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    Мнения
    Василий Стоякин Василий Стоякин Реакция Москвы на Майдан является стратегически правильной

    С начала Майдана прошло десять лет. У нас могут найтись основания быть недовольными развитием ситуации. Но, посмотрев на нее в глобальном контексте, мы приходим к выводу, что Россия действовала совершенно правильно в рамках определенной стратегии. И мы постепенно выигрываем.

    0 комментариев
    Сергей Миркин Сергей Миркин Мог ли Майдан пойти по другому сценарию

    Поражение Майдана только отсрочило бы горячую фазу конфликта. Украина – это геополитический задний двор России. И Запад не оставил бы попыток взять страну под свой контроль, чтобы иметь рычаг давления на Москву.

    13 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Геев можно жалеть, но нельзя наказывать

    Люди с сексуальными расстройствами являются инструментом – и не больше, чем инструментом. Защита прав сексуальных меньшинств – предлог для того, чтобы привести в подчинение всех остальных.

    51 комментарий
    21 ноября 2023, 12:15

    Режим прекращения огня между Израилем и ХАМАС установлен на четыре дня

    «Галей ЦАХАЛ»: Режим прекращения огня между Израилем и ХАМАС продлится четыре дня

    Режим прекращения огня в рамках сделки между Израилем и палестинским радикальным движением ХАМАС должен продлиться четыре дня.

    В рамках ожидаемой сделки между Израилем и палестинским радикальным движением ХАМАС должен быть установлен четырехдневный режим прекращения огня, сообщило израильское армейское радио «Галей ЦАХАЛ», передает ТАСС.

    Предполагается, что в рамках сделки будут освобождены 50 заложников: в первую очередь дети, их матери и пожилые женщины.

    Ранее во вторник израильский 12-й телеканал сообщил о близости Израиля и ХАМАС к соглашению об освобождении заложников.

    20 ноября 2023, 18:43
    СМИ: Белый дом уговаривает Израиль не начинать войну с Ливаном

    Axios: Советник Байдена просит в Израиль не провоцировать «Хезболлу на конфликт»

    СМИ: Белый дом уговаривает Израиль не начинать войну с Ливаном
    @ Ayal Margolin/JINI/Global Look Press

    Tекст: Борис Инсаров

    Амос Хохштейн, старший советник президента США Джо Байдена, прибыл в Израиль с целью убедить партнеров не допустить широкомасштабной войны с Ливаном, пишет портал Axios со ссылкой на источники в израильском и американском истеблишменте.

    «Часть администрации Байдена обеспокоена тем, что Израиль пытается спровоцировать «Хезболлу» и создать предлог для более крупной войны в Ливане, которая может еще больше втянуть США и другие страны в конфликт», – пишет Axios.

    Как отмечает издание, Хохштейн прибыл в Израиль сразу после очередной эскалации на израильско-ливанской границе. Ожидается, что он встретится с министром обороны Йоавом Галантом, министром стратегического планирования Роном Дермером и начальником штаба ЦАХАЛ Герци Халеви, передает РИА «Новости».

    На прошлой неделе премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поручил армии быть готовой к усилению конфликта с «Хезболлой».

    Коментарии (22)
    21 ноября 2023, 02:10
    Израиль отказался сотрудничать с Международным уголовным судом

    Представитель МИД Израиля Бен-Дор заявил об отказе страны сотрудничать с МУС по расследованию ситуации в Палестине

    Tекст: Антон Антонов

    Израиль борется с терроризмом, поэтому не собирается работать с Международным уголовным судом в рамках расследования ситуации в Палестине, заявил официальный представитель МИД Израиля Лиор Бен-Дор.

    Бен-Дор заявил, что его страна «защищает права» своих граждан. Израиль не доверяет следственным комиссиям МУС, полагая, что «повестка заранее известна». Как заявил Бен-Дор, Израиль учитывает «опыт после войны в секторе Газа в 2009 году», когда Совет ООН по правам человека создал «комиссию Голдстоуна по установлению фактов» военных преступлений Израиля. Израиль «не признал его доклад», передает РИА «Новости».

    Напомним, в пятницу прокурор МУС в Гааге Карим Хан сообщил, что с призывом расследовать ситуацию в Палестине обратились пять стран. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что есть много доказательств для преследования правительства Израиля в Международном уголовном суде. Власти Ирана также хотят подать иск в МУС против Израиля.


