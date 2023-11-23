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В Москве начался слет волонтеров из новых регионов России
Открытие слета волонтеров из новых регионов России состоялось в Москве
Лучшие представители движения Волонтеры Победы из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей приняли участие в торжественном открытии слета волонтеров новых субъектов России «Это Родина моя!», прошедшем в Музее Победы на Поклонной горе в Москве.
На мероприятии выступил первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко. «Приветствую участников, организаторов и гостей слета Волонтеров Победы новых субъектов России «Это Родина моя!». Уже на протяжении восьми лет Всероссийское общественное движение Волонтеры Победы объединяет сотни тысяч неравнодушных людей, защищающих историческую правду в России и за рубежом», – обратился он к гостям слета, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.
Кириенко отметил, что Волонтеры Победы в числе первых по всей стране встали в поддержку жителей освобождаемых населенных пунктов и занялись помощью новым российским регионам. «Вы ведете колоссальную работу по восстановлению исторической правды, организуете просветительские патриотические мероприятия для молодежи. Вы бережно относитесь к великой памяти о подвиге героев, будь то шефство над Саур-Могилой или же вручение Георгиевских лент на недавно освобожденных территориях. Даже под обстрелами вы навещаете ветеранов Великой Отечественной войны, многие из которых доверяют вам как своим родным, помогаете участникам специальной военной операции, доставляете гуманитарную помощь нуждающимся», – добавил Кириенко.
«Благодарю вас за готовность и умение вести за собой других на благо сильной и процветающей России. Желаю новых достижений, насыщенной просветительской и культурной программы в столице нашей Родины», – заключил он.
«Первые Волонтеры Победы на Донбассе появились еще в 2019 году. В ДНР и ЛНР они выполняли и продолжают выполнять свой долг: они навещают ветеранов, проводят памятные мероприятия, заботятся о памятниках и мемориалах. В прошлом году отделения Движения появились в Запорожской и Херсонской областях», – рассказала исполнительный директор движения Волонтеры Победы Анастасия Рябова.
В ходе торжественного открытия участников поприветствовал герой России, референт управления президента РФ по общественным проектам Алексей Романов. «Волонтеры Победы – это неравнодушные люди с огнём в сердцах. Без этого огня невозможно помогать другим и вставать на защиту Отечества», – отметил он.
Торжественное открытие слета завершилось выступлением заслуженного артиста России Дениса Майданова. Все участники и гости Музея Победы вместе с артистом исполнили песню «Флаг моего государства». В рамках мероприятия добровольцы примут участие в культурной и образовательной программе, которая направлена на развитие патриотического добровольчества, сохранение исторической памяти, изучение истории России, обучение технологиям организации мероприятий и формирования команд. Также участники слета уделят особое внимание подготовке к 80-летию Великой Победы и знакомству с ключевыми задачами и мероприятиями добровольцев.