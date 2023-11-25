Глубина Вознесенского, а вместе с ним и Толстого, Достоевского, Чехова, оказалась исторически куда более всесильной, чем в 1986 году предполагал Рейган. Говорить на равных с Владимиром Путиным и Россией в области культуры американскому политическому истеблишменту трудно. Традиции не те.8 комментариев
Новый президент Аргентины отказался от идеи перехода на доллар
Новый президент Аргентины Хавьер Милей, который говорил о планах ликвидировать Центральный банк и заменить нацвалюту на доллар, от последней идеи решил отказаться, пишет газета Financial Times.
Отмечается, что после победы Милей поменял свое мнению по некоторым вопросам. Так, он больше не рассматривает экономиста Эмилио Окампо на пост главы Центробанка, а единственной целью назначения Окампо в ЦБ была долларизация, передает RT.
Ранее политолог заявлял, что новый президент Аргентины может попытаться реализовать все свои предвыборные обещания, но шансов на успех мало.