С начала Майдана прошло десять лет. У нас могут найтись основания быть недовольными развитием ситуации. Но, посмотрев на нее в глобальном контексте, мы приходим к выводу, что Россия действовала совершенно правильно в рамках определенной стратегии. И мы постепенно выигрываем.15 комментариев
Путин рассказал о вкладе мигрантов из Таджикистана в экономику России
Путин заявил, что мигранты из Таджикистана вносят весомый вклад в развитие экономики России
Президент России Владимир Путин в ходе встречи с таджикистанским коллегой Эмомали Рахмоном заявил, что трудовые мигранты из Таджикистана вносят весомый вклад в развитие экономик обеих стран.
«В России живут и работают порядка 1 млн, даже чуть больше, таджикистанцев. Они вносят большой вклад в развитие российской экономики и заняты в самых разных отраслях. Что немаловажно, их денежные переводы на родину являются серьезным подспорьем для экономики республики», – передает ТАСС слова Путина.
Также глава государства отметил, что власти России стремятся сделать так, чтобы обеспечить таджикистанцам достойные условия труда и соцзащиты.
Президент Таджикистана Эмомали Рахмон прибыл с официальным визитом в Россию во вторник. По окончании переговоров с таджикским лидером президент России Владимир Путин наградил его орденом «За заслуги перед Отечеством». Стороны договорились об усилении сотрудничества в оборонной сфере. Путин также пообещал выделять по 200 млн в год на учебники для русских школ в Таджикистане.