  • Новость часаКедми: Обмен заложниками не станет началом разрядки между Израилем и ХАМАС
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    Показательно, что новый аргентинский президент Хавьер Милей сегодня не только самый экзотический лидер в мире, но и самый проамериканский. Удивительно ли, что это в нем сочетается? Пожалуй, не очень.

    5 комментариев
    Владимир Можегов Владимир Можегов ФРС против Кеннеди

    22 ноября – 60 лет со дня убийства президента США Джона Кеннеди. Оливер Стоун уверен, что убийство Кеннеди – государственный переворот, осуществленный военными и ЦРУ. Но не все так просто.

    13 комментариев
    Никита Коваленко Никита Коваленко «Аргентинский Ельцин» может оказаться эффективнее оригинала

    Россия, если приложит усилия, наверняка сумеет наладить диалог с новым экстравагантным президентом Аргентины. Да и взаимоотношения уходящей аргентинской администрации с Россией были достаточно прохладными, так что Москве тут терять в принципе нечего.

    21 комментарий
    22 ноября 2023, 14:14

    Путин заявил о выходе ситуации в секторе Газа за грань критической

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Ситуация в секторе Газа давно вышла за грань критической, заявил президент России Владимир Путин.

     «Попросил бы (главу МЧС) Куренкова Александра Вячеславовича сказать, как идет работа по эвакуации россиян из сектора Газа и доставке гуманитарной помощи в сектор Газа. Там ситуация давно уже вышла за грань критической, к нам обратилось 900 человек с просьбой вывезти оттуда, из них 639 граждан России и еще 271 человек – это их родственники», – сказал Путин, передает ТАСС.

    Напомним, 22 ноября из сектора Газа в Москву доставлены еще 28 россиян и членов их семей.

    21 ноября 2023, 23:50
    Нетаньяху заявил о необходимости принять тяжелое решение по сделке с ХАМАС

    Нетаньяху заявил о необходимости принять тяжелое решение по сделке об освобождении удерживаемых ХАМАС заложников

    Нетаньяху заявил о необходимости принять тяжелое решение по сделке с ХАМАС
    @ JINI/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Израиль должен принять тяжелое, но правильное решение об освобождении части заложников, захваченных палестинским движением ХАМАС, заявил глава израильского правительства Биньямин Нетаньяху.

    Перед началом чрезвычайного заседания правительства, посвященного ситуации с заложниками, Нетаньяху заявил, что предстоящее решение «полностью поддерживают» все службы безопасности Израиля.

    Нетаньяху отметил, что все израильские войска «останутся в безопасности во время режима прекращения огня», их «боевые возможности будут улучшены именно за эти дни тишины», передает ТАСС.

    Он подчеркнул, что «война продолжается и будет продолжена», пока Израиль не уничтожит ХАМАС и не выполнит остальные цели – «возвращение всех заложников» и «создание ситуации, при которой после ХАМАС сектор Газа более не будет представлять опасность для Израиля». Нетаньяху сказал, что палестинский анклав должен «перестать быть территорией, на которой процветает террор».

    Израильский премьер рассказал, что президент США Джо Байден оказал Израилю содействие, добившись для него улучшения условий сделки по освобождению заложников. Нетаньяху заявил: «Я общался с нашим другом, президентом США Джо Байденом, и я потребовал от него вмешаться, чтобы сделка была улучшена, и ее условия действительно были улучшены».

    Нетаньяху не стал раскрывать условия соглашения, которое предстоит в ближайшие часы утвердить израильским властям.

    Напомним, СМИ и источники сообщают, что режим прекращения огня будет установлен на четыре или пять дней, ХАМАС обязуется отпустить 50 удерживаемых движением женщин и детей в обмен на около 150 палестинских заключенных.

