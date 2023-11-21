Путин счел ангажированной позицию СПЧ ООН по конфликту в Донбассе

В приветствии посвященной 75-летию принятия Всеобщей декларации прав человека международной конференции, которая проходит в Москве, российский президент Владимир Путин заметил: «К сожалению … международные институты, призванные гарантировать и продвигать права человека, – СПЧ ООН, Совет Европы и другие – продемонстрировали свою ангажированность».

При этом он подчеркнул, что Россия продолжает четко выполнять обязательства в сфере прав человека.

Текст телеграммы зачитал глава Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) при президенте Валерий Фадеев, передает ТАСС.

Напомним, в октябре стало известно, что Россию не избрали в Совет по правам человека ООН.

Россия избиралась в состав СПЧ ООН в 2020 году и проработала в нем до апреля 2022 года. По инициативе США решением Генассамблеи ООН членство России приостановили. Из-за этого страна лишилась права голоса в Совете и права выступать там. В ответ Россия прекратила свои полномочия в СПЧ.