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    20 ноября 2023, 20:21
    Иран решил подать в Международный уголовный суд иск против Израиля
    Иран решил подать в Международный уголовный суд иск против Израиля
    @ IMAGO/Vincent Isore/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Власти Ирана хотят подать иск в Международный уголовный суд (МУС) против Израиля из-за его действий в секторе Газа, заявил официальный представитель МИД исламской республики Насер Канани Чафи.

    Отмечается, что Иран уже сформировал специальную комиссию для подготовки иска в МУС в соответствии с резолюцией саммита Организации исламского сотрудничества, передает ТАСС.

    Ранее президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что имеется большое количество доказательств для преследования правительства Израиля в Международном уголовном суде.

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    20 ноября 2023, 16:43
    Чечня согласилась принять половину беженцев из сектора Газа

    Чечня разместит на своей территории половину беженцев из сектора Газа

    Tекст: Борис Инсаров

    Вскоре в Чечню прибудет около половины всех принятых Россией беженцев из Газы – 250 человек, как уточнили в пресс-службе республиканского МЧС.

    «По решению Федерального штаба по работе с беженцами, в ближайшее время в регион прибудет 250 человек», – говорится в Telegram-канале чеченского управления МЧС.

    По заявлению ведомства, беженцев разместят в детском оздоровительном лагере «Светлячок» в селе Автуры Шалинского района.

    Ранее в понедельник о готовности принять палестинских беженцев, прежде всего женщин и детей, заявил глава Дагестана Сергей Меликов. Он добавил, что власти республики пойдут на это, если решение будет принято на федеральном уровне. По данным федерального МЧС от 19 ноября, всего из сектора Газа в Россию эвакуировали 550 беженцев, у 404 из которых имеются российские паспорта.

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    20 ноября 2023, 13:50
    Al Hadath: Эвакуироанные из «Аш-Шифы» восемь младенцев погибли

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    По меньшей мере восемь младенцев, ранее эвакуированных из больницы «Аш-Шифа» на севере Газы, погибли, сообщил канал Al Hadath со ссылкой на источники в Минздраве анклава.

    По его данным, восемь погибших младенцев родились недоношенными. Официальной информации о том, что стало причиной их смерти, не приводится, передает ТАСС.

    Ранее министерство здравоохранения анклава сообщило, что из больницы «Аш-Шифа» в секторе Газа эвакуировали 31 новорожденного ребенка, их переправят в больницы Египта.

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    20 ноября 2023, 14:43
    Си Цзиньпин и Макрон назвали принцип «двух государств» решением конфликта в Газе

    Tекст: Ольга Иванова

    Председатель КНР Си Цзиньпин и президент Франции Эммануэль Макрон провели телефонный разговор, они обсудили палестино-израильский конфликт, передает Центральное телевидение Китая.

    Так, отмечается, что обе стороны считают, что первоочередной задачей является избежать дальнейшего ухудшения ситуации между Израилем и Палестиной, особенно не стоит допускать возникновения более серьезного гуманитарного кризиса. Главы двух государств уверены, что решением конфликта может стать принцип о сосуществовании двух государств, передает РИА «Новости».

    Лидеры Китая и Франции договорились поддерживать взаимодействие по международным и региональным вопросам.

    Ранее Макрон осудил бомбардировки Израиля по мирным жителям сектора Газа. Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус на заседании Совета Безопасности ООН по ситуации на Ближнем Востоке заявил о гибели одного ребенка в секторе Газа каждые 10 минут.

    Позже Макрон позвонил президенту Израиля Ицхаку Герцогу и заявил ему, что не хотел обвинять Израиль в намеренном нанесении ущерба мирным жителям при ударах по сектору Газа.

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    20 ноября 2023, 14:14
    VG: Норвежские компоненты топлива могут применяться в ракетах, которыми Израиль атакует Газу

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Компоненты топлива, производимые в Норвегии, возможно, используются Израилем в ракетах Hellfire для бомбежек в Газе, несмотря на действующий в Норвегии запрет экспорта оружия Израилю, сообщает норвежская газета VG со ссылкой на руководство компании Chemring Nobel, производителя химикатов, в том числе ракетного топлива.

