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Житель Удмуртии зарезал двух малолетних детей из-за развода с женой
СК: Житель Удмуртии убил двух маленьких сыновей из-за развода с женой
Житель Удмуртии смертельно ранил ножом двух маленьких детей из-за бракоразводного процесса с супругой, мужчина задержан в лесу, сообщили в СК по региону.
По сообщению ведомства, СК по Удмуртии возбудило уголовное дело в связи с убийством двух малолетних детей, тела которых обнаружены в Кезском районе 18 ноября, по подозрению в убийстве детей задержан их 29-летний отец, передает РИА «Новости».
В СК добавили, что подозреваемый, испытывая личную неприязнь к супруге в связи с разводом, ударил спящих семилетнего сына и трехлетнюю дочь ножом в сердце, в результате полученных ранений дети скончались. После совершения преступления мужчина скрылся, в ходе розыскных мероприятий задержан полицейскими в лесу.
В ведомстве отметили, что в ближайшее время суд рассмотрит ходатайство следствия об аресте задержанного.
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