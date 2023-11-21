Стало известно о близости Израиля и ХАМАС к соглашению об освобождении заложников

Израильский 12-й телеканал сообщил о близости Израиля и ХАМАС к соглашению об освобождении заложников

Израильский канал ссылается на высокопоставленного чиновника. По его данным, сначала освободят первую партию из удерживаемых в секторе Газа 50 израильских заложников. Затем еще 50 человек смогут вернуться домой в обмен на продление режима прекращения огня, передает ТАСС. В первую очередь из плена должны быть освобождены дети и женщины.

Накануне президент США Джо Байден заявил о близкой сделке с ХАМАС с целью освобождения заложников.