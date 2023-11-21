Россия, если приложит усилия, наверняка сумеет наладить диалог с новым экстравагантным президентом Аргентины. Да и взаимоотношения уходящей аргентинской администрации с Россией были достаточно прохладными, так что Москве тут терять в принципе нечего.4 комментария
СМИ: Достигнуто предварительное соглашение Израиля и ХАМАС по заложникам
NBC: Достигнуто предварительное соглашение Израиля и ХАМАС по заложникам
Израиль и палестинское движение ХАМАС достигли предварительного соглашения по заложникам, для заключения сделки осталось получить одобрение со стороны властей еврейского государства, сообщила телекомпания NBC со ссылкой на американских чиновников.
По информации источников NBC, в соответствии с соглашением ХАМАС обязуется отпустить 50 удерживаемых движением женщин и детей в обмен на около 150 палестинских заключенных, передает ТАСС.
При этом решение о том, какие заключенные подлежат обмену, будет принимать Израиль. Также предварительное соглашение включает возможность прекращения огня на четыре-пять дней и снабжение сектора Газа топливом.
Ранее стали известны условия перемирия ХАМАС с Израилем.