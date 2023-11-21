СМИ: Достигнуто предварительное соглашение Израиля и ХАМАС по заложникам

NBC: Достигнуто предварительное соглашение Израиля и ХАМАС по заложникам

Tекст: Валерия Городецкая

По информации источников NBC, в соответствии с соглашением ХАМАС обязуется отпустить 50 удерживаемых движением женщин и детей в обмен на около 150 палестинских заключенных, передает ТАСС.

При этом решение о том, какие заключенные подлежат обмену, будет принимать Израиль. Также предварительное соглашение включает возможность прекращения огня на четыре-пять дней и снабжение сектора Газа топливом.

Ранее стали известны условия перемирия ХАМАС с Израилем.