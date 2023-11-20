  • Новость часаРоссийские войска отбили атаку ВСУ у Клещеевки в ДНР
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    Сергей Худиев Сергей Худиев Геев можно жалеть, но нельзя наказывать

    Люди с сексуальными расстройствами являются инструментом – и не больше, чем инструментом. Защита прав сексуальных меньшинств – предлог для того, чтобы привести в подчинение всех остальных.

    7 комментариев
    Юрий Мавашев Юрий Мавашев Турция России не друг и не враг

    Турция не проводит ни пророссийского, ни проукраинского, ни прозападного курса. Таким образом, при оценке любых ее шагов, в том числе и на украинском треке, надо исходить из ее собственных национальных потребностей.

    8 комментариев
    Олег Хавич Олег Хавич Страх и ненависть на польско-украинской границе

    Спираль ненависти по обе стороны польско-украинской границы закручивается очень быстро. Акция польских дальнобойщиков стала лишь спусковым крючком.

    11 комментариев
    20 ноября 2023, 15:14

    Захарова спросила об исполнении «голубой мечты» Украины после Евромайдана

    Захарова: Украина после Евромайдана превратилась в нищую, вымирающую территорию

    Захарова спросила об исполнении «голубой мечты» Украины после Евромайдана
    @ Пресс-служба МИД РФ/РИА Новости

    Tекст: Ольга Никитина

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова в связи с десятилетней годовщиной начала украинского Евромайдана задалась вопросом о том, что именно это событие дало Украине и сбылась ли «голубая мечта» Киева об интеграции в «европейскую семью».

    «Ответ очевиден. Из самодостаточной, промышленно развитой и многонаселенной республики бывшего СССР Украина превратилась в нищую, вымирающую территорию», – говорится в комментарии Захаровой, текст которого опубликован в Telegram-канале МИД России.

    Украина, как отметила представитель российского внешнеполитического ведомства, утратила государственную самостоятельность и сейчас находится на содержании западных колонизаторов, определяющих ее внешнюю и внутреннюю политику.

    Антиправительственные выступления, которые начались 21 ноября 2013 года на центральной площади Киева, стали точкой невозврата катастрофы, произошедшей на Украине, добавила Захарова.

    Ранее президент Украины Владимир Зеленский предупредил, что в стране, по данным разведки, готовится «Майдан-3».

    18 ноября 2023, 19:27
    Пилот Воевода: Летчик ВСУ перебрался в Россию
    Пилот Воевода: Летчик ВСУ перебрался в Россию
    @ David Tanecek/ZUMA/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Действующий летчик Вооруженных сил Украины (ВСУ) осуществил перелет на российскую сторону, сообщил пилот российского вертолета Ка-52, организатор перелета Алексей Воевода.

    Воевода сообщил, что украинский летчик уже находится в России, и проходит консультации с ФСБ, передает ТАСС.

    Между тем, по сообщению блогера Кирилла Федорова, украинцу помог российский пилот с позывным «Воевода», который сообщил, что летчик ВСУ ранее был командиром звена в украинской армии, имел звание старшего офицера, передает Ura.ru.

    В свою очередь замминистра информации ДНР Даниил Безсонов сообщил, что украинский пилот сразу после начала СВО перешел на сторону российской армии и активно помогал информационно, а также иными способами.

    Ранее бывший украинский военный Максим Доценко, который перешел на сторону России, заявил, что обрадовался освобождению российскими войсками части Харьковской области.

    Коментарии (60)
    17 ноября 2023, 16:52
    Украинские беженцы начали массово уезжать из Польши

    INTERIA Biznes: Украинские беженцы начали массово уезжать из Польши

    Украинские беженцы начали массово уезжать из Польши
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Валерия Городецкая

    Многие беженцы с Украины начали уезжать из Польши, они переселяются в Германию или возвращаются на родину, пишет INTERIA Biznes.

    Германия становится основным местом проживания беженцев, из порядка 4,2 млн находящихся в Евросоюзе украинцев в Германии проживают 1,1 млн, отмечает портал INTERIA Biznes, передает РИА «Новости». В то же время в Польше официально проживает 958 тыс. беженцев с Украины и их число продолжает уменьшаться.

    Отмечается, что сейчас украинские беженцы в Польше пользуются рядом привилегий. Они имеют право на работу и социальные выплаты, а также на помощь в оплате жилья, бесплатное медобслуживание и страхование авто.

    Ранее замминистра внутренних дел и администрации, уполномоченный правительства Польши по делам беженцев Павел Шефернакер заявил, что проживающих и работающих в стране беженцев с Украины обяжут оплачивать свое жилье.

    В сентябре в Польше закрыли центр поддержки украинских беженцев.

