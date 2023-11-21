Россия, если приложит усилия, наверняка сумеет наладить диалог с новым экстравагантным президентом Аргентины. Да и взаимоотношения уходящей аргентинской администрации с Россией были достаточно прохладными, так что Москве тут терять в принципе нечего.0 комментариев
Стали известны условия перемирия ХАМАС с Израилем
Временное перемирие между израильской армией и формированиями радикальных движений ХАМАС и «Исламский джихад» продлится пять дней, сообщили источники ливанской газеты Al Shark, знакомые с черновиком соглашения.
Также ХАМАС согласился отпускать ежедневно по 10 заложников, удерживаемых в плену с 7 октября, в обмен на 30 палестинских узниц из израильских тюрем, передает ТАСС.
Израиль же согласился пропускать в сутки от 100 до 300 грузовиков с гуманитарной помощью для населения сектора Газа.
Ранее сообщалось, что режим прекращения огня в рамках сделки между Израилем и палестинским радикальным движением ХАМАС должен продлиться четыре дня.