С начала Майдана прошло десять лет. У нас могут найтись основания быть недовольными развитием ситуации. Но, посмотрев на нее в глобальном контексте, мы приходим к выводу, что Россия действовала совершенно правильно в рамках определенной стратегии. И мы постепенно выигрываем.12 комментариев
Путин пообещал выделять по 200 млн в год на учебники для русских школ в Таджикистане
Российское правительство будет ежегодно выделять средства на обеспечение русскоязычных школ в Таджикистане учебниками, заявил президент России Владимир Путин в ходе переговоров с таджикским коллегой Эмомали Рахмоном.
Путин сообщил, что в прошлом году в Таджикистане были открыты пять русских школ, правительство России будет выделять по 200 млн в год на закупку учебников для них, передает ТАСС.
Российский лидер добавил, что на Таджикистан приходится самая большая квота студентов и аспирантов – 900 человек, на 2024 и 2025 годы она будет увеличена до тысячи человек.
В ходе встречи Путин также отметил рост поставок продукции из Таджикистана в Россию. «Существенно нарастают поставки в Россию продукции из Таджикистана, прежде всего – сельхозпродукции. Рост составил 67%, это очень хороший показатель», – сказал он.
В этом году Договору о дружбе между Россией и Таджикистаном исполнилось 30 лет, напомнил Путин. Он добавил, что Москва является основным торгово-экономическим партнером Душанбе, на долю России приходится 23,9% товарооборота. Также Россия является одним из лидеров по прямым инвестициям, их объем составляет 11,6 млрд долларов.
Во вторник президент Таджикистана Эмомали Рахмон прибыл в Россию на переговоры с российским президентом Владимиром Путиным.