    Коментарии (24)
    17 ноября 2023, 15:50
    Названо превращающее позиции ВСУ в «пустоту» оружие России

    Генерал ВСУ Кривонос: Российские фугасные авиабомбы ничего не оставляют от ВСУ

    Названо превращающее позиции ВСУ в «пустоту» оружие России
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Ольга Никитина

    Российские военнослужащие часто применяют в зоне спецоперации фугасные авиабомбы, которые ничего не оставляют от украинских позиций, заявил генерал-майор ВСУ в отставке Сергей Кривонос.

    Кривонос в интервью украинским СМИ заявил, что «когда на окопы батальона или опорный пункт падают четыре или пять таких бомб весом в несколько тонн», то на месте «остается буквально лишь пустота». В такой ситуации неважно, хорошо ли «зарылись» украинские подразделения, добавил он, передает РИА «Новости» слова украинского генерала.

    Если бы Украина обладала мощными системами ПВО или истребителями-перехватчиками, тогда у военных была бы возможность защищать позиции. Однако даже поставленная Западом техника не способна гарантировать успех, ведь и она легко уничтожается российскими военными, заключил Кривонос.

    Американские СМИ писали ранее, что зенитные ракетные комплексы Patriot на Украине не справляются с перехватом российских фугасных авиационных бомб, их трудно отследить.

    Коментарии (41)
    18 ноября 2023, 10:33
    В зоне СВО началось применение ударной платформы «Скальпель»
    В зоне СВО началось применение ударной платформы «Скальпель»
    @ t.me/batalyon_vostok

    Tекст: Кристина Цыцура

    Бойцы российских подразделений начали применять новый барражирующий боеприпас «Скальпель», рассказали в конструкторском бюро (КБ) «Восток».

    В зону СВО отправили одну партию «Скальпелей» в количестве 15 изделий. В бюро отметили, что готовы расширить их производство, потому что пока изготавливают 20 изделий в месяц, передает ТАСС.    

    Военнослужащие отмечают хорошую управляемость и простоту изделия в применении. Аппаратом удобно управлять именно при пикировании, он отличается устойчивостью и легкостью.

    Платформа «Скальпель» стала недорогим аналогом российского дрона-камикадзе «Ланцет». Но у «Скальпеля», помимо цены, есть еще одно преимущество, речь идет о камере системы захвата целей.

    Ранее сообщалось о завершении испытания самоходной артиллерийской установки (САУ) «Коалиция-СВ» перед ее отправкой в войска.

    Коментарии (17)
    19 ноября 2023, 11:11
    В США заявили о неминуемом поражении Украины

    Military Watch: Поражение Украины практически неминуемо и случится в 2024 году

    В США заявили о неминуемом поражении Украины
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украинские военные стали чаще дезертировать из-за провалов Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщили СМИ.

    Как пишет журнал Military Watch, моральный дух солдат ВСУ подорвал провал летнего наступления, так как они потеряли много людей, а новое оружие не помогло. Также Запад стал перенаправлять поставки оружия в Израиль.

    В статье указано, что украинское командование отправляет на сложные задания боцов без подготовки, а те сдаются в плен ВС России. При этом опытные бойцы ВСУ расстреливают беглецов, чтобы уменьшить количество дезертиров. Авторы Military Watch утверждают, что поражение Украины практически неминуемо и случится в 2024 году.

    Напомним, западные СМИ заявили о нарастающем расколе между военным и гражданским руководством Украины, а также противоречиях между Зеленским и Залужным.

    Коментарии (30)
    19 ноября 2023, 07:57
    В офисе Зеленского усомнились в способности Украины выстоять против России
    В офисе Зеленского усомнились в способности Украины выстоять против России
    @ Kyodo/Reuters

    Tекст: Валентина Григоренко

    Сейчас есть сомнения в том, что Украина сможет противостоять России в долгосрочной перспективе, заявил советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк.

    Как указал Подоляк в интервью украинскому «24 каналу», Россия до сих пор тратит на войну огромные средства. Он задался вопросом, есть ли у Украины хотя бы «один шанс сохраниться в исторической перспективе в 10 или 15 лет», передает РИА «Новости».

    По его мнению, «успех» ВСУ на фронте зависит от соотношения ресурсов между Россией и Украиной, количества оружия у обеих сторон и сроков, когда это оружие можно начать использовать на поле боя.

    Советник добавил, что необходимо ограничивать количество ресурсов России для того, чтобы устранять преимущества Москвы. «Нужно сделать так, чтобы у России было гораздо меньше ресурсов», – уточнил он.

    В пятницу Wall Street Journal сообщил, что ситуация вокруг украинского кризиса говорит о том, что «настало время прекратить сказочные размышления о поражении России».

    Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Вашингтону и Киеву нужно осознать, что победить Россию невозможно.

