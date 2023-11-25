Мать призналась в убийстве малолетних детей в Псковской области

Tекст: Алексей Дегтярев

Женщина в ролике продемонстрировала, как убивала детей через удушение, передает ТАСС.

На видео она сообщила, что «прикрыла рукой рот». По данным ведомства, с августа по ноябрь в Великих Луках она задушила двух сыновей полутора и четырех лет. Она оставила тела в квартире и уехала еще с двумя детьми в деревню, где убила восьмилетнюю дочь.

Мать пояснила, что ее дочь заболела, но та не стала вызывать скорую помощь.

Подозреваемую арестовали, ей грозит до 25 лет лишения свободы.

Ранее в ноябре житель Удмуртии смертельно ранил ножом двух маленьких детей из-за бракоразводного процесса с супругой.