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    22 ноября 2023, 04:25
    Власти Израиля согласились на сделку с ХАМАС

    Haaretz сообщила о согласии властей Израиля на сделку о временном прекращении огня с ХАМАС

    Власти Израиля согласились на сделку с ХАМАС
    @ Ayal Margolin/JINI/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Кабмин Израиля проголосовал за сделку с палестинским движением ХАМАС, которая предусматривает временное прекращение огня в секторе Газа, сообщают СМИ.

    Согласно договоренностям, в секторе Газа будет введена гуманитарная пауза, передает ТАСС со ссылкой на Axios.

    Ожидается обмен заложников, захваченных ХАМАС, на палестинских заключенных из израильских тюрем, передает РИА «Новости» со ссылкой на Haaretz.

    По данным Associated Press, «ХАМАС должен освободить 50 из примерно 240 заложников... в течение периода в четыре дня». Режим прекращения огня будет продлеваться на один день за каждые 10 освобожденных заложников. Сначала освободят женщин и детей.

    Напомним, глава израильского правительства Биньямин Нетаньяху заявлял, что Израиль должен принять тяжелое, но правильное решение по сделке с ХАМАС. Он также подчеркнул, что «война продолжается и будет продолжена», пока Израиль не уничтожит ХАМАС.

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    21 ноября 2023, 17:20
    Путин: США не способны разрешить конфликт на Ближнем Востоке

    Tекст: Валерия Городецкая

    Попытки США в единоличном порядке разрешить конфликт Палестины и Израиля нежизнеспособны, заявил президент России Владимир Путин в ходе онлайн-саммита БРИКС.

    По словам российского лидера, США стремятся стать единственным посредником в урегулировании палестино-израильского конфликта, блокируя деятельность ближневосточного «квартета», следствием чего стала гуманитарная катастрофа в секторе Газа, передает ТАСС.

    «Тем самым история наглядно показала нежизнеспособность и контрпродуктивность единоличных попыток [США] разрубить «палестинский узел», – резюмировал Путин.

    Он также указал на риск распространения конфликта Палестины и Израиля. «Важно не допустить втягивания в войну на Ближнем Востоке других государств и какого-либо расширения географии конфликта, а также сохранить хрупкий межконфессиональный мир», – подчеркнул российский президент.

    Ранее Путин призвал объединить усилия для прекращения палестино-израильского конфликта.

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    21 ноября 2023, 17:04
    Путин: Россия инициирует продолжение обсуждения БРИКС ближневосточного конфликта

    Путин назвал полезным продолжение обсуждения в БРИКС палестино-израильского конфликта

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин считает полезным продолжить обсуждение в БРИКС ситуации на Ближнем Востоке, об этом он заявил на внеочередном саммите БРИКС, посвященном ситуации в Газе.

    «Считаем крайне полезным продолжить обсуждение в рамках БРИКС дальнейшего развития палестино-израильского противостояния. Если нет возражений, уважаемые коллеги, то в ходе предстоящего в следующем году российского председательства в объединении будем инициировать возможные контакты, в том числе по видеосвязи, по данной проблематике», – приводит его слова РИА «Новости».

    Ранее Путин, выступая на внеочередном онлайн-саммите БРИКС по ситуации в секторе Газа, назвал своевременной инициативу ЮАР провести это мероприятие.

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    22 ноября 2023, 11:03
    Израиль опубликовал список подлежащих освобождению палестинских заключенных

    Минюст Израиля опубликовал список подлежащих освобождению палестинских заключенных

    Израиль опубликовал список подлежащих освобождению палестинских заключенных
    @ Annette Riedl/DPA/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Министерство юстиции Израиля опубликовало список палестинских заключенных, которые будут освобождены в рамках соглашения, достигнутого с ХАМАС, о возвращении удерживаемых в секторе Газа заложников.

    В списке фигурируют данные 300 палестинских заключенных – это вдвое больше числа, которое Израиль изначально согласился освободить в обмен на удерживаемых в секторе Газа 50 заложников, передает ТАСС сообщение радио Kan.

