Эксперты объяснили популярность выставки «Россия»

«Международная выставка-форум «Россия» позволяет увидеть нашу страну во всем ее многообразии на локальной территории ВДНХ. Участники имеют возможность погрузиться в историю и культуру России, увидеть специфику разных регионов, прикоснуться к достижениям науки и техники, испытать чувство гордости за свою страну и осознать сопричастность ее судьбе», – сказала доктор политических наук, доцент факультета политологии МГУ Антонина Селезнева, ее слова приводятся в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

«Популярность региональных стендов на выставке «Россия» имеет ту же природу, что и резко возросший внутренний туризм, в том числе туризм выходного дня – люди заново знакомятся со своей страной, находят ее интересной и познавательной для себя и своих детей, удивляются ее масштабам и разнообразию», – отметил еще одну причину популярности выставки директор федеральной экспертной сети «Клуб регионов» Сергей Старовойтов.

Помимо доступности, еще один фактор, влияющий на популярность мероприятия, – широкое содержательное наполнение выставки. Уже состоялись Дни регионов Дальнего Востока, 21 ноября завершается неделя сибирских регионов, впереди посетителей ждут дни еще шести федеральных округов и новых регионов. До 12 апреля у гостей ВДНХ будет возможность посетить стенды всех 89 регионов России.

Каждый субъект постарался подчеркнуть в концепции стенда свои особенности и достижения: стенд Камчатки в интерактивной форме знакомит с природой региона – вулканами, гейзерами, океаном. Хабаровский край представил себя как родину китов и самолетов. На стенде Новосибирской области гостей встречала собака-робот, разработанная в НГУ, а экспозиция Кемеровской области дает возможность посетить Кузбасс разных исторических периодов: от эпохи динозавров до Шерегеша будущего.

Стенды всех регионов транслируют как достижения, так и планы будущего развития. «Удивляясь богатству страны, посетители выставки начинают испытывать чувство гордости за свою Родину. Узнают о возможностях России не из лозунгов, а своими глазами. Еще одним привлекательным моментом является демонстрация будущего страны. Посетители будто бы оказываются внутри «образа будущего», который логично проистекает из настоящего потенциала регионов», – отмечает Старовойтов.

Каждая экспозиция формирует комплексное впечатление о регионе, что в итоге складывается в единый пазл развития России: «Выставка содержательно связывает прошлое, настоящее и будущее страны, что крайне важно для формирования общероссийской идентичности», – сказала Селезнева.

«Посещение выставки – это не просто статичный просмотр экспозиции, но и участие в разных активностях и мероприятиях, которые важны молодежи и делаются для молодежи. Думаю, что финальное количество посетителей экспозиций будет внушительным, и доля молодежи будет только увеличиваться, благодаря насыщенной программе и грамотно продуманным интерактивным форматам. Важно, что и на смысловом наполнении выставки сделан большой акцент. Все активности и интерактивный контент увязаны с ценностями и традициями нашей страны, исторической памятью. И передача молодому поколению этих ценностных конструкций – одна из важнейших задач выставки», – сказал Евгений Кисляков, политолог, член Экспертного клуба «Дигория».