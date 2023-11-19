В Белом доме заявили о близости договоренности по освобождению заложников в Газе

Tекст: Ольга Иванова

Он уточнил, что переговоры Израиля и Палестины по освобождению заложников достигли «крайне деликатной стадии». Также он отметил, что ряд спорных вопросов удалось закрыть, передает РИА «Новости».

Ранее сообщалось, что США, Израиль и ХАМАС близки к соглашению о пятидневной паузе в боях в секторе Газа в обмен на освобождение заложников.

Напомним, в пятницу израильские власти и палестинское движение ХАМАС пришли к соглашению о введении перемирия сроком на три дня в секторе Газа.