    В свою очередь газета The Times of Israel отмечает, что публикация списка позволяет израильтянам обжаловать освобождение конкретных заключенных в судебных инстанциях Израиля.

    По информации издания, в списке, опубликованном израильской стороной, фигурируют имена 13 палестинских женщин, которые были осуждены за попытки терактов, а также 287 подростков в возрасте до 18 лет, задержанных за беспорядки на Западном берегу реки Иордан или в Восточном Иерусалиме.

    После публикации, добавляет Kan, сделка между Израилем и ХАМАС переходит на стадию реализации.

    Израильский канал i24 добавил, что ХАМАС, как ожидается, будет отпускать в день по 12 человек. Сперва женщин и детей будут передавать Красному Кресту.

    Ранее в Армии обороны Израиля высказывали опасения по поводу того, что движение ХАМАС может использовать перемирие, чтобы пополнить боеприпасы и перегруппировать силы.

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    22 ноября 2023, 05:04
    Канцелярия Нетаньяху подтвердила приостановку военной операции в Газе

    Канцелярия Нетаньяху сообщила о решении Израиля приостановить военную операцию в Газе

    Канцелярия Нетаньяху подтвердила приостановку военной операции в Газе
    @ IDF/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Кабмин Израиля утвердил план, предусматривающий приостановку военной операции в секторе Газа, сообщила канцелярия премьер-министра Биньямина Нетаньяху.

    Данный план объявлен первым этапом действий по возвращению «всех заложников». Сообщается, что не менее 50 женщин и детей, которых захватили палестинские боевики, освободят в течение четырех дней, на этот период «в боевых действиях наступит затишье». «Освобождение еще десяти похищенных даст еще один день затишья», – приводит ТАСС текст заявления канцелярии.

    В канцелярии подчеркнули, что после указанной паузы операция израильских сил в секторе Газа полностью возобновится. Как сообщают Kan и Ynet, соглашение поддержали все партии, в том числе религиозные сионисты, кроме трех министров от «Еврейской силы», хотя изначально «Религиозный сионизм» и «Еврейская сила» сомневались в договороспособности ХАМАС. Times of Israel пишет, что у израильской общественности есть 24 часа на обжалование в суде освобождения тех или иных палестинских заключенных. Сделка может вступить в силу уже в четверг.

    ХАМАС подтвердило, что достигнуто «соглашение о гуманитарном перемирии на четыре дня благодаря неустанным и умелым усилиям Катара и Египта». ХАМАС объявило о намерении отпустить «50 заключенных, женщин и детей в возрасте до 19 лет, в обмен на освобождение 150 женщин и детей в возрасте до 19 лет» из израильских тюрем.

    Стороны прекращают «военные действия во всех районах сектора Газа», при этом «на четыре дня будет полностью остановлено воздушное движение на юге» анклава, на севере «воздушное движение будет приостанавливаться ежедневно на шесть часов». Должна быть обеспечена доставка гуманитарной помощи. Израиль обещал «не нападать и не арестовывать кого-либо во всех районах сектора Газа», сообщило ХАМАС.

    Напомним, Нетаньяху заявлял, что Израиль должен принять тяжелое, но правильное решение по сделке с ХАМАС. СМИ сообщали, что в рамках сделки с палестинским движением ХАМАС состоится обмен заложников, захваченных ХАМАС, на палестинских заключенных из израильских тюрем.

    Коментарии (110)
    21 ноября 2023, 19:36
    СМИ: Достигнуто предварительное соглашение Израиля и ХАМАС по заложникам

    NBC: Достигнуто предварительное соглашение Израиля и ХАМАС по заложникам

    СМИ: Достигнуто предварительное соглашение Израиля и ХАМАС по заложникам
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Израиль и палестинское движение ХАМАС достигли предварительного соглашения по заложникам, для заключения сделки осталось получить одобрение со стороны властей еврейского государства, сообщила телекомпания NBC со ссылкой на американских чиновников.

