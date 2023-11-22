Показательно, что новый аргентинский президент Хавьер Милей сегодня не только самый экзотический лидер в мире, но и самый проамериканский. Удивительно ли, что это в нем сочетается? Пожалуй, не очень.5 комментариев
Путин назвал святой обязанностью эвакуацию россиян из сектора Газа
Эвакуация россиян из сектора Газы – благородная миссия и святая обязанность, заявил президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства, выслушав доклад главы МЧС Александра Куренкова.
Он подчеркнул, что нужно помочь людям, которые страдают от происходящих событий на Ближнем Востоке, передает ТАСС.
Куренков в свою очередь отметил, что сектор Газа уже покинули более 570 из 909 человек, обратившихся к России за помощью в эвакуации.
Министр уточнил, что среди обратившихся за помощью 639 граждан России и 271 палестинец – родственники россиян.
При этом заявок на эвакуацию граждан других государств авиацией МЧС России не поступало. КПП «Рафах» к настоящему моменту уже пересекли 484 гражданина России, а также 87 родственников с иностранным гражданством.
Путин ранее заявил, что ситуация в секторе Газа вышла за грань критической.