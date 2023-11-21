Армия Израиля подтвердила «продвижение» к соглашению с ХАМАС

Представитель Армии обороны Израиля Хагари сообщил о «продвижении» к соглашению с ХАМАС по заложникам

Tекст: Антон Антонов

Хагари сказал, что соответствующие решения должны «обсудить и утвердить политики и правительство», сам же он как представитель военных заверил, что армия «сосредоточена на боевых действиях», передает ТАСС.

Хагари заявил, что израильские войска готовы «реализовать любое решение» и способны «подготовиться таким образом, чтобы сохранить оперативную ситуацию и достижения» в секторе Газа. Как подчеркнул Хагари, Армия обороны Израиля «выполнит все то, что будет решено».

Напомним, СМИ и источники сообщают, что Израиль и ХАМАС близки к соглашению об освобождении заложников, а также о прекращении огня. Режим прекращения огня, как ожидается, будет установлен на четыре или пять дней. ХАМАС обязуется отпустить 50 удерживаемых движением женщин и детей в обмен на около 150 палестинских заключенных.