    По информации источников NBC, в соответствии с соглашением ХАМАС обязуется отпустить 50 удерживаемых движением женщин и детей в обмен на около 150 палестинских заключенных, передает ТАСС.

    При этом решение о том, какие заключенные подлежат обмену, будет принимать Израиль. Также предварительное соглашение включает возможность прекращения огня на четыре-пять дней и снабжение сектора Газа топливом.

    Ранее стали известны условия перемирия ХАМАС с Израилем.

    Коментарии (0)
    22 ноября 2023, 08:10
    Москва оценила соглашение Израиля и ХАМАС о гуманитарной паузе

    МИД России приветствовал соглашение Израиля и ХАМАС о гуманитарной паузе

    Москва оценила соглашение Израиля и ХАМАС о гуманитарной паузе
    @ Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

    Tекст: Кристина Цыцура

    Москва приветствует достижение временного соглашения между Израилем и ХАМАС о четырехдневной гуманитарной паузе, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    Дипломат добавила, что именно к этому призывала Москва с начала эскалации палестино-израильского конфликта, передает ТАСС.

    Захарова отметила особые усилия Катара, направленные на практическую реализацию призыва к деэскалации.

    Ранее в канцелярии премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху сообщили о решении страны приостановить военную операцию в Газе.

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    22 ноября 2023, 04:00
    Times рассказала о жалобах украинских военных

    Times сообщила о жалобах украинских военных на нехватку боеприпасов и дезертирство

    Tекст: Антон Антонов

    Украинские военные рассказали, что вооруженным силам Украины не хватает боеприпасов и техники, сообщают СМИ.

    Один из командующих в 21-й бригаде ВСУ выразил надежду, что Израиль «в ближайшем будущем» завершит операцию с секторе Газа, поскольку у ВСУ «критическая ситуация», украинские военные «не получают достаточно боеприпасов».

    Он заявил, что «крайне нужны артиллерийские снаряды, взрывчатые вещества, противотанковое оружие и мины», передает РИА «Новости» со ссылкой на Times.

    Также Times сообщила о жалобах на дезертирство – один из офицеров признался, что в его роте из 114 человек 20 сбежали, хотя некоторые позднее вернулись.

    Кроме того, один из командующих батальоном, оценивая использование британских БТР Bulldog 1960-х годов, заявил, что «это не та техника, с которой можно идти в наступление».

    Напомним, украинский президент Владимир Зеленский заявил, что из-за эскалации палестино-израильского конфликта вооруженные силы Украины испытывают нехватку артиллерийских снарядов калибра 155 мм.

    На ваш взгляд
    Кто несет большую ответственность за госпереворот 2014 года на Украине?




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    21 ноября 2023, 16:42
    Путин назвал своевременным внеочередной саммит БРИКС по Газе

    Путин назвал своевременным решение провести внеочередной саммит БРИКС по Газе

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин, выступая на внеочередном онлайн-саммите БРИКС по ситуации в секторе Газа, назвал своевременной инициативу ЮАР провести это мероприятие.

    «Считаем весьма своевременной инициативу президента ЮАР, как действующего председателя БРИКС, созвать внеочередной саммит нашего объединения для обсуждения острой ситуации в секторе Газа», – сказал российский лидер, передает ТАСС.

    Онлайн-саммит БРИКС, посвященный обострению палестино-израильского конфликта, проходит во вторник. Ранее сообщалось, что в нем примут участие представители не только Бразилии, России, Индии и Китая, но и тех стран, которые станут полноправными участниками объединения с 1 января 2024 года – Аргентины, Египта, Ирана, Объединенных Арабских Эмиратов, Саудовской Аравии и Эфиопии.

