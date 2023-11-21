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Врачи Боткинской больницы успешно выполнили вторую пересадку сердца
Заммэра Москвы Ракова: Врачи Боткинской больницы успешно выполнили вторую пересадку сердца
Врачи городской клинической больницы им. С. П. Боткина успешно выполнили вторую пересадку сердца, в настоящее время пациент проходит курс реабилитации, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
«Трансплантация сердца – чрезвычайно сложная и крайне ответственная операция, которая становится по силам все большему числу столичных специалистов. В мае мультидисциплинарная команда врачей Боткинской больницы успешно выполнила первую в своей истории трансплантацию сердца, а уже в октябре – вторую. Операция длилась пять часов. Донорское сердце сразу же начало полноценно функционировать. Пациент легко перенес ранний послеоперационный период и сейчас хорошо себя чувствует. Этот клинический случай в очередной раз доказывает, что в столице работают специалисты высочайшего уровня, способные выполнять максимально сложные операции», – приводятся ее слова на сайте mos.ru.
Пациентом стал 53-летний Юрий, который в течение нескольких лет страдал хронической сердечной недостаточностью. Его сердце не обеспечивало полноценный кровоток в органах и тканях. Минимальные физические нагрузки провоцировали одышку, а повседневная ходьба вызывала приступы удушья. В августе 2023 года состояние мужчины резко ухудшилось: появилась слабость, быстрая утомляемость, отеки, а также дискомфорт за грудиной. Он был госпитализирован в один из столичных стационаров, где врачи диагностировали необратимое нарушение функциональной активности сердца. Единственным шансом была трансплантация органа.
Для этого пациента перевели в Боткинскую больницу. Ему провели необходимое обследование и включили в лист ожидания. Подходящий донорский орган нашли в октябре, и мужчину сразу прооперировали.
На третьи сутки после операции Юрий уже был переведен из реанимации в палату. Команда врачей и медицинский персонал внимательно отслеживает состояние пациента, чтобы он мог быстрее восстановиться с минимальными рисками осложнений и отторжения трансплантата. Для этого специалисты Боткинской больницы подобрали иммуносупрессивную терапию. В дальнейшем мужчина будет проходить реабилитацию под контролем кардиологов и иммунологов.