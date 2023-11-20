Байден заявил о близкой сделке с ХАМАС с целью освобождения заложников

Tекст: Ольга Иванова

Он подчеркнул, что не готов публично рассуждать на эту тему, но, отвечая на вопрос, близка ли такая сделка, ответил утвердительно, а затем показал сложенные крестом пальцы, как символ надежды на успех, передает ТАСС.

В Белом доме накануне заявляли, что участники переговоров по освобождению заложников в секторе Газа «как никогда близки» к достижению соглашения.