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    21 ноября 2023, 15:07
    Путин пообещал выделять по 200 млн в год на учебники для русских школ в Таджикистане

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российское правительство будет ежегодно выделять средства на обеспечение русскоязычных школ в Таджикистане учебниками, заявил президент России Владимир Путин в ходе переговоров с таджикским коллегой Эмомали Рахмоном.

    Путин сообщил, что в прошлом году в Таджикистане были открыты пять русских школ, правительство России будет выделять по 200 млн в год на закупку учебников для них, передает ТАСС.

    Российский лидер добавил, что на Таджикистан приходится самая большая квота студентов и аспирантов – 900 человек, на 2024 и 2025 годы она будет увеличена до тысячи человек.

    В ходе встречи Путин также отметил рост поставок продукции из Таджикистана в Россию. «Существенно нарастают поставки в Россию продукции из Таджикистана, прежде всего – сельхозпродукции. Рост составил 67%, это очень хороший показатель», – сказал он.

    В этом году Договору о дружбе между Россией и Таджикистаном исполнилось 30 лет, напомнил Путин. Он добавил, что Москва является основным торгово-экономическим партнером Душанбе, на долю России приходится 23,9% товарооборота. Также Россия является одним из лидеров по прямым инвестициям, их объем составляет 11,6 млрд долларов.

    Во вторник президент Таджикистана Эмомали Рахмон прибыл  в Россию на переговоры с российским президентом Владимиром Путиным.

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    21 ноября 2023, 16:57
    Путин призвал объединить усилия для прекращения палестино-израильского конфликта

    Tекст: Валерия Городецкая

    Международное сообщество должно объединить усилия для урегулирования конфликта Палестины и Израиля, заявил президент России Владимир Путин на экстренном саммите БРИКС.

    «Позиция России имеет последовательный и неконъюнктурный характер. Мы призываем объединить усилия международного сообщества, направленные на деэскалацию обстановки, прекращение огня и поиск политического разрешения палестино-израильского конфликта», – сказал российский лидер, передает ТАСС.

    Путин указал, что в результате обострения конфликта погибли тысячи людей, в том числе дети, а разразившаяся гуманитарная катастрофа вызывает глубочайшую обеспокоенность. «Это ужасно», – подчеркнул российский президент.

    Онлайн-саммит БРИКС, посвященный ближневосточному конфликту, проходит во вторник. Ранее сообщалось, что в нем примут участие представители не только Бразилии, России, Индии и Китая, но и тех стран, которые станут полноправными участниками объединения с 1 января 2024 года – Аргентины, Египта, Ирана, Объединенных Арабских Эмиратов, Саудовской Аравии и Эфиопии.

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    21 ноября 2023, 15:57
    Путин вручил главе Таджикистана орден «За заслуги перед Отечеством»

    Путин вручил главе Таджикистана Рахмону орден «За заслуги перед Отечеством»

    Tекст: Ольга Никитина

    Президент Владимир Путин вручил своему коллеге из Таджикистана Эмомали Рахмону российский орден «За заслуги перед Отечеством» III степени.

    Церемония награждения прошла в Кремле по окончании российско-таджикских переговоров, передает ТАСС.

    Соответствующий указ Путин подписал еще в октябре 2022 года. Государственной наградой Рахмон был отмечен за большой личный вклад в укрепление отношений стратегического партнерства и союзничества между Россией и Республикой Таджикистан, а также в обеспечение региональной стабильности и безопасности.

    В 2017 году Рахмон был также награжден орденом Александра Невского за большой личный вклад в укрепление двусторонних отношений и сотрудничества России и Таджикистана.

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    21 ноября 2023, 19:44
    Путин: Достижения России способны по-настоящему удивлять и вдохновлять

    Владимир Путин выступил с видеообращением к участникам старта 100-дневного отсчета до Всемирного фестиваля молодежи, который пройдет в России. В нем он выразил уверенность, что фестиваль станет значимым шагом на пути формирования справедливого, многополярного мира.

