Поражение Майдана только отсрочило бы горячую фазу конфликта. Украина – это геополитический задний двор России. И Запад не оставил бы попыток взять страну под свой контроль, чтобы иметь рычаг давления на Москву.9 комментариев
Путин счел ангажированной позицию СПЧ ООН по конфликту в Донбассе
На протяжении всей истории конфликта в Донбассе и Новороссии международные институты в сфере прав человека, в том числе СПЧ ООН, проявляют ангажированность, заявил президент Владимир Путин.
В приветствии посвященной 75-летию принятия Всеобщей декларации прав человека международной конференции, которая проходит в Москве, российский президент Владимир Путин заметил: «К сожалению … международные институты, призванные гарантировать и продвигать права человека, – СПЧ ООН, Совет Европы и другие – продемонстрировали свою ангажированность».
При этом он подчеркнул, что Россия продолжает четко выполнять обязательства в сфере прав человека.
Текст телеграммы зачитал глава Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) при президенте Валерий Фадеев, передает ТАСС.
Напомним, в октябре стало известно, что Россию не избрали в Совет по правам человека ООН.
Россия избиралась в состав СПЧ ООН в 2020 году и проработала в нем до апреля 2022 года. По инициативе США решением Генассамблеи ООН членство России приостановили. Из-за этого страна лишилась права голоса в Совете и права выступать там. В ответ Россия прекратила свои полномочия в СПЧ.