    Коментарии (25)
    20 ноября 2023, 03:54
    В США рассказали, как Россия подавляет западные высокоточные ракеты

    Forbes: Россия подавляет американские снаряды M982 Excalibur системой «Поле-21»

    В США рассказали, как Россия подавляет западные высокоточные ракеты
    @ Минобороны РФ

    Tекст: Александра Юдина

    Российские системы РЭБ «Поле-21» подавляют американские высокоточные снаряды M982 Excalibur, не позволяя им поражать цели, пишет в статье Forbes доцент кафедры Системной инженерии Военной академии США «Вест-Пойнт» Викрам Миттал.

    По его словам, российская система радиоэлектронной борьбы «Поле-21» глушит GPS-сигналы, необходимые для запускаемых украинцами снарядов Excalibur, из-за чего снаряды отклоняются от намеченного курса и не поражают цель, передает РИА «Новости».

    Миттал добавил, что российская армия технологически превосходит ВСУ, а это приводит не только к уничтожению большого количества украинских дронов, но и эффективному и, зачастую, беспрепятственному использованию российских БПЛА.

    «Русские добились успеха со своим барражирующим боеприпасом «Ланцет» – высокоточные и компактные дроны трудно обнаружить, они используют непредсказуемую траекторию полета, что затрудняет противодействие им со стороны Украины», – резюмировал эксперт.

    Коментарии (15)
    18 ноября 2023, 14:56
    Пьяные западные наемники устроили драку в Киеве

    Драка с поножовщиной произошла между западными наемниками в Киеве

    Пьяные западные наемники устроили драку в Киеве
    @ Nikolay Gyngazov/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Драка произошла в Дарницком районе Киева между бойцами из США, Великобритании, Канады и Румынии, пострадали американец, канадец и румын, сообщили украинские СМИ.

    Украинские издания сообщили, что конфликт перерос в драку. Наемник из Британии ударил ножом американца и канадца, а также сломал челюсть румынскому военному. Причина конфликта не уточняется, все иностранцы доставлены в больницу в Киеве, передает RT.

    Ранее украинские военнослужащие и сотрудники Службы безопасности Украины устроили драку в ресторане в Винницкой области Украины, из-за песни «Владимирский централ» Михаила Круга.

    Коментарии (17)
    20 ноября 2023, 09:58
    Украинская победительница «Евровидения» Джамала объявлена в уголовный розыск в России
    Украинская победительница «Евровидения» Джамала объявлена в уголовный розыск в России
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Ольга Никитина

    Украинская певица Джамала (настоящее имя – Сусана Джамаладинова), ставшая победительницей песенного конкурса «Евровидение» в 2016 году, объявлена в розыск по уголовной статье, свидетельствует база розыска МВД России.

    В базе сказано, что «Джамаладинова Сусана Алимовна разыскивается по статье УК РФ», передает ТАСС.

    В 2019 году на Украине разгорелся скандал после того, как стало известно, что Джамала выступала на корпоративах в Сочи и Москве уже после воссоединения Крыма с Россией.

    Коментарии (17)
    18 ноября 2023, 07:50
    Взрыв произошел в украинском Чернигове
    Взрыв произошел в украинском Чернигове
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    В Черниговской области Украины прозвучала воздушная тревога, в Чернигове прогремел взрыв, сообщают украинские СМИ.

    Тревога также действовала в Киеве, Киевской, Волынской, Житомирской, Ровненской, Сумской, Тернопольской и Хмельницкой областях. Позднее тревога была отменена, передает ТАСС.

    Напомним, ночью взрывы прогремели в Киеве и в Хмельницкой области Украины. Накануне взрывы произошли в Одесской и Хмельницкой областях.

    Коментарии (10)
    18 ноября 2023, 10:17
    В Одессе заявили о повреждении объекта энергетической инфраструктуры

    Власти заявили о повреждении объекта энергетической инфраструктуры под Одессой

    В Одессе заявили о повреждении объекта энергетической инфраструктуры
    @ t.me/dsns_telegram

    Tекст: Александра Юдина

    Объект энергетической инфраструктуры был поврежден близ Одессы, вспыхнул пожар, заявил глава общественного совета при одесской областной администрации Сергей Братчук.

    По его словам, в Одесском районе вспыхнул пожар – поврежден объект энергетической инфраструктуры. Позднее огонь на предприятии был оперативно локализован, передает РИА «Новости».

    Ранее в субботу в Черниговской области Украины прозвучала воздушная тревога, в Чернигове прогремел взрыв.

    Коментарии (9)
    19 ноября 2023, 14:38
    Авиация ВКС России уничтожила хранилища авиатоплива в Кировоградской области Украины

    Tекст: Валерия Городецкая

    На аэродроме Канатово в Кировоградской области российская авиация уничтожила хранилища топлива для авиатехники Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщило Минобороны.

