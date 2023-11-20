Захарова: Украина после Евромайдана превратилась в нищую, вымирающую территорию

Tекст: Ольга Никитина

«Ответ очевиден. Из самодостаточной, промышленно развитой и многонаселенной республики бывшего СССР Украина превратилась в нищую, вымирающую территорию», – говорится в комментарии Захаровой, текст которого опубликован в Telegram-канале МИД России.

Украина, как отметила представитель российского внешнеполитического ведомства, утратила государственную самостоятельность и сейчас находится на содержании западных колонизаторов, определяющих ее внешнюю и внутреннюю политику.

Антиправительственные выступления, которые начались 21 ноября 2013 года на центральной площади Киева, стали точкой невозврата катастрофы, произошедшей на Украине, добавила Захарова.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский предупредил, что в стране, по данным разведки, готовится «Майдан-3».