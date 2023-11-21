Путин встретился с главой ФНС Егоровым

Tекст: Ольга Никитина

В начале встречи Путин поинтересовался у Егорова о том, какие у ФНС прогнозы по налоговым поступлениям в бюджет России по итогам 2023 года. «Даниил Вячеславович, прогнозы какие у нас? Под 46 триллионов должны выйти, да?» – приводит его слова РИА «Новости».

Глава ФНС подтвердил озвученные планы: «Да, совершенно верно».

Также Егоров рассказал об итогах реформы налогообложения в части платежей. К примеру, сообщил, что теперь ФНС автоматически выдает все необходимые справки для участия в тендерных процедурах, найдено решение, которое позволяет сразу отгружать данные налоговой в бухгалтерские системы.

«Мало того, что это намного удобнее для всех участников процесса – и для государства, и главным образом для налогоплательщиков, это еще приводит к повышению собираемости», – отметил Путин.

Ранее Егоров сообщил, что Федеральная налоговая служба в настоящее время работает над упрощенным порядком вычета за спорт, лечение и обучение, тестировать информационную систему начнут, как ожидается, в 2024 году.