    Всего за последние сутки оперативно-тактическая авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия группировок войск ВС России поразила украинскую живую силу и военную технику в 111 районах, говорится в сообщении в Telegram-канале Минобороны.

    Российская ПВО перехватила два снаряда РСЗО HIMARS и «Ольха», а также сбила 31 украинский беспилотник в районах Песков, Яковлевки, Спорного, Ольгинки, Доломитного, Верхнеторецкого, Марьинки (ДНР), Золотаревки, Белогоровки (ЛНР), Новой Каховки, Пролетарки (Херсонская область) и Каменки-Днепровской (Запорожская область).

    Всего с начала спецоперации украинская сторона потеряла 536 самолетов, 254 вертолета, 9040 БПЛА, 441 ЗРК, 13 486 танков и других бронемашин, 1185 РСЗО, 7133 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 15 407 единиц спецтехники.

    Коментарии (8)
    17 ноября 2023, 20:57
    Итальянский генерал разоблачил пытавшихся его обмануть украинских мошенников

    Итальянский генерал Тео Лузи разоблачил пытавшихся его обмануть украинских мошенников

    Итальянский генерал разоблачил пытавшихся его обмануть украинских мошенников
    @ FABIO FRUSTACI/EPA/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Украинские мошенники пытались обмануть итальянского генерала Тео Лузи, но он разоблачил преступников, помог их найти и задержать, сообщило издание il Giornale.

    Мать и сын с Украины отправили на мобильный военного сообщение от лица его дочери, что якобы у нее сломался телефон, нужно перевести 4,9 тыс. евро (примерно 477 тыс. рублей), передает RT.

    Лузи сразу понял, что его пытаются обмануть, но решил найти мошенников. Он пообещал перевести необходимую сумму и продолжал переписку, пока полиция не вычислила, где скрываются аферисты.

    Ими оказались граждане Украины. У 45-летней женщины и ее 21-летнего сына дома в Генуе нашли компьютеры, мобильники с симками и 25 тыс. евро наличными (почти 2,5 млн рублей).

    Ранее на Украине ликвидировали обманывавший казахстанцев мошеннический кол-центр. Между тем мошеннические кол-центры на Украине столкнулись с дефицитом людей с «русским говором».

    Коментарии (9)
    18 ноября 2023, 14:08
    ВС России уничтожили склад боеприпасов на аэродроме ВСУ в Днепропетровской области
    ВС России уничтожили склад боеприпасов на аэродроме ВСУ в Днепропетровской области
    @ РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Российские войска на аэродроме «Лозоватка» в Днепропетровской области уничтожен склад авиационных боеприпасов ВСУ, а в Киевской и Житомирской областях поражены два арсенала вооружения, сообщил официальный представитель Минобороны, генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    Согласно данным в Telegram-канале Минобороны, ВС России за сутки нанесли поражение живой силе и военной технике в 102 районах.

    Кроме того, на аэродроме «Лозоватка» в Днепропетровской области уничтожен склад авиационных боеприпасов, возле Карпиловки Киевской области и Александровки Житомирской области ­– два арсенала боеприпасов противника, а в районе города Волчанск Харьковской области – склад боеприпасов 1-й бригады специального назначения ВСУ. Также был поражен склад топлива для военной техники в районе населенного пункта Выгода Одесской области.

    Ранее сообщалось, что в Одессе поврежден объект энергетической инфраструктуры.

    Кроме того, в субботу в Черниговской области Украины прозвучала воздушная тревога, в Чернигове прогремел взрыв.

    Коментарии (5)
    18 ноября 2023, 04:59
    В Конгрессе США заявили об «усталости от бесконечных трат» на Украину

    Американский конгрессмен Госсар заявил об «усталости» в Конгрессе США от бесконечных трат» на конфликт на Украине

    Tекст: Антон Антонов

    Республиканцы в Палате представителей Конгресса США «устают от бесконечных трат» на украинский конфликт, заявил конгрессмен Пол Госсар.

    Госсар добавил, что устает от этого и «большинство американцев». По его словам, конгрессмены не хотят «подписывать не глядя запрос режима Байдена» на дополнительное финансирование «бесконечного и ненужного» конфликта, передает РИА «Новости».

    Напомним, президент США Джо Байден подписал законопроект о временном финансировании работы федерального правительства, куда не вошли помощь Израилю и Украине. При этом Байден запросил у Конгресса 106 млрд долларов, привязав к поддержке Украины еще ряд вопросов, в Конгрессе США хотят выделить помощь Израилю в отрыве от вопроса помощи Украине. Белый дом выступает резко против такого разделения.

    Коментарии (6)
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