    Как приводит газета слова управляющего директора компании Хельге Хюсбю, Chemring Nobel производит бризантные взрывчатые вещества и поставляет продукцию оборонной промышленности НАТО в соответствии с норвежскими правилами экспорта, при этом некоторые из ближайших союзников Норвегии разрешают экспорт оборонной продукции в Израиль в противоположность тому, что позволяет экспортная политика Осло, передает РИА «Новости». Он добавил, что нельзя исключать, что норвежские компоненты являются частью тех систем орудий, что используются в Газе, на Украине или других местах.

    Издание отмечает, что производимые предприятием компоненты топлива экспортируются из Норвегии в США, где используются для производства ракет компанией Lockheed Martin. Газета не получила от Lockheed Martin комментариев о дальнейшей судьбе оружия с производимыми в Норвегии компонентами.

    Ранее Израиль заявил о готовности наносить удары по любой цели на Ближнем Востоке.

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    20 ноября 2023, 20:46
    Байден заявил о близкой сделке с ХАМАС с целью освобождения заложников

    Tекст: Ольга Иванова

    Израиль близок к договоренности с радикальным палестинским движением ХАМАС с целью освобождения заложников, подтвердил президент США Джо Байден журналистам.

    Он подчеркнул, что не готов публично рассуждать на эту тему, но, отвечая на вопрос, близка ли такая сделка, ответил утвердительно, а затем показал сложенные крестом пальцы, как символ надежды на успех, передает ТАСС.

    В Белом доме накануне заявляли, что участники переговоров по освобождению заложников в секторе Газа «как никогда близки» к достижению соглашения.

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    21 ноября 2023, 10:32
    Страны Персидского залива выдвинули условие финансовой помощи Газе

    Kan: Страны Персидского залива готовы финансово помочь Газе, но при условии реформ в ПНА

    Tекст: Ольга Никитина

    Страны Персидского залива после окончания конфликта в секторе Газа могут оказать анклаву финансовую помощь, но при условии существенных реформ в Палестинской национальной администрации (ПНА), сообщили израильские СМИ.

    По данным телерадиокомпании Kan, арабские страны Персидского залива в том числе ждут смены палестинского руководства. Как утверждает израильская гостелерадиокомпания, союзники Палестины уже неоднократно вкладывались в восстановление Газы после операций, проведенных Армией обороны Израиля, и теперь опасаются, что их инвестиции вновь окажутся напрасными, передает ТАСС.

    Вторым условием для финансовой помощи анклаву, как сообщает Kan, стало согласие Израиля на принятие дорожной карты урегулирования «палестинского вопроса».

    Сообщается, что оказать помощь в восстановлении Газы страны Персидского залива призывали высокопоставленные чиновники из других стран, в том числе американские.

    11 ноября глава Палестины Махмуд Аббас сообщал, что власти страны готовы провести всеобщие президентские и парламентские выборы на всех палестинских территориях, в том числе в Иерусалиме.

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    20 ноября 2023, 13:18
    В Россию вывезли почти половину желающих покинуть Газу россиян

    Песков: Почти половина желающих покинуть Газу россиян уже перевезены в Россию

    Tекст: Ольга Никитина

    Работа по эвакуации россиян из сектора Газа весьма напряженная, продолжается на ежедневной основе, и к настоящему времени оттуда вывезены чуть менее половины российских граждан, которые пожелали покинуть регион, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    «Мы рады, что чуть меньше половины желающих уже смогли попасть в Россию», – приводит его слова ТАСС.

    Песков заверил, что процесс вывоза россиян из сектора Газа будет продолжен, спасатели будут работать дальше.

    В понедельник спецборт со 117 эвакуированными из Газы россиянами и членами их семей приземлился в Домодедово. По данным МЧС, из зоны конфликта вывезли 525 человек.

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    20 ноября 2023, 16:12
    Представительство: Россиян еще могут включить в список на эвакуацию из Газы

    Представительство: Россияне еще могут быть включены в список на эвакуацию из сектора Газа

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские граждане все еще могут подать заявки на эвакуацию из сектора Газа, сообщила пресс-секретарь представительства России при Палестинской национальной администрации (ПНА) Алия Зарипова.

