Путин пообещал выделять по 200 млн в год на учебники для русских школ в Таджикистане

Tекст: Валерия Городецкая

Путин сообщил, что в прошлом году в Таджикистане были открыты пять русских школ, правительство России будет выделять по 200 млн в год на закупку учебников для них, передает ТАСС.

Российский лидер добавил, что на Таджикистан приходится самая большая квота студентов и аспирантов – 900 человек, на 2024 и 2025 годы она будет увеличена до тысячи человек.

В ходе встречи Путин также отметил рост поставок продукции из Таджикистана в Россию. «Существенно нарастают поставки в Россию продукции из Таджикистана, прежде всего – сельхозпродукции. Рост составил 67%, это очень хороший показатель», – сказал он.

В этом году Договору о дружбе между Россией и Таджикистаном исполнилось 30 лет, напомнил Путин. Он добавил, что Москва является основным торгово-экономическим партнером Душанбе, на долю России приходится 23,9% товарооборота. Также Россия является одним из лидеров по прямым инвестициям, их объем составляет 11,6 млрд долларов.

Во вторник президент Таджикистана Эмомали Рахмон прибыл в Россию на переговоры с российским президентом Владимиром Путиным.