    «Это яркое событие состоится в Сочи на федеральной территории «Сириус». Мы будем встречать там гостей со всей нашей планеты как самых дорогих гостей. Уже получено более 250 тысяч заявок из 183 стран. Такой впечатляющий масштаб говорит о том, что нет силы выше дружбы. Об огромном, искреннем интересе к России, к нашей истории, традициям, ценностям и современным взглядам на будущее, который объединил молодых людей в самых разных государствах, во всех частях света», – приводятся слова главы государства на сайте Кремля.

    «Уверен, что фестиваль станет значимым шагом на пути формирования справедливого, многополярного мира, сможет консолидировать молодежь в поиске тех решений, которые нужны современному мироустройству, в создании прочных основ сотрудничества, на которых будут строиться отношения между странами. До встречи, дорогие друзья, 1 марта 2024 года на Всемирном фестивале молодежи», – сказал российский лидер.

    «Безусловно, всех интересуют и достижения нашей страны. А они способны по-настоящему удивлять и вдохновлять, что и показывает международная выставка-форум «Россия». Именно на ее площадке проходит запуск обратного отсчета дней до предстоящего фестиваля: начиная с сегодняшнего дня, их остается ровно сто», – продолжил Путин.

    «Конечно, мы хотим, чтобы молодежь со всего мира могла узнать Россию такой, какая она есть: со всем ее природным, культурным, национальным многообразием, с ее главным богатством – талантливыми, целеустремленными людьми. Для блага родной страны они способны решать самые сложные задачи, покорять любые вершины. Мы хотим, чтобы наши гости увидели, что Россия – это действительно страна возможностей, а у молодых ребят есть огромное пространство, чтобы реализовать свой потенциал, осуществить свои мечты», – подчеркнул президент.

    Он добавил, что именно молодым людям предстоит определять будущее страны. Они уважают личную свободу, право на собственное мнение. «И вместе с тем им гораздо проще понять друг друга, ведь для них важно то, что объединяет, а не разъединяет людей. Таких же принципов признания самобытности и национальных интересов разных государств придерживается и Россия», – сказал Путин.

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    21 ноября 2023, 23:00
    Армия Израиля подтвердила «продвижение» к соглашению с ХАМАС

    Представитель Армии обороны Израиля Хагари сообщил о «продвижении» к соглашению с ХАМАС по заложникам

    Tекст: Антон Антонов

    Есть продвижение в вопросе о соглашении с палестинским движением ХАМАС об освобождении заложников, сообщил официальный представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари.

    Хагари сказал, что соответствующие решения должны «обсудить и утвердить политики и правительство», сам же он как представитель военных заверил, что армия «сосредоточена на боевых действиях», передает ТАСС.

    Хагари заявил, что израильские войска готовы «реализовать любое решение» и способны «подготовиться таким образом, чтобы сохранить оперативную ситуацию и достижения» в секторе Газа. Как подчеркнул Хагари, Армия обороны Израиля «выполнит все то, что будет решено».

    Напомним, СМИ и источники сообщают, что Израиль и ХАМАС близки к соглашению об освобождении заложников, а также о прекращении огня. Режим прекращения огня, как ожидается, будет установлен на четыре или пять дней. ХАМАС обязуется отпустить 50 удерживаемых движением женщин и детей в обмен на около 150 палестинских заключенных.

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      Владимир Зеленский заявил, что Россия начала «кампанию по дестабилизации Украины», которая «нацелена на разделение общества» и «свержение президента». Якобы такие данные есть у украинской разведки, а называется хитрый российский план «Майдан-3».

    • Зеленский: Россия готовит войну на Балканах

      «У Украины есть данные о намерениях агрессора. У РФ достаточно сил атаковать страны, которые находятся в фокусе ее экспансии», – заявил Владимир Зеленский, обвинив Россию в подготовке второго фронта в Европе – новой войны на Балканах. Что можно ответить на этот бред?

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