    Отвечая на вопрос, могут ли еще податься в список на эвакуацию те, кто не сделал этого ранее, Зарипова ответила, что список желающих покинуть сектор Газа обновляется ежедневно, заявки продолжают поступать, передает ТАСС.

    В понедельник спецборт со 117 эвакуированными из Газы россиянами и членами их семей приземлился в Домодедово. По данным МЧС, из зоны конфликта вывезли 525 человек.

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    21 ноября 2023, 09:50
    Анонсированы переговоры контактной группы по Газе в Москве

    МИД Турции: Контактная группа по Газе проведет переговоры в Москве

    Контактная группа по урегулированию ситуации в Газе во вторник проведет в Москве переговоры, сообщили в МИД Турции.

    Главы МИД семи стран – Турции, Египта, Саудовской Аравии, Индонезии, Иордании, Катара и Нигерии, создавших контактную группу по Газе, намерены посетить Москву в рамках дипломатического тура, сообщил глава МИД Турции Хакан Фидан.

    «На саммите Организации исламского сотрудничества (ОИС) и Лиги арабских государств, который прошел 11 ноября в Эр-Рияде, приняли решение о создании контактной группы, основной целью которой является скорейшее объявление о прекращении огня и доставка гуманитарной помощи в Газу», – приводит РИА «Новости» сообщение МИД Турции.

    В дипломатическом ведомстве добавили, что накануне группа совершила свой первый визит в Пекин, встретившись с министром иностранных дел КНР. Во вторник контакты состоятся уже в Москве, а в среду контактная группа должна провести встречи в Париже и Лондоне. Там запланированы встречи с президентом Франции и премьер-министром Британии.

    Напомним, ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган по возвращении из Эр-Рияда назвал США условие для договоренности по Газе.

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    21 ноября 2023, 06:47
    Второй самолет МЧС с гуманитарной помощью для Газы вылетел из России

    Ил-76 МЧС с гуманитарной помощью для Газы вылетел из Дагестана в Египет

    Tекст: Антон Антонов

    Из Дагестана в Египет вылетел второй самолет Ил-76 МЧС с гуманитарной помощью для населения сектора Газа, сообщили в пресс-службе ведомства.

    Самолет с продуктами, детским питанием, одеждой, обувью и предметами гигиены общим весом более 27 тонн направляется из аэропорта Махачкалы в аэропорт города Эль-Ариш. Гуманитарную помощь передадут в сектор Газа через Египетское общество Красного Полумесяца, передает ТАСС.

    На прошлой неделе спецборт с гуманитарной помощью для сектора Газа вылетел из Грозного в Египет. 20 ноября Ил-76 вылетел из Махачкалы в Египет с 27 тоннами гумпомощи населению Газы.

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    21 ноября 2023, 09:07
    Взрыв прогремел у больницы в центральной части Газы

    Al Mayadeen: Взрыв произошел у больницы в центральной части Газы

    Tекст: Ольга Никитина

    Сильный взрыв прозвучал у здания больницы «Шухада аль-Акса» в городе Дейр-эль-Балах в центральной части сектора Газа, сообщают СМИ.

    Информации о жертвах пока нет, передает ТАСС со ссылкой на телеканал Al Mayadeen.

    Накануне канал Al Jazeera сообщил, что Армия обороны Израиля на севере сектора Газа осадила индонезийскую больницу, после чего открыла огонь из танков.

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    21 ноября 2023, 10:10
    Стало известно о близости Израиля и ХАМАС к соглашению об освобождении заложников

    Израильский 12-й телеканал сообщил о близости Израиля и ХАМАС к соглашению об освобождении заложников

    Израиль и палестинское движение ХАМАС в данный момент близки к соглашению об освобождении, а также прекращении огня, сообщил 12-й канал израильского телевидения.

    Израильский канал ссылается на высокопоставленного чиновника. По его данным, сначала освободят первую партию из удерживаемых в секторе Газа 50 израильских заложников. Затем еще 50 человек смогут вернуться домой в обмен на продление режима прекращения огня, передает ТАСС. В первую очередь из плена должны быть освобождены дети и женщины.

    Накануне президент США Джо Байден заявил о близкой сделке с ХАМАС с целью освобождения заложников.

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