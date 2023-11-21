Поражение Майдана только отсрочило бы горячую фазу конфликта. Украина – это геополитический задний двор России. И Запад не оставил бы попыток взять страну под свой контроль, чтобы иметь рычаг давления на Москву.5 комментариев
Стало известно о близости Израиля и ХАМАС к соглашению об освобождении заложников
Израильский 12-й телеканал сообщил о близости Израиля и ХАМАС к соглашению об освобождении заложников
Израиль и палестинское движение ХАМАС в данный момент близки к соглашению об освобождении, а также прекращении огня, сообщил 12-й канал израильского телевидения.
Израильский канал ссылается на высокопоставленного чиновника. По его данным, сначала освободят первую партию из удерживаемых в секторе Газа 50 израильских заложников. Затем еще 50 человек смогут вернуться домой в обмен на продление режима прекращения огня, передает ТАСС. В первую очередь из плена должны быть освобождены дети и женщины.
Накануне президент США Джо Байден заявил о близкой сделке с ХАМАС с целью освобождения заложников.