСС.

    Переименованы были улицы Ивана Мичурина и Григорьевского Десанта. Улица Григорьевского Десанта получила это название в честь первого морского десанта советского флота в Черном море во время Великой Отечественной войны.

    В апреле сообщалось, что по итогам голосования Доброславского поселкового совета появились улицы Европейская, Степана Бандеры и Героев УПА, передает РИА «Новости».

    В ноябре на территории Градижской общины в Полтавской области переименовали 80 улиц, в том числе названную в честь уроженца региона Николая Гоголя, а также Владимира Маяковского и Петра Чайковского.

    Коментарии (16)
    25 ноября 2023, 07:35
    Взрывы прогремели в Киеве

    Взрывы произошли в Киеве и Кропивницком

    Взрывы прогремели в Киеве
    @ Aleksandr Gusev/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    В Киеве и в Кропивницком (Кировограде) прозвучали серии взрывов, сообщают украинские СМИ.

    Украинские СМИ сообщили, что «в Киеве слышны взрывы». Позднее поступили сообщения, что в городе снова произошла «серия громких взрывов», передает РИА «Новости».

    В некоторых районах Киева начались перебои со светом, передает «Регнум».

    Серия взрывов прогремела и в административном центре Кировоградской области, передает ТАСС.

    Воздушная тревога объявлена в Киеве, Киевской, Полтавской, Кировоградской, Днепропетровской, Николаевской, Сумской, Харьковской, Черниговской и Черкасской областях Украины, а также на подконтрольной Киеву части Херсонской области.

    «Военкоры Русской весны» пишут, что Украина находится «под мощнейшей массированной атакой».

    Telegram-канал Семена Пегова WarGonzo пишет, что «украинские СМИ и паблики сообщают об атаке дронов-камикадзе на Киев», причем «подобной массовой атаки не было с лета 2023 года».

    Напомним, в четверг сообщалось, что в городе Кривой Рог Днепропетровской области Украины в результате взрыва поврежден объект инфраструктуры.

    Коментарии (8)
    24 ноября 2023, 21:20
    На Украине разработали комплексный план мобилизации

    На Украине подготовили комплексный план мобилизации

    На Украине разработали комплексный план мобилизации
    @ Global Look Press

    Tекст: Кристина Цыцура

    Новый комплексный план проведения мобилизации на Украине представят на следующей неделе, сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

    Глава страны назвал вопрос мобилизации сложным и актуальным. Новый план, касающийся проведения мобилизации, будет представлен Зеленскому на следующей неделе, передает ТАСС.

    Всеобщая мобилизация на Украине была объявлена в феврале прошлого года. Она неоднократно продлевалась, при этом делается все возможное, чтобы мужчины призывного возраста не могли уклониться от службы.

    Ранее секретарь СНБО Украины Алексей Данилов сообщил, что власти согласились провести демобилизацию срочников, чей срок службы истек.

    Коментарии (16)
    25 ноября 2023, 16:07
    Вторая за день подпорная стена частично разрушилась на трассе на южном берегу Крыма
    Вторая за день подпорная стена частично разрушилась на трассе на южном берегу Крыма
    @ Алексей Павлишак/ТАСС

    Tекст: Кристина Цыцура

    Частичное разрушение стены зафиксировали на автодороге Ливадия – Симеиз на южном берегу Крыма, сообщил глава Минтранспорта региона Николай Лукашенко.

    Он заявил, что аварийный участок будет огражден, установят соответствующие маячки, передает РИА «Новости».

    Ранее в Севастополе обрушилась подпорная стена на проезжую часть. Сейчас движение транспорта на этом участке восстановлено.

    Коментарии (3)
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