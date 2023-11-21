С начала Майдана прошло десять лет. У нас могут найтись основания быть недовольными развитием ситуации. Но, посмотрев на нее в глобальном контексте, мы приходим к выводу, что Россия действовала совершенно правильно в рамках определенной стратегии. И мы постепенно выигрываем.0 комментариев
Режим прекращения огня между Израилем и ХАМАС установлен на четыре дня
«Галей ЦАХАЛ»: Режим прекращения огня между Израилем и ХАМАС продлится четыре дня
Режим прекращения огня в рамках сделки между Израилем и палестинским радикальным движением ХАМАС должен продлиться четыре дня.
В рамках ожидаемой сделки между Израилем и палестинским радикальным движением ХАМАС должен быть установлен четырехдневный режим прекращения огня, сообщило израильское армейское радио «Галей ЦАХАЛ», передает ТАСС.
Предполагается, что в рамках сделки будут освобождены 50 заложников: в первую очередь дети, их матери и пожилые женщины.
Ранее во вторник израильский 12-й телеканал сообщил о близости Израиля и ХАМАС к соглашению об освобождении заложников.