Достижения Курганской области представили на выставке-форуме «Россия»

Губернатор Курганской области представил достижения региона на выставке-форуме «Россия»

Он рассказал о том, как дотационный регион вышел на первые места в России по ряду показателей, как с помощью создания сети индустриальных парков курганцы смогли устойчиво наращивать индекс промышленного производства, и как удалось преобразовать сельское хозяйство, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

«От символа депрессии к территории быстрого роста. Ключевые показатели в АПК выросли на 150–300%, а в 2022 году Курганская область вообще заняла первое место в стране по росту сельхозпроизводства. До 2030 года планируем создать 13 индустриальных парков, пять из них уже успешно работают, и ни на одном из них уже нет свободных площадей, все занято новыми производствами. Сейчас строим еще три. Поддерживаем приобретение оборудования и строительство цехов, субсидируя до половины стоимости. Отсюда и последовательный рост показателей промышленности», – сказал глава региона.

Как отметил Шумков, по итогам сентября Курганская область заняла первое место среди регионов Урала и Сибири по динамике промышленного производства. Показатель регистрируемой безработицы снизился более чем в 5,8 раза и составляет 0,5%. В то же время растут собственные доходы региона: по данным октября по динамике этого показателя Курганская область заняла 12 место в России.

«Параллельно с этим преображаются города и села – в плане газификации 220 населенных пунктов, построили и отремонтировали 2000 км дорог и десятки мостов. Построено и приведено в порядок более 700 школ, детсадов, больниц, объектов культуры и спорта. Быстро и масштабно благоустраиваются территории. И потихоньку, последовательно меняются сами люди. Они поверили в свои силы, в свой регион, который раньше считали убитым и безнадежно депрессивным», – подчеркнул губернатор.

Особое внимание глава региона уделил развитию агропромышленного комплекса. С 2019 года в отрасли реализовано более 600 инвестиционных проектов. В прошлом году собран рекордный за последние 10 лет урожай зерна и маслосемян. Идет строительство грибоводческой фермы, крупнейшей в Уральском округе – здесь запланированный объем продукции достигнет 11 тыс. тонн. Активно развивается строительство крупных молочных ферм, свиноводческих комплексов. Важным фактором для развития региона стала реализация проекта «Русская мечта», который дает меры поддержки гражданам для строительства своего дома и начала своего дела.

В этот же день посетители смогли принять участие в мастер-классе по изготовлению элементов традиционного зауральского костюма, украшенных синелевой вышивкой «Зауральская синель», посетить консультативный прием врача-консультанта, кандидата медицинских наук Центра Илизарова, а также поучаствовать в розыгрыше путевок в санатории Курганской области, в том числе – в санаторий «Озеро Медвежье», которое по целебным свойствам сравнимо с Мертвым морем. Кроме того, в День Курганской области выступили «Зауральское трио баянистов» и знаменитый фольклорный ансамбль «Цветень».



Международная выставка-форум «Россия» – это важнейшие достижения страны, собранные на одной площадке. Посетителям представлены экспозиции 89 регионов России, ведущих федеральных ведомств, корпораций и общественных организаций. Международная выставка-форум «Россия» проходит с 4 ноября по 12 апреля на территории ВДНХ в Москве.