Путин заявил о выходе ситуации в секторе Газа за грань критической

Перед началом чрезвычайного заседания правительства, посвященного ситуации с заложниками, Нетаньяху заявил, что предстоящее решение «полностью поддерживают» все службы безопасности Израиля.

Нетаньяху отметил, что все израильские войска «останутся в безопасности во время режима прекращения огня», их «боевые возможности будут улучшены именно за эти дни тишины», передает ТАСС .

Он подчеркнул, что «война продолжается и будет продолжена», пока Израиль не уничтожит ХАМАС и не выполнит остальные цели – «возвращение всех заложников» и «создание ситуации, при которой после ХАМАС сектор Газа более не будет представлять опасность для Израиля». Нетаньяху сказал, что палестинский анклав должен «перестать быть территорией, на которой процветает террор».

Израильский премьер рассказал, что президент США Джо Байден оказал Израилю содействие, добившись для него улучшения условий сделки по освобождению заложников. Нетаньяху заявил: «Я общался с нашим другом, президентом США Джо Байденом, и я потребовал от него вмешаться, чтобы сделка была улучшена, и ее условия действительно были улучшены».

Нетаньяху не стал раскрывать условия соглашения, которое предстоит в ближайшие часы утвердить израильским властям.

Напомним, СМИ и источники сообщают, что режим прекращения огня будет установлен на четыре или пять дней, ХАМАС обязуется отпустить 50 удерживаемых движением женщин и детей в обмен на около 150 палестинских заключенных.

