Люди с сексуальными расстройствами являются инструментом – и не больше, чем инструментом. Защита прав сексуальных меньшинств – предлог для того, чтобы привести в подчинение всех остальных.21 комментарий
Байден заявил о близкой сделке с ХАМАС с целью освобождения заложников
Израиль близок к договоренности с радикальным палестинским движением ХАМАС с целью освобождения заложников, подтвердил президент США Джо Байден журналистам.
Он подчеркнул, что не готов публично рассуждать на эту тему, но, отвечая на вопрос, близка ли такая сделка, ответил утвердительно, а затем показал сложенные крестом пальцы, как символ надежды на успех, передает ТАСС.
В Белом доме накануне заявляли, что участники переговоров по освобождению заложников в секторе Газа «как никогда близки» к достижению соглашения.