Путин назвал святой обязанностью эвакуацию россиян из сектора Газа

Tекст: Елизавета Шишкова

Он подчеркнул, что нужно помочь людям, которые страдают от происходящих событий на Ближнем Востоке, передает ТАСС.

Куренков в свою очередь отметил, что сектор Газа уже покинули более 570 из 909 человек, обратившихся к России за помощью в эвакуации.

Министр уточнил, что среди обратившихся за помощью 639 граждан России и 271 палестинец – родственники россиян.

При этом заявок на эвакуацию граждан других государств авиацией МЧС России не поступало. КПП «Рафах» к настоящему моменту уже пересекли 484 гражданина России, а также 87 родственников с иностранным гражданством.

Путин ранее заявил, что ситуация в секторе Газа вышла за грань критической.