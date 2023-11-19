Житель Удмуртии зарезал двух малолетних детей из-за развода с женой

СК: Житель Удмуртии убил двух маленьких сыновей из-за развода с женой

Tекст: Дмитрий Зубарев

По сообщению ведомства, СК по Удмуртии возбудило уголовное дело в связи с убийством двух малолетних детей, тела которых обнаружены в Кезском районе 18 ноября, по подозрению в убийстве детей задержан их 29-летний отец, передает РИА «Новости».

В СК добавили, что подозреваемый, испытывая личную неприязнь к супруге в связи с разводом, ударил спящих семилетнего сына и трехлетнюю дочь ножом в сердце, в результате полученных ранений дети скончались. После совершения преступления мужчина скрылся, в ходе розыскных мероприятий задержан полицейскими в лесу.

В ведомстве отметили, что в ближайшее время суд рассмотрит ходатайство следствия об аресте задержанного.

Ранее в Удмуртии 43-летний житель города Воткинска убил сожительницу в ходе ссоры, возникшей из-за упрека по поводу того, что женщина долго не убирает новогоднюю искусственную елку.